Jede Art von Daten kann mit Hilfe von Blockchain aufgeschrieben werden, auch solche, die mit nicht austauschbaren Token verbunden sind.

NFT ist genau genommen ein Registereintrag in der Blockchain, dabei fungiert die Blockchain als Garant für die Einzigartigkeit und Originalität des digitalen Objekts. Seine Besonderheit besteht darin, dass der Wert des NFT-Tokens in Abhängigkeit von der Regelmäßigkeit der Erwähnung und Verwendung steigt.

Was hat NFT mit andere Kryptowährungen gemeinsam und wo liegen die Unterschiede?

Die Speicherung von Eigentümerinformationen und Transaktionen mit NFTs in Blockchains macht diese Token anderen Kryptowährungen ähnlich. Sie können auch von einem Benutzer zum anderen weitergegeben werden, und der Zugang zu ihnen ist mit einem Schlüssel gesichert. Aber es gibt auch Unterschiede zwischen NFT und anderen Kryptowährungen, und die sind eigentlich ganz groß.

Alle Bitcoins sind an sich ähnlich, während NFT nicht ohne Grund als etwas Einzigartiges gilt. In der digitalen Welt gleicht kein NFT-Token dem anderen: da Sie die Echtheit von digitalen Objekten und Kunstwerken gewährleisten. Ein NFT kann Informationen über die Echtheit eines Gemäldes, seinen Besitzer oder den Preis, zu dem es gekauft wurde, speichern.

Ein NFT-Token selbst speichert keine Bilder, Musik oder Gemälde. Es werden nur ihre individuellen Merkmale gespeichert, die die Einzigartigkeit und ihren Wert garantieren. Durch NFT können nicht nur digitale, sondern auch physische Objekte erfasst werden, ähnlich wie in einem nationalen Immobilien- oder Autoregister.

Warum NFT von anderen Kryptowährungen abhängig ist

Der NFT-Token spielt die Rolle einer digitalen Hülle, die das Problem des Urheberrechts löst. Aber um sie zu kaufen oder zu verkaufen, müssen Sie NFTs auf einem speziellen virtuellen Marktplatz auswählen und anbieten.

Ihr Wert wird in der Kryptowährung Ethereum angegeben. NFT ist auf austauschbare Kryptowährungen angewiesen, da dies die einzige Möglichkeit ist, von einem austauschbaren Token zu profitieren oder in ihn zu investieren.

Kann NFT eine ebenso bahnbrechende Kryptowährung wie Bitcoin werden?

Das ist eine schwer zu beantwortende Frage. Im vergangenen Jahr erlebten NFT-Token einen riesigen Boom. Künstler, Designer, Schöpfer anderer Kunstobjekte und Investoren haben sich enorm dafür interessiert. Ein NFT-Token wurde bei einer Auktion für den Rekordpreis von 69,35 Millionen Dollar verkauft.

Vor nicht allzu langer Zeit bestätigte die Krypto-Nachrichtenseite Protos, dass das Interesse an NFTs im Mai um mehr als 90 % zurückgegangen ist. Anhaltendes Interesse bestand an Sammelkarten, die in der ersten Juniwoche von Investoren für mehr als 9,2 Mio. $ gekauft wurden und damit etwa die Hälfte aller NFT-Transaktionen im selben Zeitraum ausmachten.

Die Behauptung, dass „die NFT-Blase viel früher geplatzt ist, als Krypto-Investoren erwartet haben“, kann jedoch als unbegründet bezeichnet werden. Zweifellos ist die erste Welle des Interesses an nicht umtauschbaren Token abgeebbt: Viele kreative Inhaltsersteller und potenzielle Sammler haben erkannt, dass sie noch zu wenig über diese Nische wissen und keine voreiligen Schritte unternehmen wollen.

Jeder kann seine Kreativität verkaufen, aber die NFT-Plattformen sind daran interessiert, dass die Schöpfer visueller und musikalischer Inhalte bekannter werden und mehr Geld verdienen. Das gilt auch für private Investoren: Einer von ihnen ist der Fotograf und Bildermacher Justin Aversano. Er tat sich mit Nicole Buffett, der Enkelin von Warren Buffett, zusammen, um in neue Talente zu investieren und einen Prozentsatz der von ihnen verkauften Arbeiten zu erhalten.

Können nicht austauschbare Token als Instrument für den Aufbau eines Anlageportfolios betrachtet werden? Dabei ist es wichtig zu bedenken, dass NFT nicht als klassische Kryptowährung im üblichen Sinne angesehen werden kann. Es handelt sich dabei um risikoreiche Anlagen, bei denen Experten empfehlen, nicht mehr als 10 % des Gesamtbetrags Ihrer Anlagen zu investieren. Falls Sie aber noch nicht genug Erfahrungen auf diesem durchaus interessanten Gebiet gesammelt haben, können Sie Hilfe gebrauchen. Es gibt einige Apps, die für Sie interessant sein könnten, ein gutes Beispiel dafür bildet Bitcoin Era. Die Bitcoin Era-App liefert mit hilfe des fortschrittlichen Algorithmus präzise Handelssignale, anhand dieser Daten können Sie Ihren Handel genau analysieren und zu Ihrem Vorteil nutzen. Es kann auch sein, dass das Interesse an NFT mehr als nur einen Boom erlebt, aber im Moment handelt es sich um einen sehr jungen Sektor des Kryptomarktes, dessen Spielregeln sich noch in der Entwicklung befinden. (Anzeige)