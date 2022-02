In Wohnung eingebrochen,

Kronberg im Taunus, Hainstraße, 16.02.2022, 12.00 Uhr bis 17.02.2022, 09.30 Uhr (pa)Von Mittwoch auf Donnerstag wurde in der Kronberger Hainstraße in eine Wohnung eingebrochen. Unbekannte begaben sich zwischen Mittwochmittag und Donnerstagmorgen auf den Balkon der in einem Mehrfamilienhaus gelegenen Hochparterrewohnung. Gewaltsam öffneten die Täter eine Fenstertür, wodurch sie in die Wohnräume gelangten. Dabei verursachten die Einbrecher einen Schaden von mehreren Tausend Euro. Zum möglichen Diebesgut liegen bislang keine näheren Informationen vor. Die Bad Homburger Kriminalpolizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120 – 0 entgegen.

Festnahme nach Fahrraddiebstahl,

Bad Homburg v. d. Höhe, Gonzenheim, Am Bahnhof, 17.02.2022, gg. 13.30 Uhr (pa)Am Donnerstagmittag konnte in Bad Homburg dank aufmerksamer Zeugen nach einem Fahrraddiebstahl ein Tatverdächtiger festgenommen werden. Die Tat ereignete sich gegen 13.30 Uhr am Fahrradunterstand des Bad Homburger Bahnhofs. Ein Mann öffnete das Schloss eines dort abgestellten Rades des Marke „Cube“ gewaltsam, um das Fahrrad zu entwenden. Zeugen wurden auf das Geschehen aufmerksam und konnten die Person mit dem Fahrrad auf dem Bahnhofsvorplatz zusammen mit dem Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes stellen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen 43-Jährigen mit Wohnsitz in Sachsen-Anhalt. Bei der Durchsuchung des Mannes fand die Streife neben mutmaßlichem Tatwerkzeug auch das aufgebrochene Fahrradschloss.

Diebe stehlen Katalysator,

Bad Homburg v. d. Höhe, Am Heuchelbach, 16.02.2022, 15.00 Uhr bis 17.02.2022, 08.45 Uhr (pa)In Bad Homburg haben Unbekannte von Mittwoch auf Donnerstag den Katalysator eines geparkten Autos entwendet. Die Fahrerin des Fahrzeugs hatte ihren schwarzen VW Golf am Mittwochnachmittag in der Straße „Am Heuchelbach“ abgestellt. Als sie den Pkw am Donnerstagmorgen wieder nutze, um zur Arbeit zu fahren, stellte sie ungewöhnliche Geräusche fest. Ein Werkstattbesuch am Nachmittag ergab schließlich, dass jemand den Katalysator des Volkswagens herausgetrennt und gestohlen hatte. Der Schaden beläuft sich auf über 1.000 Euro. Die Bad Homburger Kriminalpolizei nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06172) 120 – 0 entgegen.

Krankenfahrstuhl geschnitten – Fahrer verletzt

Oberursel, Eichwäldchenweg, 17.02.2022, gg. 18.55 Uhr (pa)Am Donnerstagabend wurde im Oberurseler Eichwäldchenweg ein 52-jähriger Fahrer eines elektrischen Krankenfahrstuhls verletzt, nachdem er von einem Pkw geschnitten wurde. Der Oberurseler war gegen 18.55 Uhr aus Richtung Grenzweg kommend in Fahrtrichtung Hohemarkstraße unterwegs, als er von einem Auto überholt wurde, wobei die Person am Steuer anschließend sehr dicht vor dem 52-Jährigen einscherte. Aufgrund dieses Fahrmanövers wich der Krankenfahrstuhlfahrer nach rechts aus, wo er gegen einen geparkten Opel stieß. Dabei wurde der 52-Jährige leicht verletzt und ein Schaden von über 3.000 Euro verursacht. Der Pkw, der den Krankanfahrstuhl geschnitten hatte, fuhr ohne anzuhalten weiter. Es soll sich bei dem Fahrzeug um einen blauen Kombi mit Offenbacher Kennzeichen gehandelt haben. Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Oberursel unter (06171) 6240 – 0 entgegen.

BMW überschlägt sich,

B 275, zwischen Ober-Mörlen und Usingen, Höhe Hessenmühle (Gemarkung Usingen) 18.02.2022, gg. 01.20 Uhr

(pa)In der Nacht zum Freitag kam es auf der Bundesstraße 275 zwischen Ober-Mörlen und Usingen zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Autofahrerin verletzt wurde und an ihrem Fahrzeug Totalschaden entstand. Gegen 01.20 Uhr war eine 23-jährige Usingerin mit einem BMW von Ober-Mörlen kommend in Fahrtrichtung Usingen unterwegs. In Höhe der Hessenmühle überquerte nach Angaben der Autofahrerin ein Wildschwein die Straße. Beim Versuch, dem Tier auszuweichen, verlor die Frau die Kontrolle über ihren Wagen. Der 3er kam nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach. Bei dem Unfall wurde die 23-Jährige leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie zur Behandlung in ein Krankenhaus. Da ein mit der Autofahrerin durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von 1,4 Promille zeigte, wurde eine ärztliche Blutentnahme veranlasst und eine entsprechende Anzeige wegen des Verdachts des Fahrens unter Alkoholeinfluss gefertigt. Der BMW musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Eine erste Schätzung beziffert den Schaden auf etwa 5.000 Euro.

Aktueller Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie die Messstelle der Polizeidirektion Hochtaunus für die kommende Woche:

Donnerstag: B 456, Gemarkung Wehrheim, Abfahrt Wehrheim Mitte

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten auch unangekündigte Messstellen geben kann.

„Studieren ohne Abitur“ – ab sofort auch möglich für die Ausbildung des gehobenen Polizeivollzugsdienstes bei der Hessischen Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Wiesbaden Mit Inkrafttreten des Hessischen Hochschulgesetzes am 1. Januar 2022 sind die Regelungen über den Hochschulzugang für beruflich Qualifizierte mit einem mittleren Schulabschluss und einer qualifizierten Berufsausbildung geändert worden. Diese Regelungen gelten auch für das Bachelorstudium des gehobenen Polizeivollzugsdienstes an der Hessischen Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit (HöMS). Interessentinnen und Interessenten, die den anspruchsvollen und abwechslungsreichen Polizeiberuf ergreifen möchten, können sich ab sofort auch mit einem Realschulabschluss in Verbindung mit einer mindestens dreijährigen abgeschlossenen Berufsausbildung bei der hessischen Polizei bewerben. Die vorangegangene Berufsausbildung muss dabei mit einem Notendurchschnitt von mindestens 2,5 abgeschlossen worden sein.

Darüber hinaus gelten für die Bewerberinnen und Bewerber mit Realschulabschluss selbstverständlich die üblichen Voraussetzungen: – Polizeidiensttauglichkeit – Mindestgröße 155 cm – Höchstalter 36 Jahre am Tag der Einstellung – Jederzeitiges Eintreten für die freiheitliche demokratische Grundordnung – Gerichtlich nicht vorbestraft, keine laufenden Ermittlungsverfahren und insgesamt charakterlich geeignet – Die deutsche Staatsangehörigkeit ist keine zwingende Voraussetzung

Bewerbungen sind jeweils für die Einstellungstermine Februar und September eines jeden Jahres möglich. Der Einstellung ist ein Eignungsauswahlverfahren vorangestellt, indem logisch-analytisches Denkvermögen, Gedächtnisleistung, Wahrnehmungs- und Konzentrationsfähigkeit, soziale Kompetenz sowie sportliche Leistungsfähigkeit abgeprüft werden. Das Studium erfolgt im Rahmen eines Bachelorstudiengangs an der Hessischen Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit. Die Kombination von Theorie und Praxis gelingt besonders durch viel Raum für Praxisanteile im Rahmen des Studiums und garantiert so frühzeitig die Verbindung von Theorie zu tatsächlicher Polizeiarbeit. Hessen bietet hierbei als einziges Bundesland zwei spezifische Studiengänge für die Schutz- bzw. Kriminalpolizei an. In den drei Jahren des Studiums werden Polizeianwärterinnen und -anwärter professionell auf die zukünftigen Herausforderungen vorbereitet, um anschließend in den vielfältigsten Arbeitsfeldern der Polizei Hessen tätig zu werden. Alle weiteren Informationen über den Polizeiberuf in Hessen, das Eignungsauswahlverfahren und das Bachelorstudium sind zu finden unter: Karriere.Polizei.Hessen.de