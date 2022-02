Ludwigshafen: Mit eigenen Fotos am Jubiläumskalender beteiligen

Ludwigshafen – Der offizielle Fotokalender des Ludwigshafener Stadtmarketing feiert mit der kommenden Ausgabe 2023 bereits sein zehntes Jubiläum. Und da es sich dabei um ein rundum partizipatorisches Projekt handelt, sind alle Fotografierenden – von Hobbyfotografen über ambitionierte Amateure bis hin zu erfahrenen Profis – seitens der LUKOM herzlich dazu eingeladen, sich an diesem Projekt zu beteiligen.

Seit Januar dieses Jahres sammelt und veröffentlicht die Unternehmenskommunikation der LUKOM monatlich in Fotogalerien auf Facebook die schönsten Aufnahmen mit erkennbarem Bezug zu Ludwigshafen für die Jubiläumsausgabe. Die dann großformatig gedruckten Fotokalender wurden in den Vorjahren in Auflagen von bis zu 1000 Exemplaren gedruckt.

„Basis dieses Projekts ist es, all denjenigen, die ihren Bezug zur Stadt Ludwigshafen gerne fotografisch zum Ausdruck bringen, zunächst auf der Facebook-Seite „Ludwigshafen.Stadtmarketing“ eine Plattform zur aktiven Partizipation zu bieten“, erklärt Projektleiter Torsten Kleb. Die Fotogalerien erscheinen im monatlichen Turnus bereits seit dem Jahr 2012. Konsequent weiterentwickelt wurde dieses Projekts bereits im Jahr 2013 mit dem ersten Druck eines Fotokalenders im ansprechenden Großformat. Und dieser zeigt seither Jahr für Jahr die jeweils schönsten Aufnahmen sämtlicher Fotogalerien des zurückliegenden Jahres.

Die Motivwahl ist dabei vollkommen frei: Die abgelichteten Szenerien und Details können aus den Stadtteilen Ludwigshafens stammen, thematisch aber freilich ebenso Bereiche des Stadtzentrums abbilden. Gerne eingereicht werden dabei zwar immer wieder Motive markanter Klassiker, wie etwa der Pylonbrücke über dem Hauptbahnhof. „Gerade deshalb möchten wir allerdings dazu ermutigen, gerne auch mal Motive abseits des Mainstream zu wählen. Denn gerade auch individuelle Aufnahmen selbst unbekannterer Lokalitäten und Details sind uns und unserer Facebook-Community sehr willkommen“, unterstreicht Kleb. Die Klicks auf, die Kommentare zu und das Teilen von den Bildern auf Facebook fließt in die Auswahl für den Jahreskalender ebenso ein wie die redaktionelle Mitwirkung des Kommunikationsteams der LUKOM.

Einsendungen von Aufnahmen im Querformat und in einer Auflösung von 300 dpi bei einer Bildbreite von circa 40 cm (Bildhöhe etwa 25 cm) werden per Mail an kleb@lukom.com, besonders große Dateien bevorzugt über www.wetransfer.com entgegengenommen.