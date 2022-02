Bundesautobahn 66: Transporter kracht in Pannenfahrzeug

Frankfurt (ots) – (ne) Glück im Unglück hatten gestern Abend die Beteiligten

eines schweren Verkehrsunfalls auf der BAB 66 Richtung Frankfurt. Ein

Transporter prallte nahezu ungebremst in ein Pannenfahrzeug. Am Ende gab es zwei

leicht verletzte Personen.

Zwischen den beiden Anschlussstellen Zeilsheim und Höchst hatten die beiden

Insassen (39 und 36 Jahre) eines Opel Combo Vans zuvor eine Panne und hielten

demzufolge auf dem Seitenstreifen der A66 an. Mit Warndreieck und Warnblinklicht

machten sie auf ihr liegen gebliebenes Fahrzeug aufmerksam. Sinnvollerweise

warteten sie dann hinter der Schutzplanke an einem Feldweg auf Hilfe durch den

Pannendienst. Gegen 19:00 Uhr näherten sich der 34-jährige Fahrer und sein 22

Jahre alte Beifahrer eines Peugeot Expert auf dem rechten Fahrstreifen. Aus

bislang unbekannter Ursache kamen die beiden nach rechts von ihrer Fahrspur ab

und prallten in das Heck des Pannenfahrzeugs. Durch die Wucht des Aufpralls

wurde zum einen der Opel Combo weggeschoben, zum anderen geriet der Peugeot

außer Kontrolle und kam schließlich entgegen zur Fahrtrichtung auf der linken

Spur zum Stehen. Die beiden Insassen wurden, wie durch ein Wunder, nur leicht

verletzt und kamen in ein Krankenhaus. Wegen des großflächigen Trümmerfeldes

musste die Polizei, im Zuge der Unfallmaßnahmen, die Fahrbahn zeitweise

vollständig sperren. Erst gegen 21:00 Uhr konnte die A66 wieder vollständig

freigegeben werden.

Frankfurt-Nordend: Feuer in der Schultoilette

Frankfurt (ots) – (ne) Ein Brand in der Toilette einer Schule in der

Fürstenbergerstraße rief gestern Mittag Feuerwehr und Polizei auf den Plan. Der

Sachschaden ist beträchtlich, verletzt wurde jedoch niemand. Gegen 13:15 Uhr

waren die Einsatzkräfte zum Brandort gerufen worden. Grund war ein Feuer in der

Herrentoilette der Schule. Der akustische Feueralarm hatte bereits alle Personen

gewarnt, so dass die Schule schnell geräumt wurde. Nach den Löscharbeiten konnte

festgestellt werden, dass der Papier-Handtuchspender an der Wand vermutlich in

Brand gesteckt wurde und auch vollständig abgebrannt war. Die Folgen des Feuers

hinterließen letztlich einen Sachschaden in Höhe von rund 25.000 Euro. Hinweise

zu den möglichen Brandstiftern gibt es bislang keine. Die Kriminalpolizei

ermittelt wegen schwerer Brandstiftung.

Frankfurt: Polizeiliche Kriminalstatistik 2021 der Frankfurter Polizei vorgestellt

Frankfurt (ots) – (dr) Am heutigen Freitagvormittag, den 18. Februar 2022,

stellte Herr Polizeipräsident Gerhard Bereswill, gemeinsam mit dem Leiter der

Kriminaldirektion sowie stellvertretenden Leiter der Abteilung Einsatz, Herrn

Hanspeter Mener, im Rahmen einer Pressekonferenz die Polizeiliche

Kriminalstatistik (PKS) für das Polizeipräsidium Frankfurt am Main vor.

Erstmals seit dem Jahr 2003 unterschritten die Fallzahlen deutlich die Schwelle

von 100.000. Diese Entwicklung stimmte auch Herrn Polizeipräsident Gerhard

Bereswill sehr positiv: „Das niedrigste Straftatenaufkommen seit 20 Jahren sowie

eine Aufklärungsquote von 65,5 Prozent, einem der höchsten Werte seit Beginn der

bundeseinheitlichen Erfassung, belegen eindrucksvoll, dass es in Frankfurt so

sicher ist wie nie zuvor.“

In besonderem Maße prägte das Jahr 2021 weiterhin die gesamtgesellschaftliche

Aufgabe, die andauernde Corona-Pandemie zu bewältigen, welche neben den

Einschränkungen des öffentlichen Lebens auch die polizeiliche Arbeit sowie in

Teilen das Kriminalitätsgeschehen beeinflusst hat. Während sich in manchen

Bereichen Tatgelegenheiten reduzierten, ergaben sich an anderer Stelle neue.

Dennoch gelang es, die großen Herausforderungen zu bewältigen und bedeutende

Erfolge in der Kriminalitätsentwicklung zu verzeichnen, speziell auch in

Deliktsfeldern, die für das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger von

besonderer Bedeutung sind. „Erfreulicherweise stellen wir bei den Raubstraftaten

und den Körperverletzungsdelikten einen Abwärtstrend fest. Bei den Straftaten

gegen das Leben, welche unter anderem die Kapitaldelikte Mord und Totschlag

umfassen, sehen wir einen deutlichen Rückgang der Fallzahlen um annähernd ein

Drittel. Die Aufklärungsquote liegt hier sogar bei nahezu 100 Prozent“, betonte

Hanspeter Mener.

Bei den Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung sowie der Verbreitung

pornografischer Inhalte war erneut ein Anstieg der Fallzahlen zu registrieren.

Die Aufklärungsquote liegt weiterhin in einem hohen Bereich. In der Bekämpfung

des Kindesmissbrauchs und der Kinderpornographie konnten umfangreiche

Ermittlungserfolge und ein hoher Verfolgungsdruck erreicht werden. Im Jahr 2020

ging hessenweit die BAO Fokus in den Wirkbetrieb, um in diesen Deliktsfeldern

zielgerichtete Maßnahmen noch weiter zu bündeln. „Im Zuge von komplexen

Ermittlungen decken wir kontinuierlich Fälle auf und erhellen das Dunkelfeld

weiter und nachhaltig. Wir werden auch in Zukunft sexuelle Gewalt gegen Kinder

unter Ausschöpfung aller Mittel verfolgen, um die Schwächsten und

Verletzlichsten unserer Gesellschaft bestmöglich zu schützen und weitere

Straftaten zu verhindern“, so Herr Mener.

Der in den Vorjahren registrierten, zunehmenden Gewaltbereitschaft und den

Solidarisierungseffekten gegenüber Polizei- und auch anderen Einsatzkräften

wurde mit gezielten Einsatzkonzepten und konsequenten Ermittlungen entschieden

entgegengetreten. Die Fallzahlen befinden sich nach wie vor auf einem hohen

Niveau. Herr Bereswill verdeutlichte: „Mir ist es weiterhin ein besonderes

Anliegen, Angriffe auf all jene, die ihrer wichtigen Arbeit zum Wohle unserer

Gesellschaft nachgehen, mit aller Entschiedenheit zu begegnen. Die rund 3.700

Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten sowie Wachpolizistinnen und Wachpolizisten

im Polizeipräsidium Frankfurt am Main werden auch künftig jeden Tag ihr Bestes

geben, um auf die aktuellen, wie auch die kommenden Herausforderungen, weiterhin

angemessen und sofern notwendig, auch konsequent zu reagieren. Dabei werden sie

für alle präsent und vertrauensvoll ansprechbar sein. Für diesen unentwegten und

bürgernahen Einsatz bin ich meinen Kolleginnen und Kollegen sehr dankbar.“

Abschließend resümierte Polizeipräsident Herr Bereswill: „Gesellschaftliche

Veränderungen oder auch die Corona-Pandemie spielen in der Betrachtung der

Polizeilichen Kriminalstatistik selbstverständlich eine Rolle. Die damit

verbundene positive Entwicklung in der Kriminalität ist vor allem eine sehr gute

Nachricht für alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Frankfurt, da die

Wahrscheinlichkeit, Opfer einer Straftat zu werden, weiter gesunken ist. Das

alles zeigt, dass die Polizei die Sicherheit gewährleistet und der Rechtstaat

funktioniert. Ich kann Ihnen versichern, dass die Frankfurter Polizei dafür auch

in Zukunft mit gleichbleibend hohem Engagement ihren wichtigen Beitrag zu unser

aller Lebensqualität leistet. Aufgrund von Hass und Hetze im Internet, vieler

Angriffe auf Verantwortungsträger, wie die Polizei oder derzeit auch sonstige

Amts- und Mandatsträger, gestiegener Fallzahlen bei den Sexualdelikten als auch

einer Zunahme politisch motivierter Gewaltdelikte dürfen wir nicht nachlassen.

Es gibt weiterhin viel zu tun.“

Strafanzeigen wegen falscher Impfpässe und Atteste gipfeln in Widerstand und Beleidung

Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main

Die Bundespolizei am Flughafen Frankfurt stellt weiterhin falsche Atteste und Impfpässe am Flughafen Frankfurt fest. Nicht immer kooperieren die ertappten Personen.

Am 17. Februar sprach eine Streife der Bundespolizei ein italienisches Pärchen an einer Luftsicherheitskontrollstelle im Terminal 1 auf den fehlenden Mund-Nasen-Schutz an. Als Rechtfertigung zeigte der 30-Jährige ein ärztliches Attest in Papierform vor, seine 29-jährige Begleiterin präsentierte ihres in elektronischer Form auf einem Mobiltelefon. Der ausstellende Arzt erklärte telefonisch, dass die im Juli 2020 ausgestellten Atteste zwischenzeitlich ungültig seien, da sich die Patienten nicht erneut in seiner Praxis vorgestellt hätten. Bei der anschließenden Sicherstellung der Atteste leisteten die Personen Widerstand, da die Frau nicht bereit war, ihr Mobiltelefon herauszugeben. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des Gebrauchs unrichtiger Gesundheitszeugnisse sowie Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte. Das in Deutschland lebende Pärchen reiste anschließend mit erforderlichem Mund-Nasen-Schutz nach Punta Cana / Dominikanische Republik.

Ein 32-jähriger Türke legte den kontrollierenden Beamten bei seiner Einreise aus Istanbul einen Impfpass vor, in welchem die Impfchargennummern gefälscht waren. Auf seinem Mobiltelefon führte er zudem einen ebenfalls gefälschten digitalen Impfnachweis mit. Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Gebrauchs unrichtiger Gesundheitszeugnisse ein und stellte Impfpass sowie Handy als Beweismittel sicher. Hierüber regte sich der Mann so auf, dass er die Beamten beleidigte und sich kurzerhand in der Wache entkleidete. Nachdem er sich wieder beruhigt und angezogen hatte, durfte er seine Reise fortsetzen – eine zusätzliche Strafanzeige wegen Beleidigung bleibt ihm allerdings nicht erspart.

Auch gegen seinen 48-jährigen Landsmann, der ebenfalls bei der Einreise aus Istanbul mit falschen Impfchargennummern und gefälschten digitalen Impfnachweisen erwischt wurde, ermittelt die Bundespolizei nun wegen des Gebrauchs unrichtiger Gesundheitszeugnisse. Gegen die Sicherstellung der Beweismittel hatte der Mann allerdings keine Einwände.

Eine 59-jährige Deutsche kontrollierten Bundespolizisten im Terminalbereich, weil sie dort ohne den erforderlichen Mund-Nasen-Schutz unterwegs war. Das von ihr vorgelegte Attest stammte von einem polizeibekannten Arzt, der in der Vergangenheit bereits mehrfach wegen der Ausstellung falscher Gesundheitszeugnisse in Erscheinung getreten war. Zuständigkeitshalber übergaben die Bundespolizisten den Fall an die Landespolizei.

Im Jahr 2022 leitete die Bundespolizei am Flughafen Frankfurt bereits 170 Ermittlungsverfahren wegen des Gebrauchs unrichtiger Gesundheitszeugnisse ein.