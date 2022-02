Mit 1,6 Promille hinterm Steuer

Rülzheim (ots) – Donnerstagmittag 17.02.2022 kontrollierten Polizisten in der Römerstraße in Rülzheim einen 44-jährigen Autofahrer. Dabei stellten die Beamten fest, dass der Mann deutlich nach Alkohol roch. Ein Alkoholtest bestätigte diesen Verdacht und zeigte einen Wert von 1,6 Promille an. Nachdem ihm auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen wurde, musste er den Heimweg zu Fuß antreten. Ihn erwartet nun ein entsprechendes Strafverfahren.

Radfahrer folgt flüchtender Autofahrerin

Westheim (ots) – In der Nacht von Donnerstag auf Freitag 18.02.2022 wurden Anwohner der Hauptstraße in Westheim durch einen lauten Knall aus dem Schlaf gerissen. Ein Anwohner erkannte, dass offenbar ein Autofahrer ungebremst in einen geparkten PKW krachte und unerlaubt flüchtete. Reaktionsschnell stieg er auf sein Fahrrad und folgte dem flüchtenden Fahrzeug.

So führte er die alarmierte Polizei zu dem Unfallfahrzeug in das Waldgebiet zwischen Westheim und Bellheim. Dort trafen die Beamten auf ein massiv beschädigtes Fahrzeug und eine stark alkoholisierte und leicht verletzte 18-jährige Fahrerin.

Auf der Dienststelle stellte sich dann heraus, dass die junge Frau zudem unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Nach einer Blutprobe durfte sie die Dienststelle ohne Führerschein wieder verlassen. Der Schaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf ca. 20.000 Euro.

Verkehrskontrollen

Germersheim/Rülzheim (ots) – Donnerstagfrüh 17.02.2022 führten Germersheimer Polizisten in der Rheinbrückenstraße in Germersheim Verkehrskontrollen durch. Dabei wurden fünf Autofahrer ohne angelegten Sicherheitsgurt verwarnt.

Ein LKW-Fahrer musste zudem seine Ladung nachsichern und an 9 Fahrzeugen wurden technische Mängel festgestellt. Im Anschluss nahmen sich die Beamten der Unfallursache Ablenkung im Straßenverkehr an.

Hierbei wurden 3 LKW-Fahrer mit dem Handy am Ohr erwischt.