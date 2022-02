Betrüger täuschen Wasserschaden vor und erlangen hierdurch Bargeld und Schmuck

Worms, Innenstadt (ots) – Am Freitag, 18.02.2022, kam es gegen 12:00 Uhr zu

einem Trickdiebstahl in der Wormser Innenstadt. Zwei bislang unbekannte,

männliche Täter klingelten mit einem Blaumann bekleidet bei der 88-jährigen

Geschädigten. Die Täter täuschten einen Wasserschaden bei der Geschädigten vor

und erlangten so Zutritt zu deren Anwesen. Während ein Täter die Geschädigte in

der Küche ablenkte, durchsuchte der zweite Täter das gesamte Schlafzimmer der

Geschädigten. Dort wurden letztlich 1000 Euro Bargeld und diverser Gold- und

Perlenschmuck in bislang unbekanntem Wert entwendet.

Wer hat diesbezüglich Beobachtungen gemacht und kann Hinweise zu den Tätern

geben? Diese werden wie folgt beschrieben:

Täter 1: männlich, ca. 180cm groß, gewelltes, dunkelblondes, kurzes Haar,

schlank, sprach akzentfreies Hochdeutsch Täter 2: männlich, ca. 180cm groß,

Kappe, schlank, vermeintlich aus der Kölner Region