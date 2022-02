Straßenraub – Polizei bittet um Hinweise

Kassel-Mitte (ots) – Am Donnerstagabend 17.02.2022 wurde vor einem Restaurant in der Kurt-Schumacher-Straße einem 65-Jährigen aus dem Landkreis Nürnberger Land die Tasche entrissen. Bei dem Täter soll es sich um einen ca. 20-30 Jahre alten Mann mit südosteuropäischem Aussehen gehandelt haben. Er sprach Deutsch mit Akzent und trug eine karierten Jacke sowie braune Mütze.

Das Opfer hatte unmittelbar nach der Tat, die sich gegen 21:30 Uhr ereignete, eine zufällig vorbeikommende Polizeistreife des Reviers Mitte angehalten und von dem Vorfall berichtet. Die sofort eingeleitete Fahndung nach dem flüchtigen Täter verlief anschließend jedoch ohne Erfolg.

Wie der 65-Jährige den Beamten schilderte, war er zuvor von drei Männern in der Fußgängerzone angesprochen worden und gefragt worden, ob er Drogen kaufen wollen. Dies habe er verneint. Er sei aber auf dem Weg zu einem Restaurant in der Kurt-Schumacher-Straße/Ecke Mittelgasse gewesen, wobei ihm die 3 Unbekannte gefolgt und einer der Männer schließlich das letzte Stück begleitet habe.

Unmittelbar vor dem Restaurant habe der Täter ihm dann plötzlich von hinten die über die Schulter getragene Herrenhandtasche entrissen, sodass die Tasche von dem Schulterträger abriss. Der Unbekannte sei sofort mit der schwarzen Lederherrentasche samt Bargeld und Ausweispapieren geflüchtet. Er habe den Mann noch in die Mittelgasse bis zum Entenanger verfolgt, dort aber aus den Augen verloren.

Die weiteren Ermittlungen werden nun bei der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei geführt. Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 bei der Polizei in Kassel.

Geflüchteter 67-jähriger Sicherungsverwahrte festgenommen

Kassel (ots) – Am Donnerstagvormittag 17.02.2022 gelang einem 67-jährigen Sicherungsverwahrten, im Rahmen einer begleiteten Ausführung in der Kasseler Innenstadt die Flucht.

Nach einem Zeugenhinweis konnte der der Geflohene am Freitag 18.02.2022 gegen 02.20 Uhr in einem Hotel in Baunatal festgenommen werden. Er wurde umgehend der Justizvollzuganstalt zurückgeführt. Die näheren Umstände seiner Flucht bedürfen weiterer Ermittlungen.

Vollsperrung nach brennendem Lkw auf der A 7

Kassel (ots) – Gegen 02.15 Uhr meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer einen brennenden Lkw auf der A 7, zwischen Bad Hersfeld und Kassel, Fahrtrichtung Nord. Der Fahrer brachte den mit Getränken beladenen Lkw auf dem Seitenstreifen zum Stehen. Aufgrund des Brandes und dem Einsatz der Feuerwehr musste die A 7 in Fahrtrichtung Nord voll gesperrt werden. Eine Rundfunkwarnmeldung mit Umleitungsempfehlung wurde herausgegeben.

Der Fahrer wurde durch einen Rettungswagen vor Ort vorsorglich untersucht.

Aktuell ist der linke Fahrstreifen wieder frei. Des Weiteren wurde die, über die A 7 verlaufende Brücke der L 3428, zwischen den Orten Oberbeisheim und Sipperhausen voll gesperrt, da nicht ausgeschlossen werden kann, dass das Bauwerk durch den brennenden Lkw Schaden genommen hat. Das Brückenbauwerk wird bei Tageslicht hinsichtlich Statik und Beschädigungen begutachtet und dann über die Fortführung oder Freigabe der Sperrung entschieden. Zur Höhe des Sachschadens können derzeit noch keine Aussagen getroffen werden. Brandursächlich dürfte ein Defekt im Bereich des Motors gewesen sein.

Rauchentwicklung in Mehrfamilienhaus

Kassel-Nord (ots) Der Kasseler Feuerwehr und Polizei ist am Freitagmorgen 18.02.2022 gegen 7:50 Uhr eine Rauchentwicklung im Obergeschoss eines großen Mehrfamilienhauses am Holländischen Platz gemeldet worden. Die Feuerwehr ist dort eingetroffen und im Einsatz. Das Gebäude wird vorsorglich geräumt. Derzeit ist noch unklar, wo genau die Ursache für die Rauchentwicklung liegt und ob sich noch Personen im Gefahrenbereich aufhalten oder verletzt worden sind.

Die Polizei ist ebenfalls mit mehreren Streifen im Einsatz, um die Einsatzstelle abzusperren und den Verkehr zur regeln. Aktuell ist die Holländische Straße stadteinwärts ab dem Westring gesperrt. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich derzeit zu umfahren.

Folgemeldung 2:

Nach dem Brand in einem Mehrfamilienhaus am Holländischen Platz am heutigen Freitagmorgen gegen 7:50 Uhr haben die Beamten des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo die Ermittlungen zur Ursache des Feuers übernommen.

Wie sie berichten, war der Brand in einem momentan leerstehenden Appartement im 1. OG des Hauses ausgebrochen, welches offenbar von Unbekannten als Schlafstätte genutzt wird. Die genaue Ursache für das Feuer ist noch unklar.

Derzeit kommen eine fahrlässige oder vorsätzliche Verursachung in Betracht. Der Sachschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Personen kamen nicht zu Schaden.

Folgemeldung 1:

Wie die bei der Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus am Holländischen Platz eingesetzten Beamten des Polizeireviers Mitte berichten, war ein Feuer in einem Appartement im ersten Obergeschoss ausgebrochen. Der Brand konnte inzwischen durch die Feuerwehr gelöscht werden. In der Wohnung selbst haben sich bei Eintreffen der Einsatzkräfte keine Personen befunden. Meldungen über mögliche Verletzte liegen der Polizei bislang nicht vor, wobei die Befragung der Bewohner des betroffenen Stockwerks noch nicht abgeschlossen ist. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Die weiteren Ermittlungen diesbezüglich wird die Kriminalpolizei übernehmen.

Aktuell besteht die Sperrung der Holländischen Straße ab dem Westring wegen des Feuerwehreinsatzes noch. Mit einer Aufhebung ist aber in nächster Zeit zu rechnen.

