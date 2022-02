Kassel: Nach Raub auf Supermarkt in Waldau: Polizei fahndet mit Video und Fotos nach Tätern

Kassel-Waldau: Mit der Veröffentlichung des Tatvideos und Fotos der Täter aus einer Überwachungskamera erhoffen sich die Ermittler des für Raubdelikte zuständigen Kommissariats 35 der Kasseler Kripo Hinweise auf zwei bislang unbekannte Männer zu bekommen, die am Samstag, dem 16. Oktober 2021 einen Supermarkt in der Görlitzer Straße in Kassel überfallen haben. Die bisherigen Ermittlungen und die Suche nach Zeugen führten bislang nicht zur Identifizierung der Räuber, weshalb ein Richter jetzt die Öffentlichkeitsfahndung anordnete.

Täter drohten mit Schusswaffe und Messer

Die beiden maskierten Unbekannten waren an dem Samstagmorgen gegen 7 Uhr am Wareneingang des Supermarkts erschienen und hatten zwei Mitarbeiter mit vorgehaltener Schusswaffe in das Gebäude gedrängt. Dort trafen sie auf drei weitere Angestellte, die die Täter ebenfalls unter Vorhalt eines Messers und der Waffe in den Raum mit dem Tresor drängten und zwangen, den Geldschrank zu öffnen. Nachdem die Räuber daraus Bargeld erbeutet hatten, flüchteten sie über den Wareneingang aus dem Gebäude und weiter in unbekannte Richtung.

Beschreibung der beiden Räuber:

1.) männlich, 1,80 bis 1,85 Meter groß, etwa 20 bis 25 Jahre alt, schlanke Statur, schwarze Mütze, schwarze Jacke und schwarze Jogginghose mit einem weißen Streifen, dunkle Handschuhe, schwarze Turnschuhe mit weißer Sohle, führte dunklen Rucksack mit, schwarz vermummt.

2.) männlich, 1,70 bis 1,75 Meter groß, etwa 20 bis 25 Jahre alt, schlanke Statur, markante Augenbrauen, dunklerer Teint, komplett schwarz gekleidet mit schwarzem Kapuzenpullover und aufgezogener Kapuze, weiße FFP2-Maske, schwarze Handschuhe.

Zeugen, die den Ermittlern des K 35 Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.