Karlsruhe: Voraussichtlich rund 15.000 Zuschauer beim KSC-Heimspiel gegen Schalke 04 zugelassen

Karlsruhe – Auf Basis der für die kommende Woche zu erwartenden neuen Verordnung des Landes Baden-Württemberg gibt der KSC weitere Tickets auf der Ost- und Südtribüne für das anstehende Heimspiel gegen Schalke 04 in den Vorverkauf.

Nach derzeitigem Kenntnisstand geht der KSC davon aus, dass die ursprünglich für den 04. März vorgesehenen bundeseinheitlichen Regelungen für Sportveranstaltungen bereits ab der kommenden Woche in Baden-Württemberg umgesetzt werden. In diesem Fall kann der BBBank Wildpark mit 75 Prozent der Gesamtkapazität ausgelastet werden, was rund 15.000 Zuschauerinnen und Zuschauer bedeutet. Aus organisatorischen Gründen werden die zusätzlichen Tickets bereits jetzt verkauft. Auch sind nun Stehplatz-Tageskarten verfügbar.

Derzeit läuft der Vorverkauf für Mitglieder. Diese können bereits im Laufe des heutigen Abends weitere Tickets unter ksc.de/tickets erwerben. Der freie Verkauf beginnt, wie bereits kommuniziert, am kommenden Montag um 10.00 Uhr.

Nach derzeitigen Informationen gilt im BBBank Wildpark weiterhin die 2Gplus-Regel. Sollte sich hieran Änderungen ergeben, wird der KSC schnellstmöglich informieren.

Mitgliedervorverkauf

Unsere Mitglieder können seit Donnerstag ausschließlich im Online-Ticketshop unter ksc.de/tickets Karten erwerben. Pro KSC-ID/Mitgliedsnummer ist der Erwerb von bis zu zwei Karten möglich.

Mitglieder sehen das Spiel im Online-Ticketshop erst nach ihrem Login mit der KSC-ID. Bitte registrieren Sie sich nicht neu! Verwenden Sie die 6-stellige KSC-ID, die mit Ihrer Mitgliedschaft verknüpft ist. Sollten Sie sich nicht anmelden können, ist keine oder nicht die korrekte E-Mail-Adresse hinterlegt. Dafür müssen Sie sich bei uns melden.

Freier Verkauf von Tageskarten ab Montag

Der freie Verkauf beginnt am 21.02.2022 (10.00 Uhr). Pro Person ist im freien Verkauf online unter ksc.de/tickets der Erwerb von maximal zwei Karten möglich.

Der Verkauf und Kauf von Tickets über den Ticketzweitmarkt, den KSC-Marktplatz, ist ebenfalls mit Beginn des freien Verkaufs möglich.

Was bedeutet die 2Gplus-Regel?

Nach der 2Gplus-Regel haben nur vollständig geimpfte oder genesene Personen Zutritt, die zusätzlich das negative Ergebnis eines Antigen-Schnelltests oder eines PCR-Tests vorlegen können. Für Personen mit Auffrischimpfung (Booster-Impfung) entfällt die zusätzliche Testpflicht bei 2G-Plus.