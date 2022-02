Unfallflucht in Limburg

Am Samstag, 19.02.2022 , kam es um 12.00 Uhr in Limburg in der Westerwaldstraße auf dem Parkplatz eines Supermarktes zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines schwarzen Pkw parkte rückwärts aus und stieß gegen die Fahrerseite eines hinter ihm geparkten, roten Pkw. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugenhinweise unter Tel.-Nr.:06431/91400 an hiesige Polizeistation erbeten.

Unfallflucht in Niederhadamar

In der Zeit zwischen Freitag, 18.02.2022, 14.00 Uhr und Samstag, 19.02.2022, 10.00 Uhr wurde ein in Niederhadamar in der Pfortenstraße abgestellter Peugeot von einem vorbeifahrenden Fahrzeug im Bereich des vorderen linken Kotflügels gestreifte und beschädigt. Auch hier entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugenhinweise unter Tel.-Nr.:06431/91400 erbeten.

Weitere Unfallflucht in Limburg

In der Zeit zwischen Samstag, 19.02.2022, 12.00 Uhr bis 15.00 Uhr, wurde in Limburg auf dem überdachten Parkplatz des Einkaufszentrums der WerkStatt ein geparkter blauer Pkw VW Touran durch einen anderen Pkw beim ‚Ausparken hintern rechts beschädigt. Unfallverursacher war ein weißer Pkw, der im vorderen Bereich beschädigt sein müsste. Auch hier sind Zeugenhinweise unter Tel.-Nr.:06431/91400 erbeten !

Rauchentwicklung in einer Schreinerei

Beim Arbeiten in einer Schreinerei Runkel kam es am Samstag, 19.02.2022 gegen 14.20 Uhr an einer Fräse zu Funkenbildung. Dadurch gelangten glimmende Späne in das Holzspanlager und verursachten dort eine Rauchentwicklung. Im Bereich der Absauganlage entstand geringer Sachschaden. Die Feuerwehr Runkel war vor Ort.

Mehrere Geldbörsendiebstähle in Supermärkten in Limburg und Hadamar

In Limburg und Hadamar kam es am Samstag, 19.02.2022 im Tagesverlauf in einzelnen Supermärkten in Limburg und Hadamar zu mehreren Geldbörsendiebstählen. Bei den Tätern handelte es sich vermutlich um die gleiche Tätergruppe. Teilweise durch Ablenkung der meist älteren Geschädigten gelangten sie so an die Geldbörsen. In einem Fall kam es zu einer Geldabhebung an einem Kassenautomaten. Die Fahndung nach den Tätern blieb bisher ohne Erfolg. Die Ermittlungen dauern an. Beschreibung der Täter: 1. Täter männlich, ca 175 cm groß, graue Mütze, ca. 30 Jahre alte, bekleidet mit dunkler Jacke mit Fellkragen. 2. Täter: weiblich, bekleidet mit schwarzer Jacke, trug grau-weiße Strickmütze mit Bommel. Beide Täter trugen bei Tatausführungen FFP 2- Masken. Hinweise auf die Täter sind unter Tel.-Nr.: 06431/91400 an die Polizeistation Limburg erbeten.

Sachbeschädigung an Pkw in Elz

In der Nacht von Freitag auf Samstag, 18./19.02.2022, wurde in der Zeit zwischen 22.30 Uhr und 12.30 Uhr ein im Anlagenweg geparkter, dunkler Pkw im Bereich der kompletten Beifahrerseite mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Auch hier sind Zeugenhinweise unter Tel.-Nr.:06431/91400 erbeten.

Sachbeschädigung an Pkw in Hadamar

In der Zeit zwischen Samstag, 19.02.2022, 20.00 Uhr und Sonntag, 20.02.2022, 04.27 Uhr, wurde in der Gymnasiumstr. 11 in Hadamar ein geparkter Pkw, Range Rover beschädigt. Durch einen unbekannten Täter wurde der Außenspiegel vermutlich abgetreten. Auch hier sind Täterhinweise an die Polizeistation erbeten.

Schlägerei Gaststätte in der Altstadt

Zeit: Samstag, 19.02.2022 – Ort: 65549 Limburg, Fischmarkt

In einer Gaststätte in der Altstadt von Limburg kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 25 – jährigen aus Offheim und mehreren Kontrahenten. Der Geschädigte erlitt dabei Verletzungen im Gesicht. Die Ermittlungen der Polizei zu der Ursache des Streits und den Beschuldigten dauern an. Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Limburg (Tel.: 06431-91400) in Verbindung zu setzen.

Nachtrag zur heutigen Pressemeldung: Mit Glas ins Gesicht geschlagen

Limburg – Zeit: Samstag, 19.02.2022, 04.27 Uhr – Ort: Limburg, Ferdinand – Dirichs – Straße

Auf der Straße vor einer Shisha – Bar kam es zu Handgreiflichkeiten zwischen zwei Personengruppen. Ein 21 – jähriger aus Brechen, der den Streit schlichten wollte, bekam bei seiner Aktion ein Bierglas gegen den Kopf geschlagen und zog sich dabei zwei Wunden im Gesicht zu. Er musste mit einem Rettungswagen zum Krankenhaus nach Limburg verbracht werden. Der Beschuldigte konnten von Zeugen beschrieben werden. Er soll ein südländisches Erscheinungsbild haben, ca. 25 Jahre alt und 175 cm groß sein. Die Ermittlungen der Polizei zu den Hintergründen der Auseinandersetzung dauern an.

Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Lim,burg (Tel.: 06431-91400) in Verbindung zu setzen.

Einbruch in Telekommunikationsladen

Zeit: Samstag, 19.02.2022, 01.53 Uhr

Ort: 65549 Limburg, Bahnhofstraße

Ein unbekannter Täter schlug mit einem Gegenstand die rechte Zugangstür aus Glas eines Telekommunikationsladens ein. Anschließend entwendete er mehrere Handys aus der Auslage. Durch einen Zeugen konnte der Täter wie folgt beschrieben werden:

175 – 180 cm groß – Kräftige Gestalt

Trug eine dunkle Kapuzenjacke und eine dunkle Hose

Führte eine schwarze Umhängetasche mit sich

Flüchtete mit einem weißen Fahrrad

Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Limburg (Tel.: 06431-91400) in Verbindung zu setzen.

Sturmschäden

Zeit: Freitag 18.02.2022 – Samstag 19.02.2022 Ort: Gesamtes Kreisgebiet

Infolge des Sturmes kam es im gesamten Kreisgebiet zu einer Vielzahl von Einsätzen der Feuerwehren, insbesondere wegen umgestürzter Bäume. Die L 3022 zwischen Waldbrunn – Ellar und Hadamar – Steinbach war bis am Samstagmorgen, 09.50 Uhr, wegen eines umgestürzten Baumes voll gesperrt. Auch im Ahlbacher Weg in Dehrn war ein Baum umgestürzt und lag quer über der Straße. Hier wurden die Aufräumarbeiten durch Dehrner Anwohner übernommen. Durch eine Streife der Polizei Limburg wurde die Gefahrenstelle für die Dauer von 2 Stunden abgesichert