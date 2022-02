Gartenhütte von Dieben heimgesucht,

Waldbrunn, Ellar, Am Hirschberg, 17.02.2022, 17.00 Uhr bis 18.02.2022, 07.30 Uhr,

(pl)Zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen wurde eine Gartenhütte in der Straße „Am Hirschberg“ in Ellar von Dieben heimgesucht. Die Täter drangen in die Hütte ein und entwendeten einen Rasenmäher, eine Axt sowie ein Beil. Hinweise nimmt die Limburger Polizei unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

Geparktes Auto zerkratzt,

Villmar, Aumenau, Brückenstraße, 16.02.2022, 20.00 Uhr bis 17.02.2022, 08.10 Uhr,

(pl)In der Brückenstraße in Aumenau wurde in der Nacht zum Donnerstag ein geparkter Chevrolet Aveo mutwillig beschädigt. Unbekannte zerkratzten den Pkw mit einem spitzen Gegenstand und verursachten hierdurch einen Sachschaden von rund 1.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Weilburg unter der Telefonnummer (06471) 9386-0 entgegen.

Aktueller Blitzerreport,

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Nachfolgend finden Sie die Messstelle der Polizeidirektion Limburg-Weilburg für die kommende Woche:

Freitag: Limburg, Bundesstraße 49, Ahlbacher Spange

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichen, auch unangekündigte Messstellen geben kann.

„Studieren ohne Abitur“ – ab sofort auch möglich für die Ausbildung des gehobenen Polizeivollzugsdienstes bei der Hessischen Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit

Limburg (ots)

Mit Inkrafttreten des Hessischen Hochschulgesetzes am 1. Januar 2022 sind die Regelungen über den Hochschulzugang für beruflich Qualifizierte mit einem mittleren Schulabschluss und einer qualifizierten Berufsausbildung geändert worden. Diese Regelungen gelten auch für das Bachelorstudium des gehobenen Polizeivollzugsdienstes an der Hessischen Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit (HöMS). Interessentinnen und Interessenten, die den anspruchsvollen und abwechslungsreichen Polizeiberuf ergreifen möchten, können sich ab sofort auch mit einem Realschulabschluss in Verbindung mit einer mindestens dreijährigen abgeschlossenen Berufsausbildung bei der hessischen Polizei bewerben. Die vorangegangene Berufsausbildung muss dabei mit einem Notendurchschnitt von mindestens 2,5 abgeschlossen worden sein.

Darüber hinaus gelten für die Bewerberinnen und Bewerber mit Realschulabschluss selbstverständlich die üblichen Voraussetzungen: – Polizeidiensttauglichkeit – Mindestgröße 155 cm – Höchstalter 36 Jahre am Tag der Einstellung – Jederzeitiges Eintreten für die freiheitliche demokratische Grundordnung – Gerichtlich nicht vorbestraft, keine laufenden Ermittlungsverfahren und insgesamt charakterlich geeignet – Die deutsche Staatsangehörigkeit ist keine zwingende Voraussetzung

Bewerbungen sind jeweils für die Einstellungstermine Februar und September eines jeden Jahres möglich. Der Einstellung ist ein Eignungsauswahlverfahren vorangestellt, indem logisch-analytisches Denkvermögen, Gedächtnisleistung, Wahrnehmungs- und Konzentrationsfähigkeit, soziale Kompetenz sowie sportliche Leistungsfähigkeit abgeprüft werden. Das Studium erfolgt im Rahmen eines Bachelorstudiengangs an der Hessischen Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit. Die Kombination von Theorie und Praxis gelingt besonders durch viel Raum für Praxisanteile im Rahmen des Studiums und garantiert so frühzeitig die Verbindung von Theorie zu tatsächlicher Polizeiarbeit. Hessen bietet hierbei als einziges Bundesland zwei spezifische Studiengänge für die Schutz- bzw. Kriminalpolizei an. In den drei Jahren des Studiums werden Polizeianwärterinnen und -anwärter professionell auf die zukünftigen Herausforderungen vorbereitet, um anschließend in den vielfältigsten Arbeitsfeldern der Polizei Hessen tätig zu werden. Alle weiteren Informationen über den Polizeiberuf in Hessen, das Eignungsauswahlverfahren und das Bachelorstudium sind zu finden unter: Karriere.Polizei.Hessen.de