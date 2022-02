Tote Person bei Wohnungsbrand im Seniorenzentrum

Kaiserslautern (ots) – Am Donnerstagabend kam es im Kaiserslauterer Ortsteil

Siegelbach zum Wohnungsbrand in einem Seniorenheim.

Das Feuer brach in den Räumlichkeiten einer 91-jährigen Bewohnerin aus. Die

Seniorin konnte von den Rettungskräften lediglich leblos geborgen werden. Sie

verstarb noch am Ereignisort.

Die Brandursache ist derzeit noch unbekannt. Die Kriminalpolizei hat die

Ermittlungen aufgenommen.

Bisher liegt die Sachschadenshöhe nicht vor. Die Wohnung der Verstorbenen ist

jedoch erheblich beschädigt. Andere Bewohner des Seniorenzentrums wurden nicht

beeinträchtigt.

Die Feuerwehren Kaiserslautern und Siegelbach waren mit 18 Einsatzkräften vor

Ort. Einsatzunterstützung erhielten die Feuerwehrleute von 8 Kräften des

Katastrophenschutzes.|PvD

Schwerer Unfall auf Bundesstraße 48

Kaiserslautern-Mölschbach (ots) – Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundestraße

48 sind am Donnerstagnachmittag um 16 Uhr vier Menschen verletzt worden. Aus

bislang ungeklärter Ursache stieß eine 24-Jährige zwischen Mölschbach und

Stüterhof mit ihrem PKW in einer Kurve frontal mit einem entgegenkommenden PKW

zusammen. Beide Fahrer, sowie die Beifahrer, erlitten teilweise schwere

Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber brachte die 24-jährige

Unfallverursacherin in ein Krankenhaus. Die andern drei Verletzten wurden

ebenfalls in umliegende Krankenhäuser gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr

fahrbereit wurden abgeschleppt. Die Höhe des Sachschadens steht nicht fest. Zur

Aufklärung des Unfalls war ein Gutachter am Unfallort. Die Feuerwehr sicherte

die Unfallstelle ab. Die Bundesstraße 48 war kurzzeitig voll gesperrt.|cst

Verletzte bei Unfall auf Landesstraße 401

Mehlingen (ots) – Am Donnerstagnachmittag ist es auf der Landesstraße 401

zwischen Mehlingen und Sembach zu einem Unfall mit Verletzten gekommen. Eine

19-Jährige wollte aus Richtung Mehlingen kommend links in Richtung Baalborn

abbiegen. Dabei übersah sie eine 63-Jährige, die ihr in ihrem PKW entgegenkam.

Es kam zum Zusammenstoß. Herbeigeeilte Rettungskräfte brachten beide Frauen in

ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden

abgeschleppt. Die Höhe des Sachschadens steht nicht fest. Die Landesstraße 401

war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. |cst

Unfallflucht in Olsbrücken

Olsbrücken (ots) – Am 15. Februar ist es um 9.45 Uhr in Olsbrücken in der

Hauptstraße (Bundesstraße 270) zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Dabei

fuhr vermutlich ein LKW in Richtung Kaiserslautern und beschädigte das Dach

eines Wohnhauses. Der Unfallverursacher setze seine Fahrt fort, ohne sich um den

entstandenen Schaden zu kümmern. Aufgrund der Dachhöhe geht die Polizei davon

aus, dass es sich beim dem unfallverursachenden Fahrzeug um einen LKW oder den

Anhänger eines LKW handeln muss. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise geben

können, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 zu melden.|cst

Raub auf Tankstelle und Apotheke – Zeugen gesucht

Queidersbach und Ramstein-Miesenbach (ots) – Am Mittwochabend kurz vor 22 Uhr

bedrohte ein unbekannter männlicher Täter die Angestellte einer Tankstelle in

Ramstein. Mit einer Sturmhaube maskiert und einem 30 cm großem Messer in der

Hand verlange der Unbekannte von der 30-jährigen Mitarbeiterin, die Kasse zu

öffnen. Die Angestellte flüchtete in einen Lagerraum und alarmierte die Polizei.

Der Täter entfernte sich zu Fuß in Richtung Ortskern von Ramstein. Bei dem

Überfall trug der Täter eine hellblaue Jeans, eine schwarze Kapuzenjacke mit

drei weißen Steifen (vermutlich der Marke Adidas), schwarze Sneakers, eine

schwarze Mütze und eine schwarze Sturmhaube. Die Angestellte beschrieb den Täter

darüber hinaus als hellhäutig und circa 1,70 Meter groß. Eine unmittelbar

eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Am Donnerstagmittag wurde eine

Apotheke in Queidersbach Tatort eines Raubes. Nach Darstellung der Angestellten

betrat der bislang unbekannte Täter um 14.15 Uhr die Apotheke in der

Hauptstraße. Dabei hielt er ein Messer in die Richtung der Mitarbeiterin und

verlangte Geld. Den Polizeibeamten sagte die 31-Jährige, dass der Täter circa

1,70 bis 1,75 Meter groß war. Der Täter hatte eine kräftige Statur. Er war mit

einer schwarzen Adidas Trainingsjacke, schwarzem Schal, schwarzer Mütze mit

roten Streifen, dunkler Hose und schwarzen Schuhen bekleidet. Eine mitgeführte

Tüte war durchsichtig, hatte rote Griffe und trug die rote Aufschrift

„Schuhmarke“. Auch in diesem Fall führte eine unmittelbar eingeleitete Fahndung

nicht zum Aufgreifen des Täters. Die Polizei schließt nicht aus, dass es sich

bei aufgrund der Personenbeschreibung und der Art der Tatausführung um denselben

Täter handeln könnte. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die

Polizei bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer

0631 369-2620 zu melden.

Unfallflucht – Wer hat den Zettel geschrieben? (FOTO)

Kaiserslautern (ots) – Bereits am Donnerstag, 03. Februar hat die Polizei in der

Gabelsbergerstraße eine Unfallflucht aufgenommen. Der Geschädigte hatte sein

Fahrzeug zwischen 16:45 Uhr und 22 Uhr in der Gabelsbergerstraße auf Höhe der

Hausnummer 39 abgestellt. Als er zu seinem Wagen zurückkam stellte er einen

Schaden an der Frontstoßstange links fest. An seiner Heckscheibe fand der Mann

einen Zettel auf dem ein Kennzeichen sowie der Satz „ist dir um 20:05 reingramt“

stand. Aufgrund des Wortlautes geht die Polizei davon aus, dass es sich bei dem

Urheber um einen Zeugen der Unfallflucht handelt. Da dieser bislang nicht

ermittelt werden konnte, bittet die Polizei darum, dass sich der Zeuge bitte auf

der Polizeiinspektion in der Gaustraße meldet. Weitere Zeugen, die Hinweise

geben können, werden ebenfalls gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631

369-2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

BMW im City Parkhaus gerammt – Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots) – Wer hat sich am Dienstag im City Parkhaus in der

Löwenstraße aufgehalten? Die Polizei sucht Zeugen, die helfen können, eine

Unfallflucht aufzuklären. Zwischen 11:20 Uhr und 14:30 Uhr wurde ein grauer 5er

BMW, auf dem Parkdeck 2, von einem anderen Fahrzeug gerammt und beschädigt. Als

der Halter zu seinem Auto zurückkam, entdeckte er die „Bescherung“: eine

Beschädigung an der vorderen Stoßstange und in Höhe des Kühlergrills. Der

Schaden wird auf 1.500 Euro geschätzt. Vom Verursacher war weit und breit nichts

mehr zu sehen. Bislang gibt es keine Hinweise auf das Fahrzeug oder den Fahrer.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 bei der

Polizeiinspektion 2 zu melden. |elz

Wer hat den Skoda Fabia gerammt?

Kaiserslautern (ots) – Eine Unfallflucht ist der Polizei am Dienstag von dem

Parkplatz in der Nähe der Erwin-Schrödinger-Straße gemeldet worden. Die Halterin

des betroffenen Skoda Fabia stellt ihren Wagengegen 8:45 Uhr ab. Als sie gegen

11 Uhr zurückkam bemerkte sie den Schaden am rechten vorderen Kotflügel. Vom

Verursacher fehlt jede Spur. Zeugen, die Hinweise geben können, werden ebenfalls

gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 mit der Polizei

Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz