Das Börsenspiel ist eine gute Möglichkeit für Menschen, die die Feinheiten des Marktes verstehen, ein Nebeneinkommen zu erzielen.

An den Aktien- und Devisenmärkten gibt es bestimmte Muster und Signale, die auf einen möglichen Trendwechsel hinweisen. Nicht alle von ihnen sind auf die Kryptowährungsbörse anwendbar, da diese ihre eigenen Besonderheiten hat. Besonders für Anfänger ist es ein Problem, da man oft Angst hat den ersten Schritt zu machen.

Funktionsweise einer Trading-Software

Ein Roboter für den Handel mit Kryptowährungen ist ein spezialisiertes Computerprogramm, das dazu dient, die Kursschwankungen digitaler Währungen auf einem Handelsparkett zu verfolgen, Muster zu erkennen und Geschäfte auf der Grundlage der vom Roboter festgelegten Parameter auszuführen. Kryptowährungsbörsen sind im Gegensatz zu klassischen Börsen stark von großen Kryptobesitzern abhängig, die die Kurse je nach ihrer Handlung anheben oder senken können, doch die grundlegenden Mechanismen sind immer ähnlich: Je nach Komplexität der Bots variiert die Anzahl der Kriterien für ihren Betrieb. Die einfachsten kaufen Münzen bei einem fallenden Kurs und verkaufen sie bei einer steigenden Kurve. Komplexere Systeme können mehr Indikatoren berücksichtigen: Analyse von Trends aus früheren Perioden, Kauf oder Verkauf von Kryptowährungen nur in einem bestimmten Bereich usw. Die Programme werden je nach ihrer Organisation in diese Typen unterteilt:

1. Software, die nach Einstellungen funktionieren. Dabei handelt es sich um Kryptowährungs-Handelsroboter, die nur dann handeln, wenn bestimmte Bedingungen auf dem Markt auftreten. Der Spieler kann die Handelsstrategie selbst wählen oder die automatische Einstellung verwenden.

2. Software, die nach Skripten funktionieren. Diese Software bieten einen Rahmen (ein „Skelett“), auf dessen Grundlage die Spieler ihre eigene Handelsstrategie programmieren können. Meistens werden sie von Großspekulanten genutzt, die eine einzigartige Handelsstrategie anwenden.

Darüber hinaus gibt es zwei Haupttypen von Robotern, die sich durch ihre Betriebsmerkmale unterscheiden:

1. Handelsroboter. Sie führen Transaktionen innerhalb einer bestimmten Kryptowährungsbörse auf der Grundlage von festgelegten Indikatoren durch. Der Gewinn ergibt sich aus der Differenz zwischen An- und Verkaufskurs.

2. Arbitrageroboter. Sie überwachen die Situation und laufen an mehreren Börsen gleichzeitig. Gewinne entstehen, wenn man Bitcoins an einer Börse billiger kauft und sie an einer anderen Börse zu einem höheren Kurs weiterverkauft.

Je mehr Indikatoren zur Anpassung des Programms verwendet werden, desto mehr Möglichkeiten hat der Spekulant, das Endergebnis zu beeinflussen. Für Anfänger kann die große Anzahl von Parametern jedoch verwirrend sein, weshalb sie sich in der Regel für die automatische Anpassung oder Bots mit integrierten Handelsszenarien entscheiden. Im Internet finden Sie eine Vielzahl von Handelsrobotern. Einige Software wie Bitcoin Trader werden von seriösen Unternehmen entwickelt, andere sind ein Werk von Krypto-Enthusiasten. Es gibt kostenpflichtige und kostenlose Programme, die Nutzer können ihren eigenen Computerberater wählen.

Die wichtigsten Vorteile der Verwendung spezialisierter Programme für die Arbeit mit Kryptowährungen sind:

1. Zeitersparnis;

2. die Möglichkeit, mehrere Börsen gleichzeitig zu bedienen;

3. Schnelle Transaktionen;

4. Unterstützung der gewählten Strategie;

5. keine Emotionen und Fehler.

Was können Handelsroboter noch tun?

Automatisierte Handelssoftwaren können nicht nur Aufträge erteilen und Strategien verfolgen, sondern auch als persönliche Assistenten fungieren. Einige Roboter analysieren die Marktdynamik, sammeln detaillierte Statistiken oder suchen nach Informationen, die die Preise von Vermögenswerten beeinflussen könnten.

Roboter für den Börsenhandel vereinfachen das Leben von Einsteigern: Man muss nicht vollständig in diesen Bereich eintauchen, um ein passives Einkommen zu erzielen.

Gleichzeitig haben Roboter aber auch eine Reihe von Nachteilen. Dazu gehören die Abhängigkeit vom Algorithmus ohne Berücksichtigung von Marktnuancen, Provisionsverluste bei privaten Geschäften mit geringem Gewinn und die Möglichkeit, Programme mit eingebetteten Viren zu kaufen. Außerdem wird ein Spekulant, der nicht eigenständig handelt und Entscheidungen trifft, nie ein guter Händler werden.

Fazit

Der Einsatz von Bots hat also seine Vor- und Nachteile. Der Hauptvorteil besteht darin, dass die Roboter die Arbeit des Händlers erleichtern, indem sie ihn entlasten. Automatisierte Systeme berücksichtigen jedoch nicht die menschlichen Faktoren und sind daher nicht zu 100 % genau. Dies ist ihr Nachteil. Der Ausweg ist eine Kombination aus automatisiertem Handel und persönlicher Kontrolle durch den Händler.