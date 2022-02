Telefonbetrüger am Werk

Dannstadt-Schauernheim (ots) – Über Donnerstagnachmittag 17.02.2022 verteilt erhielt ein 45-Jähriger mehrere Anrufe eines angeblichen Mitarbeiters der Sparkasse. Im Rahmen der Telefonate wurde der Mann dazu gebracht, auf seinem Computer und seinem Mobiltelefon eine App zu installieren und einen mittleren 4-stelligen Betrag an die Betrüger zu überweisen.

Die Polizei rät:

Sprechen Sie am Telefon niemals über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse.

Geben Sie am Telefon niemals eine PIN oder TAN preis dies Verlangen nur Betrüger.

Installieren Sie keine Programme oder Apps auf telefonische Aufforderung.

Überweisen Sie kein Geld an Unbekannte.

Kontaktieren Sie bei verdächtigen Anrufen Ihre Bank selbst.

Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen, kontaktieren Sie im Zweifelsfall die Polizei.

Verkehrsüberwachung

Schifferstadt/Dannstadt-Schauernheim (ots) – Am Donnerstagnachmittag 17.02.2022 führte die Polizeiinspektion Schifferstadt mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit Kontrollen durch.

Hierfür wurden in Dannstadt-Schauernheim im Bereich der Ludwigshafener Straße und in Schifferstadt am Wasserturm (Mannheimer Straße) Kontrollstellen eingerichtet. Bei den Kontrollen wurden Verstöße aufgrund nicht mitgeführten Führerschein, fehlender Fahrzeugdokumente, sowie Mängel an der Fahrzeugbeleuchtung festgestellt.

Verkehrsunfallflucht – flüchtiger Rollerfahrer

Schifferstadt (ots) – Am Donnerstag 17.02.2022 gegen 08:00 Uhr, parkte ein 39-jähriger PKW-Fahrer in der Jakobsgasse aus seiner Garage aus. Ein Roller besetzt mit vermutlich zwei Jugendlichen stieß hierbei gegen den PKW. Die beiden Jugendlichen kamen zu Sturz, richteten den Roller wieder auf und verließen die Örtlichkeit.

Der 39-Jährige konnte lediglich erkennen, dass es sich um einen schwarzen Roller handelt. Zeugen, die Angaben zu dem Unfallgeschehen oder dem Roller machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Einbruch in Restaurant

Dudenhofen (ots) – In ein Restaurant in der Landauer Straße eingebrochen ist am Freitag gegen 01:30 Uhr ein bislang unbekannter männlicher Täter.

Der Einbrecher wird als circa 20-25 Jahre alten Mann mit schlanker Statur beschrieben. Er war mit einem dunklen Kapuzenpullover, einer Schirmmütze sowie beerenfarbenen Handschuhen bekleidet und führte einen Rucksack mit sich.

Wer hat den beschriebenen Mann in der Tatnacht im Bereich der Landauer Straße beobachtet oder kann sachdienliche Hinweise geben? Zeugen werden gebeten sich unter der Tel. 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) bei der Polizei Speyer zu melden.