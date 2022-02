Unwetterereignisse

Bad Kreuznach (ots) – Im Laufe des Tages sowie der Nacht kam es im Bereich des Dienstgebietes der Polizeiinspektion Bad Kreuznach zu mehreren Ereignissen aufgrund der Wetterlage. Insgesamt mussten die Streifenbesatzungen zu 5 Einsätzen im Zusammenhang mit der Wetterlage ausrücken.

Im Bereich Daxweiler kam es gleich zweimal zu Einsätzen aufgrund von umgefallenen Verkehrsschildern.

In Dalberg wurde durch den Sturm ein Baum abgeknickt welcher quer über der Fahrbahn lag. Dieser konnte durch das beherzte Eingreifen der Streifenwagenbesatzung zur Seite geräumt werden.

Im Stadtgebiet wurden ebenfalls mehrere Verkehrsschilder umgeweht, die jedoch problemlos und ohne Schaden zu verursachen wieder aufgestellt werden konnten. Glücklicherweise wurden nach bisherigem Kenntnisstand keine Personen durch den Orkan verletzt.

Donnersbergkreis

Fahrzeug überschlägt sich – Fahrer flüchtig

Lautersheim (ots) – Auf der L448 zwischen Lautersheim und Rodenbach kam es am Mittwochabend, gegen 17:50 Uhr, zu einem Verkehrsunfall, bei welchem sich der alleinbeteiligte PKW überschlug. Zuvor war der Fahrer aus ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abgekommen. Ihm gelang es trotzdem mit seinem in der Folge offenbar stark beschädigten Auto unerlaubt von der Unfallörtlichkeit zu flüchten. Durch den Unfall wurde ein Leitpfosten zerstört. Zu dem Fahrzeug ist bisher lediglich bekannt, dass an diesem ein DÜW-Kennzeichen angebracht war. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Die Polizei bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang Hinweise geben können, sich bei der Polizei Kirchheimbolanden zu melden.

Scheibe an PKW eingeschlagen

Dannenfels (ots) – Am Dienstag, den 15.02.2022, gegen 07:00 Uhr, kam es in der Kirchheimbolander Straße in Dannenfels zu einer Sachbeschädigung an einem dort geparkten PKW. Durch einen bislang unbekannten Täter wurde an diesem offenbar mutwillig eine Scheibe an der hinteren Fahrerseite eingeschlagen.

Im Bereich Dannenfels ereigneten sich seit Dezember 2021 inzwischen sechs Sachbeschädigungen an Fahrzeugen, weshalb ein Zusammenhang der Taten bestehen könnte. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Die Polizei bittet darum, dass sich Zeugen, die diesbezüglich Hinweise geben können, bei der Polizei Kirchheimbolanden melden.