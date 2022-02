Sicherheitsleistung nach Ladendiebstahl erhoben

Speyer (ots) – Drei rumänische Staatsangehörige wurden am Donnerstag 17.02.2022 gegen 11:00 Uhr bei einem Diebstahl von Druckerpatronen im Wert von circa 20 Euro in einem Elektromarkt in der Wormser Landstraße ertappt.

Als die Einsatzkräfte das Fahrzeug der Männer durchsuchten, fanden sie weitere Druckerpatronen im von circa 100 Euro. Da die Diebe im Alter von 18, 20 und 40 Jahren keinen Wohnsitz in Deutschland haben, wurden zur Sicherung des Strafverfahrens fünfhundert Euro erhoben.

Einbrüche in Geschäftsräume

Speyer (ots) – Vermutlich in der Nacht von Donnerstag 17.02.2022 auf Freitag 18.02.2022 kam es zu einem Einbruch in ein Schulungszentrum in der Gehart-Hauptmann-Straße. Die Unbekannten entwendeten Bargeld in bislang unbekannter Höhe.

Ebenfalls Bargeld entwendet wurde in derselben Nacht aus einem Restaurant in der Heinkelstraße. Auch hier verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt. Der hierdurch entstandene Sachschaden wird auf circa 1.000 Euro geschätzt.

Wer hat in der Nacht von Donnerstag auf Freitag verdächtige Personen im Bereich der Gerhart-Hauptmann-Straße bzw. der Heinkelstraße beobachtet oder kann sachdienliche Hinweise geben? Zeugen werden gebeten sich unter der Tel. 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) bei der Polizei Speyer zu melden.

49-Jähriger ohne Fahrerlaubnis parkt verkehrsbehindernd

Speyer (ots) – Weil ein PKW auf einem Tankstellengelände in der Bahnhofstraße nicht ordnungsgemäß abgestellt war und teilweise die Fahrbahn blockierte, verständigte der Geschäftsführer der Tankstelle am Freitag 18.02.2022 gegen 03:15 Uhr ein Abschleppunternehmen.

Ermittlungen ergaben, dass der Fahrzeughalter seinen PKW selbst abstellte und aus unbekannten Gründen das Grundstück zu Fuß wieder verließ. Da der 49-jährige Fahrzeughalter nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis ist, kommen neben den Abschleppkosten auch strafrechtliche Ermittlungen wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis auf ihn zu.