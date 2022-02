Körperverletzung durch Schläge und Pfefferspray Wiesbaden,

Salzbachstraße Freitag, 18.02.2022, 23:35 Uhr

(schü)Ein 19-jähriger Taunussteiner befand sich zur Tatzeit im Bereich der

Bushaltestelle in der Salzbachstraße, als er nach eigenen Angaben von mehreren

jugendlichen Personen unvermittelt angegriffen wurde.

Nach Angaben des jungen Mannes sei er vor den Angreifern geflüchtet und hatte

versucht, sich in einem an der Bushaltestelle wartenden Bus der ESWE in

Sicherheit zu bringen. Der in seinem Fahrzeug wartende Busfahrer sah den

Flüchtenden samt Verfolgern auf den Bus zukommen und öffnete die Tür, um den

19-Jährigen einzulassen. Nach seinen Angaben versuchte er, den Angreifern den

Zugang zum Bus zu verwehren, was ihm jedoch nicht gelang. Im Inneren des Busses

attackierten die Jugendlichen den jungen Mann erneut, hierbei soll auch

Pfefferspray zum Einsatz gekommen sein.

Im Anschluss flüchteten die Aggressoren, zum Teil mit einem Linienbus, der

angebliche Haupttäter als Mitfahrer in einem PKW. Das Fahrzeug konnte von einer

anfahrenden Funkstreife der Wiesbadener Polizei angehalten und der 15-jährige

vermeintliche Angreifer, ebenfalls aus Taunusstein, festgenommen werden.

Der Geschädigte erlitt durch die Schläge und Tritte diverse Gesichtsverletzungen

und wurde von einem Rettungswagen in eine Wiesbadener Klinik verbracht. Von dort

konnte er nach ambulanter Behandlung entlassen werden. Der 15-jährige wurde

zunächst zum 1. Polizeirevier verbracht und im Anschluss an die polizeilichen

Maßnahmen in die Obhut seines Vaters übergeben.

Zeugen des Tatgeschehens werden gebeten, sich unter der (0611) 345-0 mit dem

Haus des Jugendrechts der Polizeidirektion Wiesbaden, welches die Ermittlungen

aufgenommen hat, in Verbindung zu setzen.

Schlägerei in der Goldgasse

Wiesbaden, Goldgasse Samstag,19.02.2022, 01:45 Uhr

(schü)Gegen 01:45 Uhr wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag ein 19-Jähriger

aus Wiesbaden in der Goldgasse Opfer einer Körperverletzung.

Der Verletzte befand sich nach seinen Angaben mit mehreren Freunden im Bereich

der Goldgasse, als sie dort auf eine zweite Personengruppe trafen, mit der sie,

aus bisher unbekannten Gründen, zunächst verbal in Streit gerieten. In der Folge

habe eine männliche Person aus dieser Gruppe mit einem Pfefferspray in Richtung

des Geschädigten gesprüht, diesen jedoch verfehlt. Ein weiterer junger Mann, ein

ebenfalls 19-jähriger Wiesbadener, griff den Geschädigten nach dem derzeitigen

Ermittlungsstand jetzt körperlich an und trat ihm im Rahmen der

Auseinandersetzung ins Gesicht, wodurch er im Bereich des Mundes verletzt wurde.

Während der zweite Angreifer vor Ort durch die Polizei festgenommen werden

konnte, flüchtete derjenige, der angeblich das Pfefferspray eingesetzt hatte.

Dieser Täter wird als circa 1,80 m groß, schlank und circa 20 Jahre alt.

Bekleidet sei er mit einer weißen Winterjacke mit Kapuze gewesen.

Zeugen der Auseinandersetzung werden gebeten, sich unter der Telefonnummer

(0611)345-0 mit dem Haus des Jugendrechts der Polizeidirektion Wiesbaden in

Verbindung zu setzen.

Schläge und Tritte in der Fußgängerzone Wiesbaden, Langgasse Samstag,

19.02.2022, 04:20 Uhr

(schü)Um 04:20 Uhr wurde in der Langgasse ein 55-Jähriger, der aktuell über

keinen festen Wohnsitz verfügt, nach Zeugenangaben von zunächst einem männlichen

Kontrahenten mit Faustschlägen attackiert, so dass er zu Boden geht. Im weiteren

Verlauf kommt ein zweiter Mann hinzu, der den am Boden liegenden Geschädigten

mit Fußtritten in den Rücken und an den Kopf attackiert. Der Grund für den

Angriff ist zum momentanen Zeitpunkt nicht bekannt. Der 55-Jährige wurde durch

einen Rettungsdienst in ein Wiesbadener Krankenhaus eingeliefert, aus dem er

glücklicherweise im Laufe des Vormittags wieder entlassen werden konnte. Die

beiden Angreifer werden wie folgt beschrieben: Täter 1: männlich, kräftige

Statur, Vollbart, dunkle, kurze Haare, circa 20 – 35 Jahre alt, schwarzer Anorak

mit Kapuze. Täter 2: männlich, vermutlich blond, bekleidet mit beigefarbener

Weste, trug eine graue Basecap.

Zeugen des Angriffs werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0611)345-2140

mit dem 1. Polizeirevier Wiesbaden in Verbindung zu setzen.

Gefährliche Körperverletzung mit Rasierklinge Wiesbaden, Biebricher Allee

Samstag, 19.02.2022, 20:25 Uhr

(mw) Am Samstagabend wurde ein 32-jähriger Wiesbadener in seiner Wohnung durch

einen unbekannten Angreifer mit einer Rasierklinge verletzt. Der Verletzte

befand sich am Samstagabend mit zwei Freunden in seiner Wohnung in der

Biebricher Allee, als ein unbekannter Mann bei ihm klingelte und Zutritt zu der

Wohnung verlangte. Als der 32-Jährige dies ablehnte, griff ihn der unbekannte

Täter mit einer Rasierklinge an und verletzte diesen leicht im Bauchbereich. Der

Geschädigte kann den Angreifer mit Hilfe seiner Freunde in die Flucht schlagen.

Der Angreifer kann unerkannt fliehen.

Mülltonnen in der Innenstadt in Brand gesetzt Wiesbaden, Schiersteiner

Straße/Kaiser-Friedrich-Ring/Gutenbergstraße Samstag, 19.02.2022, 03:50 – 04:15

Uhr

(schü)In der Nacht von Freitag auf Samstag setzten bisher unbekannte Täter in

der Wiesbadener Innenstadt mehrere Großraummülltonnen in Brand.

Der erste Brandort lag in der Schiersteiner Straße vor einer Gaststätte. Durch

die Hitzeeinwirkung wurde hier auch ein Rollladen beschädigt und in der

dazugehörigen Scheibe bildete sich in Riss. Die Mülltonne wurde durch die

Feuerwehr Wiesbaden abgelöscht. Wenige Minuten später wurden brennende

Mülltonnen aus dem Bereich Kaiser-Friedrich-Ring gemeldet. Hier hatten die

Unbekannten zwei Großraummülltonnen, die auf dem Gehweg standen, in Brand

gesetzt. Eine der Tonnen wurde völlig zerstört, eine weitere sowie eine kleinere

Altpapiertonne beschädigt. Im Rahmen der Absuche nach tatverdächtigen Personen

wurde durch eine Polizeistreife in der Gutenbergstraße eine weitere brennende

Großraummülltonne festgestellt. Die Beamten bekämpften den Brand zunächst mit

dem im Funkstreifenwagen befindlichen Feuerlöscher, bevor die Berufsfeuerwehr

Wiesbaden zur Unterstützung herbeigeeilt war und den Brand vollständig löschte.

Insgesamt entstand bei den drei Bränden Sachschaden in einer geschätzten Höhe

von annähernd 6.000 Euro. Bisher gibt es keine Hinweise auf den oder die

unbekannten Täter. Mitbürger oder Mitbürgerinnen, die Hinweise hierzu geben

können, werden gebeten, sich mit der Wiesbadener Kriminalpolizei unter

(0611)345-0 in Verbindung zu setzen.

Mehrere Gartenhütten in Kleingartenanlage angegangen

Wiesbaden-Schierstein,Saarstraße Freitag, 18.02.2022, 11:00 Uhr – Samstag,

19.02.2022, 10:00 Uhr

(jul) In einer Kleingartenanlage wurden drei Gartenhütten aufgebrochen und

diverse Gegenstände entwendet.

Am Wochenende gelangten die unbekannte Täter auf unbekannte Weise auf das

Gelände der Kleingartenanlage. Dort verschafften sich die Täter unberechtigt

Zutritt zu insgesamt mindestens drei Parzellen. Nachdem die dortigen

Gartenhütten gewaltsam geöffnet wurden, entwendeten die Täter Bekleidung und

Werkzeuge. Anschließend flüchteten die Personen unerkannt in unbekannte

Richtung. Weitere Geschädigte oder Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter

der Rufnummer 0611 – 3452540 mit dem 5. Polizeirevier in Verbindung zu setzen.

Schwerverletzte Person bei Verkehrsunfall mit E-Scooter Wiesbaden,

Schiersteiner Straße / Herderstraße Sonntag, 20.02.2022, 01:46 Uhr

(jul) In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in der Schiersteiner Straße in

Wiesbaden zu einem Verkehrsunfall mit einem E-Scooter, bei dem der männliche

Fahrer bei einem Sturzgeschehen schwer verletzt wurde.

Der 64-jährige Wiesbadener befuhr nach jetzigem Ermittlungsstand die

Schiersteiner Straße auf einem E-Scooter in Richtung Herderstraße. Dabei trug

der Fahrer keinen Schutzhelm. Im weiteren Verlauf stürzte der Fahrer des

E-Scooters aus derzeit ungeklärter Ursache. Es liegen jedoch Hinweise vor, dass

der Unfallfahrer zum Unfallzeitpunkt alkoholisiert war. Bei dem Sturz erlitt der

Fahrer schwerste Kopf- und Gesichtsverletzungen und musste in ein Wiesbadener

Krankenhaus eingeliefert werden. Durch die Wiesbadener Polizei wurde ein

Ermittlungsverfahren zur Unfallursache eingeleitet. Zeugen werden gebeten, sich

mit dem Verkehrsdienst Wiesbaden unter der Telefonnummer 0611 – 3452260 in

Verbindung zu setzen.

Nachtrag 18.02.22: Sturm Zeynep sorgt für Schäden im Stadtgebiet Wiesbaden

Wie vom Deutschen Wetterdienst vorhergesagt, kommt es seit dem Nachmittag zu einem Sturm mit orkanartigen Böen im Stadtgebiet Wiesbaden. Hierdurch stürzten im Stadtgebiet Wiesbaden zahlreiche Bäume um, außerdem wurden einige Dächer teilweise abgedeckt.

Zur Abarbeitung der Einsätze wurden neben der Berufsfeuerwehr auch zehn Freiwillige Feuerwehren sowie die Informations- und Kommunikationsgruppe eingesetzt. Die Zentrale Leitstelle wurde ebenfalls personell verstärkt, außerdem wurden zusätzliche Führungskräfte der Berufsfeuerwehr alarmiert.

Aktuell wurden 21 Einsätze mit umgestürzten Bäumen und drei Einsätze mit losen Dachteilen/abgedeckten Dächern abgearbeitet. Bäume, die eine Gefahr darstellten oder Verkehrshindernisse darstellten, wurden von den Einsatzkräften mit Kettensägen beseitigt. Lose Dachteile mussten an mehreren Einsatzstellen von mit Auffanggurten gesicherten Einsatzkräften entfernt werden.

Die Einsatzmaßnahmen der Feuerwehr Wiesbaden dauern aktuell noch an. Von Seiten der Feuerwehr Wiesbaden waren in Spitzenzeiten über 100 Einsatzkräfte im Einsatz.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Mehrere umgestürzte Bäume – Verkehrsunfall

Am Freitag, den 18.02.2022, kam es im Bereich Idstein, Niedernhausen und

Hünstetten zu mehreren Verkehrsbehinderungen durch umgestürzte Bäume. Ein

82-jähriger Fahrzeugführer aus Idstein befuhr die B275 aus Richtung Esch, in

Fahrtrichtung Idstein. Er erkannte einen auf der Fahrbahnliegenden Baum, im

Bereich Bermbach, zu spät und konnte nicht mehr ausweichen. Es entstand

Sachschaden in Höhe von ca. 3500EUR am Fahrzeug. Der Fahrzeugführer wurde dabei

nicht verletzt.

Am 18.02.2022 um 17:10 h fiel auf der B 417 bei Hünstetten ein Baum um. Dabei

wurde ein PKW nur knapp verfehlt und leicht beschädigt. Die Fahrzeuginsassen

blieben unverletzt.

Kinder retten Senioren

Am 18.02.22 um 16:00 h rief ein 10jähriger Junge aus Taunusstein Hahn die

Polizei an um zu melden, dass er am Sportplatz Hahn Hilferufe gehört habe. Die

unmittelbar entsandte Streife und die Rettungswagenbesatzung konnten zunächst

nichts feststellen. Durch die Polizei wurde der Junge daraufhin zurückgerufen

und traf dann auf die Streife. Er, seine 7jährige Schwester und sein 10jähriger

Freund führten die Polizisten dann auf den Sportplatz, wo bereits einige junge

Sportler den Mann gefunden hatten und zum Sportplatz führten. Es handelte sich

um einen 81jährigen Mann aus einem nahegelegenen Seniorenheim, der dort bereits

vermisst wurde. Er konnte durch die Rettungskräfte leicht unterkühlt wieder in

die Obhut des Seniorenheims übergeben werden. Die jungen Retter wurden durch die

Streife nach Hause gebracht, und den Eltern wurde von der Heldentat berichtet.

Diesel angezapft

Bad Schwalbach, Nikolaus-August-Otto-Straße, Donnerstag, 17.02. bis Samstag,

19.02.2022

Unbekannte gelangten im genannten Zeitraum auf das Gelände eines Baustoffhandels

und zapften an zwei abgestellten Lkw über 200 Liter Dieselkraftstoff ab. Es

liegen keine Hinweise zu den Tätern vor.

Autoscheibe beschädigt

Aarbergen, Am Steinkopf, Samstag, 19.02.2022, 18:00 bis 23:10 Uhr

Am Samstagabend wurde in Hausen über Aar in der Straße Am Steinkopf an einem

geparkten Renault Megane die Scheibe der Fahrerseite eingeschlagen.

Täterhinweise liegen nicht vor. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 200 EUR

Mehrere Fälle von Eindringen in Wohnungen Taunusstein/Hünstetten, Samstag,

19.02.2022 – Am Samstag wurden der Polizei drei Fälle gemeldet, bei denen jeweils eine Frau

sich Zutritt zu unverschlossenen Wohnungen verschaffte. In einem Fall blieb es

bei einem Versuch bzw. wurde Betteln als Vorwand angegeben; in einem anderen

Fall wurde sogar Bargeld entwendet. 1.) In der Platter Straße in Taunusstein

versuchte gegen 14:15 Uhr eine Dame in ein Wohnhaus zu gelangen, während der 54

Jahre alte Eigentümer seine Einkäufe hineinbrachte und die Tür deshalb

offenstand. Im Vorbau traf er dann auf die Frau, die ihm in gebrochenem Deutsch

zu verstehen gab, dass sie nichts zu essen habe und zeigte ein Foto mit

hungernden Kindern. Die Frau wird wie folgt beschrieben: Dunklerer Teint, evtl.

südosteuropäisch, 30 – 40 Jahre alt, 160 – 165 cm groß, dunkles, mittellanges

Haar, längere gesteppte Jacke, Handtasche quer über den Oberkörper, Jeans,

Turnschuhe, gebrochenes Deutsch.

In der Frankfurter Straße in Taunusstein bemerkte gegen 14:15 Uhr eine

ältere Dame, die in ihrem Wohnzimmer schlief, dass sich eine unbekannte Frau

unbemerkt Zutritt zum Haus verschafft hatte und plötzlich bei ihr im Wohnzimmer

stand. Die Haustür war nicht verschlossen und an der Tür der Wohnungsinhaberin

steckte der Schlüssel. Die Unbekannte ergriff daraufhin sofort die Flucht. Sie

wird wie folgt beschrieben: dunkelhäutig, 170cm groß, untersetzte Gestalt,

dunkle Kleidung.

In der Raiffeisenstraße in Hünstetten wurde am frühen Samstagmorgen ein 64

Jahre alter Bewohner von einer weiblichen Person in seiner unverschlossenen

Wohnung im Schlaf überrascht. Sie betrat das Schlafzimmer und entwendete dort

Bargeld vom Nachttisch. Der überraschte Geschädigte konnte sie nur noch flüchten

sehen. Sie wird wie folgt beschrieben: ca. 165cm groß, kräftige Statur, kurze

Hose, gelbe Strickjacke, Haare zu einem Zopf gebunden.

Hinweise nimmt im Fall Taunusstein die Polizeistation in Bad Schwalbach unter

der Tel.-Nr. 06124-70780 und im Fall Hünstetten die Polizeistation in Idstein

unter der Tel.-Nr. 06126-93940 entgegen.

Einbruchsversuch in Autowerkstatt

Idstein, Wiesbadener Straße, Donnerstag, 17.02.22, 18:30 bis Freitag, 18.02.22,

07:15 Uhr

In der Nacht zum Freitag versuchten Unbekannte, in die Halle einer Autowerkstatt

einzubrechen. Mitarbeiter stellten am Freitag fest, dass in einer Scheibe der

Werkstattür ein kreisrundes Loch geschnitten wurde. Ob sich dadurch jemand

Zutritt zu der Werkstatt verschafft hat, ist unklar. Entwendet wurde nichts. Der

Sachschaden beträgt etwa 1000 EUR.

Hinweise nimmt die Polizei in Idstein unter Tel.-Nr. 06126-93940 entgegen.

Metallschrott entwendet

Niedernhausen, Lochmühle, Freitag, 18.02.22, 14:15 – 14:35 Uhr Am

Freitagnachmittag fuhr ein Pkw auf das Gelände einer Schreinerei. Zwei männliche

Personen stiegen aus und entwendeten Aluminiumschrott im Wert von etwa 100 EUR.

Die Tat wurde von einer Überwachungskamera aufgezeichnet.

Unfallfluchten:

Taunusstein, Altensteiner Straße, Samstag, 19.02.22, 15:00 Uhr

Am Samstagnachmittag wurde in der Altensteiner Straße in Taunusstein ein

geparkter Audi A6 beschädigt. Der Verursacher machte sich nicht bemerkbar. Es

entstand Sachschaden in Höhe von 300 EUR

Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Bad Schwalbach unter der Tel.-Nr.

06124-70780 entgegen.

Eltville am Rhein, Waldbachstraße, Donnerstag, 17.02.22, 21:00 Uhr –

Freitag, 18.02.22, 11:00 Uhr

In der Hattenheimer Waldbachstraße wurde in der Nacht zum Freitag ein schwarzer

VW Polo beschädigt. Ein unbekanntes Fahrzeugt streifte beim Vorbeifahren den

geparkten Polo und flüchtete im Anschluss von der Unfallstelle. Es entstand

Sachschaden in Höhe von etwa 1000 EUR.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Eltville am Rhein unter der Tel.-Nr.

06123-90900 entgegen.

Auto landet auf Dach

Oestrich-Winkel, B42, Freitag, 18.02.22, 14:20 Uhr

Auf der B42 kam es am Freitagnachmittag bei Mittelheim zu einem folgenschweren

Verkehrsunfall. Eine 70 Jahre alte Fahrerin aus Oestrich-Winkel kam aus bislang

unbekannter Ursache auf der B42 mit ihrem Ford Fiesta nach rechts von der

Fahrbahn ab, verlor so die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kollidierte nach einigen

Metern mit einem Baum und der Pkw kommt anschließend auf dem Dach zum Liegen.

Die Fahrerin musste von der Feuerwehr aus dem beschädigten Pkw befreit werden.

Sie wurde mit schweren Verletzungen in ein Wiesbadener Krankenhaus verbracht.

Über ihren weiteren Zustand ist noch nichts bekannt. Das beschädigte

Unfallfahrzeug wurde abgeschleppt. Die B42 war kurzzeitig voll gesperrt.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation in Rüdesheim am Rhein unter der Tel.-Nr.

06772-91120 entgegen