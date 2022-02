Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 19.02.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neustadt: Geldbeuteldiebstahl

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 18.02.22 zwischen 11:00 und 12:00 Uhr kam es in einer Buchhandlung in der Kellereistraße zu einem Geldbeuteldiebstahl. Die 19-jährige Geschädigte vergaß ihren Rucksack im genannten Zeitraum auf der Kundentoilette des Geschäfts. Als sie dies bemerkt und dorthin zurückkehrte, stellte sie fest, dass ihr Geldbeutel von einem Unbekannten aus dem Rucksack entwendet wurde. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 200 Euro.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Neustadt/W. unter 06321 854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de entgegen.

