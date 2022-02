Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 20.02.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Verkehrsunfallflucht – Zeugen werden gesucht

Bad Dürkheim (ots) – Am Abend des 18.02.2022, zwischen 18:00 Uhr und Mitternacht, wurde ein in der Schlachthausstraße geparkter PKW durch einen Verkehrsunfall beschädigt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer streifte vermutlich beim Ein- oder Ausparken den auf einem Parkplatz abgestellten, schwarzen Ford Kuga und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. An dem Ford entstand rechtsseitig ein Lackschaden an der Heckstoßstange in Höhe von ca. 400,- Euro. Momentan liegen keine Hinweise auf den Unfallverursacher vor.

Zeugen, welche den Verkehrsunfall beobachtet haben oder Angaben zu dem Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Bad Dürkheim unter 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Grünstadt: Alkohol- und Drogenkontrollen im Straßenverkehr

Grünstadt (ots) – Von Freitag bis Sonntag wurden durch die PI Grünstadt wieder mehrere Alkohol- und Drogenverstöße im Straßenverkehr geahndet. Zwei Fahrzeugführer waren unter Alkoholeinfluss, und einer unter Einfluss von Amphetamin und Opiaten unterwegs. Alle haben nun mit Fahrverboten und führerscheinrechtlichen Konsequenzen zu rechnen. Ein LKW Fahrer fiel in anderer Sache mit einer Atemalkoholkonzentration von 3 Promille auf. Um einen möglichen Fahrtantritt auszuschließen, wurde dessen Fahrzeugschlüssel und Papiere präventiv sichergestellt, welche ihm erst bei Nüchternheit wieder ausgehändigt werden. Ein Rollerfahrer versuchte gar sich der Kontrolle durch Flucht zu entziehen, wodurch er seine Sozia erheblich gefährdete. Nach einer längeren Verfolgungsfahrt über Feldwege konnte er festgenommen werden und leiste hierbei auch noch Widerstand gegen die Beamten und beleidigte diese. Auch ihm wurde eine Blutprobe entnommen und er muss nun mit zahlreichen Strafverfahren rechnen, zumal er nicht im Besitz eines Führerscheins war.

Haßloch: Einbruch in Einfamilienhaus

Haßloch (ots) – Am Samstag, 19.02.2022, in der Zeit von 17:50 Uhr bis 20:40 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Martin-Luther-Straße. Das Wohnhaus wurde während der Abwesenheit der Eigentümer durchwühlt und es wurde Schmuck in noch unbekannter Höhe entwendet. Bei Rückkehr der Eigentümer hatte die unbekannte Täterschaft das Objekt bereits verlassen. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Haßloch oder die Kriminalpolizei in Neustadt a.d.W. entgegen.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):