Neustadt: Brände, Sturmschäden und Hilfeleistungen

Neustadt an der Weinstraße – Einsätze der Feuerwehr am 18. und 19.02.2022.

Aufgrund eines Sturmschadens an einem Baum musste am Freitagnachmittag, 18.02.2022, gegen 16 Uhr kurzzeitig die Robert-Stolz-Straße zwischen dem Rosengarten und der Martin-Luther-Straße halbseitig gesperrt werden. An einer Birke, welche im Vorgarten eines dortigen Anwesens stand, wurde durch die Sturmböen „Zeynep“ Äste abgerissen und hingen in der Krone. Diese drohten auf den darunter führenden Gehweg bzw. Straße zu stürzen. Mit Hilfe eines Hubrettungsfahrzeuges wurden die Äste aus der Krone herausgeholt. Dabei stellten die Einsatzkräfte fest, dass weitere Äste bereits morsch waren und beim nächsten Sturm abbrechen könnten. Diese wurden von der Feuerwehr komplett entfernt, um die Sicherheit im öffentlichen Verkehrsraum sicherzustellen. Im Einsatz war die Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen und sechs Einsatzkräften.

In der Friedrichstraße, in Höhe des Durchganges zum Klemmhof kam es gegen 18 Uhr in einem städtischen Abfallbehälter zu einem Schwelbrand. Mitarbeiter eines angrenzenden Bekleidungshauses leiteten, bis zum Eintreffen der Feuerwehr, erste Löschmaßnahmen ein. Mit einem Dreikantschlüssel öffnete die Feuerwehr den Behälter und führte noch Nachlöscharbeiten durch. Bei dem Brand wurde der Innenbehälter beschädigt und muss ausgetauscht werden. Im Einsatz stand die Feuerwehr mit einem Löschfahrzeug und acht Einsatzkräften.

Mitarbeiter eines Verbrauchermarktes in der Chemnitzer Straße informierten die Feuerwehr kurz vor 19 Uhr über einen Sturmschaden an den Zelten der PCR Teststation auf dem ehemaligen Hela Parkplatz (wir berichteten). Die Sturmböen Zeynep hatten ein Zelt so beschädigt, dass das Aluminiumzeltgestell verbogen wurde und das Zelt auf einer Seite einknickte. Aus Sicherheitsgründen baute die Feuerwehr in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Roten Kreuz die beschädigten Planen ab und entfernte das Zeltgestell. Dies war so verbogen, dass es mit der hydraulischen Schere des Rüstsatzes auseinandergeschnitten werden musste. Da weitere Sturmböen angekündigt waren und die Gefahr bestand, dass auch ein zweites noch intaktes Zelt beschädigt werden könnte, entschlossen sich die Einsatzkräfte nach Rücksprache die kompletten Planen zu entfernen. Das Deutsche Rote Kreuz wurde von der Feuerwehr mit elf Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen unterstützt.

Das Deutsche Rote Deutsche Rote Kreuz wird ab Samstag (19.02.2022) bis Montag in der Zeit von 10:00 – 16:00 Uhr die PCR Tests alternativ in der Teststelle Spyerdorfer Straße (ehem. ALDI) anbieten.

Ein Nachtschwärmer meldete am 19.02.2022 gegen 1 Uhr über Notruf, dass in der Moltkestraße ein Baum über der Straße hängen würde und auf ein gegenüberliegendes Hausdach stürzen könnte. Beim Eintreffen an der besagten Einsatzstelle und der Kontrolle des besagten Baumes konnte der Einsatzleiter Entwarnung an die Feuerwehreinsatzzentrale melden. Der betroffene Baum ist so schief gewachsen, dass die Stadt die Stelle bereits mit Warnschildern und Bodenmarkierung abgesichert hat. Auch an dem Wurzelteller waren Anzeichen zu erkennen, dass dieser sich verändert hat. Der Einsatz wurde abgebrochen und die Kräfte rückten wieder in die Hauptfeuerwache ein. Im Einsatz war die Feuerwehr mit zwei Einsatzfahrzeugen.

Ein aufmerksamer Bürger meldete kurz vor 9 Uhr der Feuerwehreinsatzzentrale, dass am Wendeplatz der Wolfsburgstraße ein Elektroroller in den Speyerbach geworfen wurde. Personal der Feuerwehrwerkstatt, welches sich gerade auf Probefahrt befand, fuhr die Örtlichkeit an. Mit Hilfe von zwei Steckleiterteilen konnte der E-Roller aus dem Bachbett geholt werden und an dem dortigen Sammelplatz abgestellt werden. Der Einsatz war nach einer viertel Stunde abgearbeitet.

Mit dem Einsatzstichwort „Fahrzeugbrand klein“ rückte der Ausrückebereich Neustadt-Ost (Löschgruppe Geinsheim, Löschgruppe Duttweiler, Löschzug Lachen-Speyerdorf) um 10:12 Uhr in die Wendelinustraße im Ortsteil Geinsheim aus. Bei Arbeiten an einem Zweirad fiel der Schlüssel auf die Batterie des Fahrzeuges und führte zu einem Kurzschluss, was zu einer Rauchentwicklung führte. Die örtlichen Einsatzkräfte kontrollierten das Zweirad, welches kein Feuer gefangen hatte und bauten die Batterie aus. Weitere Maßnahmen von Seiten der Feuerwehr waren nicht erforderlich. Die mitalarmierten Einsatzkräfte brauchten nicht einzugreifen und konnten die Alarmfahrt abbrechen.

Die Polizei forderte um 10:15 Uhr die Feuerwehr zu einer Notfalltüröffnung in die Pfalzgrafenstraße nach. Weil eine Bewohnerin des dortigen Mehrfamilienhauses seit einiger Zeit nicht mehr gesehen wurde und auch die Tür nicht öffnete, musste diese von der Feuerwehr geöffnet werden. Mittels Schließwerkzeug konnte der Türzylinder entfernt und die Abschlusstür der Polizei sowie dem Rettungsdienst geöffnet werden. Trotz aller Bemühungen kam jede Hilfe zu spät. Nach dem Einbau eines neuen Schließzylinders und Übergabe der Schlüssel an die Polizei waren keine weiteren Maßnahmen der Feuerwehr erforderlich. Im Einsatz war die Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen acht Einsatzkräften.