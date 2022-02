Brühl/Rhein-Neckar-Kreis: Warnhinweis zu möglichen „Giftködern“ – Zeugen gesucht

Brühl/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am heutigen Freitagmorgen gegen 11 Uhr stellte

ein Mann beim Spaziergang mit seinem Hund in der Gartenstraße ein – mit einer

Schraube versehenes – Wurststück in einem Vorgarten fest. Glücklicherweise

konnte der Mann seinen Hund gerade noch davon abhalten, die Wurst zu fressen.

Hundehaltern wird geraten, in diesem Bereich besonders auf ihre Tiere zu achten.

Der Polizeiposten Brühl hat nun die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Zeugen,

die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel.:

06202/71282 beim Polizeiposten in Brühl oder Tel.: 0621/83397-0 beim

Polizeirevier Mannheim-Neckarau zu melden.

Schriesheim / Rhein-Neckar-Kreis: Obduktion von toten Rehkitzen abgeschlossen – keine Jagdwilderei! Pressemitteilung Nr.2

Schriesheim (ots) – Nachdem am Donnerstag die Obduktionsergebnisse des

Veterinäruntersuchungsamts Karlsruhe bestätigten, dass es sich bei der

Todesursache zweier Wildtiere aus dem Schriesheimer Wald nicht um die Tat von

Wilderern, sondern um den natürlichen Tod, verursacht durch Raubtiere, handelt,

liegen nun zu zwei weiteren Tierkadavern Ermittlungsergebnisse vor.

Untersuchungen des Veterinäruntersuchungsamts Karlsruhe gemeinsam mit dem

FVA-Wildtierinstitut ergaben mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit,

dass auch in diesen Fällen Tierfraß ursächlich für deren Verenden war. Insgesamt

konnten in dem Waldgebiet innerhalb weniger Wochen drei gerissene Rehkitze sowie

ein Frischling aufgefunden werden. Welches Raubtier die Beute gerissen hat, ist

nicht abschließend geklärt.

Dossenheim / Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall am Bahnübergang – Pkw kollidiert mit Bahnschranke

Dossenheim / Rhein-Neckar-Kreis: (ots) – Beim Abbiegen von der Friedrichstraße

in die Friedrich-Ebert-Straße übersah am Donnerstagmorgen gegen 8 Uhr der

61-jährige Fahrer eines Fords die Bahnschranke im Kreuzungsbereich. Ein

Verkehrsmeister der RNV GmbH reparierte vor Ort die Elektronik der Schranke,

deren zugehörige Ampel infolge des Unfalls dauerhaft Rotlicht anzeigte. Damit

der Berufsverkehr nicht zum Erliegen kam, musste der Verkehr durch die Polizei

geregelt werden. Der an der Schrankenanlage entstandene Sachschaden wird auf ca.

500 Euro geschätzt. An dem Ford war durch die Kollision ein Schaden in Höhe von

ca. 5000 Euro entstanden. Der Unfallverursacher wurde hinsichtlich der

begangenen Ordnungswidrigkeit belehrt.

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit drei Beteiligten auf der B 291

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: (ots) – Am Donnerstag kam es gegen 14.45 Uhr an

der Kreuzung B 291 / L 599 zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten

Fahrzeugen.

Der 31-jährige Fahrer eines VW-Polo fuhr von Schwetzingen nach Hockenheim und

missachtete augenscheinlich an der genannten Kreuzung die rote Ampel. Er stieß

mit seinem Fahrzeug erst mit einem nach links abbiegenden Skoda zusammen.

Anschließend kollidierte der Polo mit einem Dacia, der in Richtung Schwetzingen

fuhr.

Sowohl der VW Polo als auch der Skoda waren nicht mehr fahrbereit und mussten

von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Die Freiwillige Feuerwehr Schwetzingen

war mit zwei Fahrzeugen vor Ort im Einsatz. Ein Rettungswagen versorgte noch am

Unfallort die Fahrer aller beteiligten Fahrzeuge. Über die Art und Schwere

möglicher Verletzungen liegen derzeit keine Erkenntnisse vor.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch das Polizeirevier Schwetzingen. Hinweise zum

Unfallhergang werden dort entgegengenommen, Telefon 06202 / 288-0.

Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis: Wartenden PKW an der Ampel übersehen

Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Donnerstag gegen 17:30 Uhr hielt eine

46-jährige VW-Fahrerin an einer roten Ampel in der Bahnhofstraße/Bammentaler

Straße an. Ein hinter ihr fahrender 57-jähriger LKW-Fahrer übersah den VW und

fuhr auf diesen auf. Durch den Aufprall wurde der VW mehrere Meter in den

Einmündungsbereich geschoben. Es entstand Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro.

Die VW-Fahrerin erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus

gebracht.

Eppelheim/Rhein-Neckar-Kreis: Rollator gestohlen – Zeugen gesucht

Eppelheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Donnerstagvormittag kurz vor 9 Uhr

stellte eine 62-jährige Frau ihren Rollator vor einem Geschäft in der

Hauptstraße ab. Als die Frau zu ihrer Gehhilfe zurückkehrte, stellte sie fest,

dass diese von bisher unbekannten Täter entwendet wurde und musste den Heimweg

ohne diese antreten. Zu Hause verständigte sie die Polizei, welche nun wegen

Diebstahls ermittelt. In dem schwarzen Rollator mit schwarzem Korb befand sich

eine beigefarbene Stofftasche ohne weiteren Aufdruck. Zeugen, welche den

Diebstahl beobachtet haben oder Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten,

sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Süd telefonisch unter 06221/3418-0 zu

melden.

Großsachsen, Hirschberg an der Bergstraße/ Rhein-Neckar-Kreis: Brand in Wohnhaus; Pressemeldung Nr.2

Großsachsen, Hirschberg an der Bergstraße/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Die aus

dem Gebäude geborgene, nicht ansprechbare Person ist verstorben. Einsatzkräfte

der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg sind vor Ort und haben die weiteren

Ermittlungen übernommen. Die Hintergründe sind derzeit noch unklar. Die Sperrung

der Friedrich-Ebert-Straße ist mittlerweile aufgehoben.

Großsachsen, Hirschberg an der Bergstraße/ Rhein-Neckar-Kreis: Brand in Wohnhaus; Einsatzkräfte vor Ort

Großsachsen, Hirschberg an der Bergstraße/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Derzeit

ist die Friedrich-Ebert-Straße in Großsachsen wegen eines Einsatzes von Polizei

und Feuerwehr gesperrt. Aus dem 1. Obergeschoss eines Wohnhauses soll es gegen

07:40 Uhr zu einer Rauchentwicklung gekommen sein. Eine Person konnte aus dem

Gebäude geborgen werden. Sie ist derzeit nicht ansprechbar. Weitere

Informationen liegen bislang noch nicht vor.

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis – 2 Leichtverletzte bei Brand in Flüchtlingsunterkunft – Gebäude unbewohnbar – PM Nr. 1

Hockenheim (ots) – In einer Flüchtlingsunterkunft in der Pfälzer Straße in

Hockenheim kam es zu einem Brand. Nach ersten Erkenntnissen wurden hierbei 2

Personen leicht verletzt. Die Ursache für das Feuer ist noch unklar. Das Gebäude

ist derzeit nicht mehr bewohnbar. Die Stadt Hockenheim kümmert sich um eine

Unterbringung für die Bewohner.