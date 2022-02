Neustadt: Sturm beschädigt Test-Station

Neustadt an der Weinstraße – Der Sturm Zeynep hat am Freitagabend, 18. Februar 2022, in Neustadt an der Weinstraße eine Corona-Teststelle schwer beschädigt. Ein Zelt des vom DRK betriebenen PCR-Drive-Ins auf dem Parkplatz des ehemaligen Hela-Baumarkts musste komplett abgebaut werden. Dabei unterstützte die Freiwillige Feuerwehr. Bei einem zweiten Zelt wurden vorsorglich Planen entfernt.

Bis voraussichtlich einschließlich Montag, 21. Februar, bleibt die Teststelle in der Chemnitzer Straße geschlossen.

Der DRK-Stadtverband Neustadt wird ab Samstag, 19. Februar, die PCR-Testungen alternativ in der Teststelle Speyerdorfer Straße (ehemaliger Aldi) anbieten. Hier greift das von den kommunalen Kooperationspartnern und der Stadt erarbeitete Notfallkonzept.