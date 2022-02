41-Jähriger von Gruppe mit Pfefferspray attackiert – Zeugen gesucht!

Darmstadt (ots) – Ein 41-Jähriger wurde am Kantplatz von mehreren unbekannten Tätern attackiert und verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Mann gegen 22.20 Uhr am Freitagabend 11.02.2022 ein Restaurant am Kantplatz verlassen und wurde hier unvermittelt von einer 5 bis 6-köpfigen Personengruppe angesprochen. Bevor er antworten konnte hatte einer der Täter ihm bereits Pfefferspray ins Gesicht gesprüht.

Der 41-Jährige flüchtete in die Magdalenenstraße, wo er jedoch zu Fall kam. Hier wurde er dann von den Tätern mit Tritten traktiert. Anschließend flüchteten die Täter in Richtung Lauteschlägerstraße. Eine genaue Beschreibung der Fliehenden war nicht möglich.

Mit Verletzungen kam der 41-Jährige im Anschluss zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Es wurde Strafanzeige wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung erstattet. Zeugen, denen die Täter vor der Tat oder bei der Flucht aufgefallen sind und die sie näher beschreiben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

Transporter mit 22 Fahrrädern sichergestellt – Eigentümer gesucht (siehe Foto)

Darmstadt/Offenbach (ots) – Nach der Festnahme von 3 tatverdächtigen Männern und Sicherstellung von 22 gestohlenen Fahrrädern sucht die Darmstädter Kripo jetzt die Eigentümer von 8 noch nicht zugeordneten Velos. Am 24.Januar klickten bei drei 28, 45 und 47 Jahre alten Männern in Offenbach die Handschellen.

Vorausgegangen waren intensive Ermittlungen und polizeiliche Maßnahmen des Kommissariats 43 nach einem Einbruch in einen Keller in der Nussbaumallee und dem Diebstahl von 2 hochwertigen Pedelecs im Gesamtwert von rund 9.000 Euro. Die Räder konnten in einem Transporter der 3 Tatverdächtigen lokalisiert werden.

Bei der Durchsuchung des Fahrzeuges stießen die Polizeikräfte auch auf weitere Räder. Im Rahmen der folgenden Ermittlungen konnten die Polizisten insgesamt 14 Fahrräder Taten unter anderem in Groß-Umstadt, Darmstadt und Nieder-Olm (Rheinland-Pfalz) zuordnen.

Eine Recherche bei den übrigen 8 sichergestellten Rädern verlief noch ohne Erfolg. Die Ermittler wenden sich deshalb mit Lichtbildern dieser Fahrräder an die Öffentlichkeit. Wer hat Hinweise zu deren Herkunft? Wer erkennt sein Eigentum wieder? Das Kommissariat ist unter der Rufnummer 06151/969-0 zu erreichen.

Darmstadt-Dieburg

Mit Schlagstock gedroht und 150 Euro erbeutet

Weiterstadt (ots) – Mit Bargeld haben 5 bislang noch unbekannte Täter nach einem räuberischen Diebstahl am Donnerstagabend (17.02.) das Weite gesucht. Gegen 18.45 Uhr alarmierte die Betreiberin eines Hofladens in der Straße “Im Wingertsberg” über Notruf die Polizei und gab an, dass sie überfallen wurde. Nach ersten Erkenntnissen hatten 5 Männer den Laden betreten und zunächst vorgegeben, Orangen kaufen zu wollen.

In einem unbeobachteten Moment griff einer der Täter in die Kasse und entwendete 150 Euro. Die Frau bemerkte dies und wollte einschreiten. Sie wurde jedoch zur Seite gestoßen und mit einem Teleskopschlagstock bedroht. Anschließend flüchteten die 5 Männer in einem blauen Ford Transit.

Laut Zeugenaussagen soll dieser eine bulgarische Landeskennung mit den Buchstaben “NP” auf dem Kennzeichen gehabt haben.

Täterbeschreibung:

Einer der Fliehenden war circa 1,90 Meter groß, muskulös und hatte ein “Totenkopf” Tattoo auf dem rechten Handrücken. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jacke, einer blauen Arbeitshose, roten Nike Schuhen sowie einer schwarzen Mütze. Seine Komplizen waren alle mit blauen Arbeitshosen bekleidet.

Ein Mittäter trug einen orangefarbenen Pulli, ein anderer einen roten Pullover. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifen verlief bisher noch ohne Erfolg.

Das Kommissariat 10 der Darmstädter Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und hofft auf Mithilfe aus der Bevölkerung. Wem ist das Fahrzeug oder die Tatverdächtigen vor der Tat oder bei der Flucht aufgefallen? Hinweise werden unter Tel: 06151/969-0 entgegengenommen.

Kriminelle haben es auf Kiosk abgesehen

Weiterstadt (ots) – Auf einen Kiosk hatten es Kriminelle bei einem versuchten Einbruch am Postplatz im Stadtteil Gräfenhausen abgesehen. Gegen 4 Uhr am frühen Freitagmorgen 18.02.2022 schoben die bislang noch unbekannten Täter nach ersten Erkenntnissen das Rollladengitter vor dem Verkaufsfenster hoch und warfen anschließend mit einem Stück Waschbetonplatte das Fenster ein. Ohne Beute suchten sie anschließend unerkannt das Weite.

Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Hinwiese nehmen die Ermittler des Kommissariats 42 der Darmstädter Kriminalpolizei unter Tel: 06151/969-0 entgegen.

Brand ruft Polizei und Feuerwehr auf den Plan

Babenhausen (ots) – Ein Brand in der Bürgermeister-Tempel-Straße hat am frühen Donnerstagabend 17.02.2022 Polizei und Feuerwehr auf den Plan gerufen. Gegen 17.20 Uhr gingen zahlreiche Notrufe bei der Rettungsleitstelle und der Polizei ein, die einen Wohnhausbrand in Harpertshausen meldeten. Alarmierte Streifen sowie die verständigten Wehren waren umgehend am Brandort.

Nach ersten Erkenntnissen war das Feuer aus bislang noch ungeklärter Ursache im Bereich eines Schuppens ausgebrochen und griff auf den Carport und das angrenzende Haus über. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten schließlich die Flammen unter Kontrolle bringen und den Brand löschen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Der entstandene Sachschaden dürfte laut ersten vorsichtigen Schätzungen bei 70.000 bis 100.000 Euro liegen. Die genaue Brandursache steht aktuell noch nicht fest und ist Gegenstand weiterer Ermittlungen der Darmstädter Kriminalpolizei.

Verkehrsunfallflucht – Polizei sucht Zeugen

Reinheim (ots) – Am Donnerstag, den 17.02.2022 wurde auf dem Parkplatz des EDEKA-Markts in Reinheim ein schwarzer Skoda Oktavia durch einen unbekannten Verursacher auf der Beifahrerseite beschädigt. Die Höhe des Sachschadens wird auf ca. 1000EUR geschätzt. Der Skoda parkte zwischen 08:05 Uhr und 08:30 Uhr auf der linken Seite des Parkplatzes, zwischen einem Treppenaufgang zur Bergstraße und einem Abstellplatz für Einkaufswägen.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter Tel: 06154/6330-0 mit der Polizeistation Ober-Ramstadt in Verbindung zu setzen.

Polizei überwacht Geschwindigkeit – Mit 125 “Sachen” über das “Rondell”

Groß-Umstadt (ots) – Am Donnerstagabend 17.02.2022 in der Zeit zwischen 18-23.00 Uhr, überwachten Beamte der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen die Geschwindigkeit auf der Bundesstraße 45 am sogenannten “Höchster Rondell”.

Von 637 gemessenen Fahrzeugen waren 151 zu flott unterwegs. 99 Wagenlenker erwartet nun ein Verwarnungsgeld. 52 Fahrerinnen und Fahrer müssen neben einem Bußgeld zusätzlich mit Punkten in Flensburg rechnen, weil sie mehr als 20 km/h zu schnell waren. Darunter vier Verkehrsteilnehmer, die die Geschwindigkeitsbeschränkung von 70 km/h sogar um mehr als 40 Stundenkilometer überschritten. Ihnen drohen nun zudem Fahrverbote.

Unrühmlicher Spitzenreiter war ein Autofahrer mit 125 “Sachen” auf dem Tacho.

Ihn erwarten 480 Euro Bußgeld, zwei Punkte im Verkehrszentralregister sowie ein einmonatiges Fahrverbot.

Kreis Bergstraße

Bensheim: Mit Drogen am Amersham-Platz erwischt

Bensheim (ots) – Bei Kontrollen am Amersham-Platz stellte die Polizei am Donnerstagmittag (17.02.) Drogen bei einem 18-Jährigen sicher. Weil der junge Bensheimer über 110 Gramm Marihuana, eine Waage sowie 250 Euro bei sich hatte, wird jetzt wegen des Verdachts des illegalen Handelstreibens mit Betäubungsmittel gegen ihn ermittelt.

Dreiecksscheibe vom Opel Kadett eingeschlagen

Biblis (ots) – Zehn Euro wurden zwischen Donnerstagabend (17.02.), 19 Uhr und Freitagmorgen (18.02.) aus einem geparkten Opel Kadett in der Lindenstraße gestohlen. Der dabei angerichtete Schaden liegt bei über 150 Euro. Für den Diebstahl wurde eine Dreiecksscheibe eingeschlagen. Wer Beobachtungen gemacht hat, meldet sich bitte beim Kommissariat 21/ 22 in Heppenheim. Telefon: 06252/706-0.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen