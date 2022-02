Landau-Hauptbahnhof (ots) – Am Donnerstagmittag 17.02.2022 forderten 2 Männer im Alter von 19- und 24-Jahren, den Sitzplatz am Bahnsteig ein. Sie forderten 2 Männer und eine Frau auf, die Sitzgelegenheit zu verlassen. Daraufhin kam es zum Streit, in dessen Verlauf der 19-Jährige und der 24-Jährige die 3 Wartenden schlugen. Hierdurch wurde ein 51-jähriger Mann verletzt.

Die beiden Täter flüchteten vom Tatort, konnten aber im Rahmen einer Fahndung festgestellt und kontrolliert werden. Hierbei zeigte sich der 24-Jährige aggressiv, schrie herum und schlug einem Polizeibeamten auf den Arm.

Er wurde vorübergehend festgenommen. Nach der Entnahme einer Blutprobe konnte er die Dienststelle wieder verlassen. Der Polizeibeamte blieb unverletzt.