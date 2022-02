Heidelberg-Wieblingen: Auffahrunfall am Fußgängerüberweg

Heidelberg-Wieblingen (ots) – Eine 22-jährige Chevrolet-Fahrerin bemerkte am

Donnerstagnachmittag gegen 16:30 Uhr zu spät, dass die vor ihr fahrenden

Fahrzeuge an einem Fußgängerüberweg in der Mannheimer Straße anhielten. Auf Höhe

der Bußhaltestelle Bonhoeffer Straße fuhr die 22-Jährige auf einen Citroën auf,

welcher daraufhin auf einen Opel geschoben wurde. Die 56-jährige

Citroën-Fahrerin blieb unverletzt, ihr 57-jähriger Beifahrer erlitt leichte

Verletzungen. Die 20-jährige Opel-Fahrerin erlitt keine Verletzungen, während

die 22-Jährige im Chevrolet mittelschwer verletzt wurde. Durch den

Rettungsdienst wurden die Verletzten in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der

Gesamtsachschaden beläuft sich auf 20.000 Euro.