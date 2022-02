Ludwigshafen: Stadtnotizen 18.02.2022

Ludwigshafen – News, Termine, Kulturelles, Politik und Wissenswertes.

„Friedrich Engels und Ernst Bloch als Denker der Zukunft“ – Ausstellung im Ernst-Bloch-Zentrum

Das Ernst-Bloch-Zentrum, Walzmühlstraße 63, präsentiert vom 3. März bis zum 19. Mai 2022 seine Sonderausstellung „Friedrich Engels und Ernst Bloch als Denker der Zukunft. Karikaturen, Kritik und konkrete Utopien“. Die öffentliche Vernissage findet am Donnerstag, 3. März um 18 Uhr statt.

Mittels historischer Karikaturen, Bücher und Illustrationen aus der privaten Sammlung des Ludwigshafener Mediziners Dr. Dieter Ante sowie Audiostationen mit Auszügen aus Texten Ernst Blochs über Friedrich Engels inszeniert die Ausstellung einen imaginären Dialog zwischen Friedrich Engels und Ernst Bloch. Als audiovisuelles Mosaik aus Kunst, Geschichte und Philosophie sollen die Ausstellung und das umfangreiche Rahmenprogramm Impulse setzen und dazu inspirieren, in die Gedankenwelt von Bloch und Engels einzutauchen sowie einen kritischen Blick auf die Gegenwart zu werfen.

Die Vernissage am 3. März wird gestaltet von dem Leihgeber Dr. Dieter Ante, der Direktorin des Ernst-Bloch-Zentrums, Prof. Dr. Immacolata Amodeo, sowie der Kuratorin Veronika Dyks. Nach einer kurzen Einführung in die Parallelen zwischen Friedrich Engels und Ernst Bloch, die Geschichte der einzigartigen Sammlungsobjekte und die Hintergründe des Ausstellungskonzepts wird die Ausstellung offiziell eröffnet. Der Eintritt zur Vernissage ist frei.

In den Wochen nach der Vernissage bietet das Ernst-Bloch-Zentrum ein umfassendes Begleitprogramm, das die Ausstellung ergänzen, darin aufgeworfene Fragestellungen auf die Gegenwart übertragen und verschiedene Perspektiven aufzeigen soll. So wird am 24. März die Reihe „Wendezeiten: Utopien braucht das Land!“ im Rahmen des Formats „Talk bei Bloch. Live“ mit dem Thema „Utopien für eine Wirtschafts- und Arbeitswelt der Zukunft“ weitergeführt. Die Reihe wird gesponsert von der BASF SE im Rahmen des Jubiläums 100 Jahre BASF-Kulturprogramm. Auch das Format „Junge Blochianer*innen“ wird am 6. Mai mit einem Poetry-Slam-Workshop unter dem Motto „Worte, die bewegen“ fortgesetzt. Ein Vortrag von Dr. Klaus Jürgen Becker, dem stellvertretenden Leiter des Stadtarchivs Ludwigshafen, über die Spuren des jungen Friedrich Engels in Ludwigshafen am 12. April thematisiert einen spannungsgeladenen Abschnitt im Leben des Marxismus-Mitbegründers. Den Abschluss des Begleitprogramms wie auch der Ausstellung bildet eine Podiumsdiskussion zum Thema „Kinderarmut“ am 19. Mai. Weitere Informationen und Veranstaltungstermine gibt es im Internet auf www.bloch.de.

Für die Vernissage und alle weiteren Veranstaltungen werden Vorabreservierungen dringend empfohlen, per E-Mail an anmeldung@bloch.de oder telefonisch unter 0621 504-2202.

Der Eintritt in die Ausstellung kostet 4 Euro, ermäßigt 2 Euro. Für den Ausstellungsbesuch wird die Mitnahme eigener Kopfhörer empfohlen. Alternativ kann das Ernst-Bloch-Zentrum den Gästen für die Dauer des Ausstellungsbesuchs Kopfhörer zur Verfügung stellen. Es wird auf die Beachtung der aktuell gültigen Hygienemaßnahmen verwiesen. Weitere Informationen dazu finden sich unter www.bloch.de sowie www.corona.rlp.de.

Impfung mit Nuvaxovid im Landesimpfzentrum in der Walzmühle ab 28. Februar möglich – Registrierung erfolgt über Landesportal

Im Landesimpfzentrum in der Walzmühle sind ab Montag, 28. Februar 2022, auch Impfungen mit dem Impfstoff Nuvaxovid (Hersteller Novavax) möglich. Der Impfstoff Nuvaxovid ist seit 20. Dezember 2021 in der EU zugelassen. Es handelt sich um einen Proteinimpfstoff mit Wirkverstärker (Totimpfstoff). Wer sich mit Nuvaxovid gegen das Coronavirus impfen lassen möchte, muss sich hierfür auf der Internetseite impftermin.rlp.de des Landes Rheinland-Pfalz hierfür registrieren. Für eine Erstimpfung mit diesem Impfstoff liegen bereits 670 Registrierungen für das Impfzentrum in Ludwigshafen vor.

Die Ständige Impfkommission (STIKO) empfiehlt den Impfstoff für Personen ab 18 Jahren. Verimpft werden zwei Impfstoffdosen im Abstand von mindestens drei Wochen. Die Anwendung von Nuvaxovid während der Schwangerschaft und Stillzeit wird derzeit von der STIKO nicht empfohlen. Laut STIKO führt die Gabe von Nuvaxovid häufig zu ähnlichen lokalen Impfreaktionen wie bei der Impfung mit den anderen COVID-19-Impfstoffen.

Impfen ohne Anmeldung mit mRNA-Impfstoffen

Im Ludwigshafener Impfzentrum in der Walzmühle sind auch weiterhin Impfungen (Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen) ohne vorherige Anmeldung möglich. Zwischen 9.30 und 17 Uhr ist es möglich, dort ohne Termin vorbeizukommen und nach einer Impfmöglichkeit zu fragen. Falls entsprechende Kapazitäten hierfür verfügbar sind, kann zeitnah die Verabreichung eines mRNA-Vakzins erfolgen. Verimpft werden die Impfstoffe der Hersteller BioNTech und Moderna. Außerdem sind auch Impfungen für Kinder ab dem Alter von fünf Jahren ohne vorherige Anmeldung möglich.

Um ein solches, kurzfristiges Angebot nutzen zu können, müssen Erwachsene, welche eine Impfung haben wollen, den Personalausweis oder Pass sowie – falls vorhanden – den Impfausweis mitbringen. Minderjährige müssen von einer sorgeberechtigten Person beim Impfen in die Walzmühle begleitet werden und sollten ebenfalls nach Möglichkeit ihren Impfpass dabeihaben.

VHS: Qualifizierung und Vorbereitung für ehrenamtliche Betreuer

Die Arbeitsgemeinschaft Betreuungsvereine Ludwigshafen, Rhein-Pfalz-Kreis und Frankenthal und die Volkshochschule Ludwigshafen (VHS) bieten gemeinsam ab Mittwoch, 2. März 2022, die „Qualifizierung und Vorbereitung für ehrenamtliche Betreuer – und solche, die es werden wollen““ an. Die gesetzliche Betreuung nach Paragraph 1896 BGB ist ein Ehrenamt. Sie ist eine anspruchsvolle Aufgabe und erfordert ein hohes Maß an persönlichem Einsatz und sozialer Kompetenz. Diese Schulung soll auf die Aufgabe, sich der Belange von Menschen anzunehmen, die aufgrund einer Krankheit oder Behinderung ihre Angelegenheiten nicht mehr selbst regeln können, vorbereiten beziehungsweise dafür qualifizieren.

Die Kursreihe an der VHS erstreckt sich über fünf Wochen, die Termine für den Kurs sind jeweils mittwochs von 17.30 bis 19 Uhr. Es fällt eine Gebühr für Materialien von zehn Euro an.

Folgende Themen werden behandelt: Was ist Betreuung, Grundzüge des Betreuungsrechts, Rechte und Pflichten der Betreuer in der praktischen Umsetzung, Krankheitsbilder in der gesetzlichen Betreuung, Notwendige Infrastruktur für Betreuende (Übersicht über das Sozialsystem).

Die VHS Ludwigshafen hält sich bei allen ihren Veranstaltungen an die aktuell geltenden Corona-Regeln. Sollte das Infektionsgeschehen der Coronavirus-Pandemie eine Präsenzveranstaltung nicht zulassen, wird die Veranstaltungsreihe online (über Zoom) durchgeführt. Die Informationen hierzu werden rechtzeitig per E-Mail zugesandt.

Anmeldungen nimmt die VHS Ludwigshafen telefonisch unter 0621 504-2238 oder online unter www.vhs-lu.de entgegen. Weitere Informationen zur Kursreihe gibt es bei Juliane Krohn, Telefon 0621 504-2017.

Teststellen kontrolliert und zum Teil geschlossen

Mitarbeiter des Bereichs Öffentliche Ordnung haben am Mittwoch, 16. Februar 2022, im Ludwigshafener Stadtgebiet den Betrieb einer Corona-Teststation untersagt. Die Kriminalpolizei wies zuvor daraufhin, dass hier Testzertifikate fälschlich ausgestellt worden sind, ohne dass eine Testung stattgefunden hatte.

In Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt kontrollierte das Ordnungsamt am Donnerstag, 17. Februar, insgesamt fünf Teststellen, wovon vier geschlossen wurden. Einerseits aufgrund von Fälschungen der Testzertifikate, die durch die Stadtverwaltung festgestellt worden sind, und andererseits durch die fehlende Hygiene innerhalb der Teststellen, die durch das Gesundheitsamt festgehalten wurde.

Eine Teststelle verbesserte die Hygienemängel direkt und konnte somit am Folgetag wieder öffnen.