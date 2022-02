Routinekontrolle endet mit Psychiatrie-Einweisung

Mainz-Oberstadt (ots) – Um die Mittagszeit verständigten Mitarbeiter des Verkehrsüberwachungsamtes am Mittwoch 16.02.2022 die Polizei. Sie waren im Bereich der Oberstadt auf ein Auto aufmerksam geworden, welches widerrechtlich geparkte. Der Halter, welcher die Kontrolle bemerkte, kam daraufhin auf seinen angrenzenden Balkon und fing an, mit Gegenständen in Richtung seines PKW zu werfen und verhielt sich äußerst aggressiv.

Die hinzugezogene Polizeistreife begab sich zu der Wohnung des Seniors, um diesen zu beruhigen. Da er einen psychisch angespannten Eindruck machte und zunehmend aggressiver wurde, schlug man ihm vor, sich einem Facharzt vorzustellen. Nachdem der Mainzer zunächst eingewilligt hatte, änderte er seine Meinung plötzlich wieder und wurde erneut sehr aggressiv.

Aufgrund dieses Verhaltens mussten ihm die zwischenzeitlich eingetroffenen Mitarbeiter des Ordnungsamtes, welches die Einweisung in solchen Fällen übernimmt, zu Boden bringen und ihm für den Transport in eine psychiatrische Fachklinik Handfesseln anlegen.

Ladendiebin trägt gestohlene Kleidung

Mainz-Altstadt (ots) – Am gestrigen Mittwochnachmittag ging dem Ladendetektiv einer größeren Textil-Einzelhandelskette am Ausgang des Geschäfts eine Ladendiebin ins Netz. Als er sie konfrontierte gab sie zu, eine Jogginghose und ein T-Shirt gestohlen zu haben.

Als die hinzugerufene Polizei die junge Frau durchsuchte, fiel der Polizeibeamtin auf, dass sich an der Unterhose, die die Ladendiebin trug, noch ein Etikett befand. Da die 17-jährige Mainzerin keine Quittung vorweisen konnte, wurde die Unterhose sichergestellt. Ermittlungen ergaben schließlich, dass diese zuvor in einem anderen Textilgeschäft entwendet wurde. Die junge Frau muss sich nun wegen Diebstahls strafrechtlich verantworten.

Blutprobe nach Tandemfahrt auf E-Scooter

Mainz-Altstadt (ots) – Ein 24 und ein 28 Jahre alter Mainzer hielten es Mittwochnacht für eine gute Idee, zu zweit auf einem E-Scooter zu fahren. Da es sich dabei um eine Ordnungswidrigkeit handelt, wurden sie in der Schillerstraße durch eine zufällig ihren Weg kreuzende Polizeistreife einer Verkehrskontrolle unterzogen.

Im Rahmen der Kontrolle machte der Fahrer der beiden einen freiwilligen Atemalkoholtest. Ergebnis: 1,16 Promille. Darauf folgten die Entnahme einer Blutprobe auf der Polizeidienststelle und eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr nach § 316 StGB.

Mainz-Bingen

Sachbeschädigung an Fahrzeugen

Bingen-Dietersheim (ots) – 16.02., Gordianusstraße, 13:00 Uhr – Ein 66-Jähriger meldete eine Sachbeschädigung: Unbekannte hatten an seinem Stema-Anhänger beide Reifen zerstochen. Der Anhänger war hinter der Kirche abgestellt. Die Polizei bittet um Hinweise auf den Täter.

Kennzeichendiebstahl

Bingen (ots) – 16.02., Stromberger Straße, 21:00 Uhr bis 17.02., 05:30 Uhr. Im genannten Zeitraum wurden beide Kennzeichen an einem blauen 5er BMW entwendet. Hinweise bitte an die Polizei Bingen.

Diebstahl an Kfz – KAT

Trechtingshausen (ots) – 14.02., 11:45 Uhr bis 16.02., 13:00 Uhr – Eine Frau meldete den Diebstahl des Katalysators am Honda Civic ihres Schwiegervaters. Das Fahrzeug war auf dem Schotterparkplatz am Rhein abgestellt worden. Um Zeugen-Hilfe wird gebeten.

Sachbeschädigung – Zeugen gesucht!

Bingen (ots) – Schloßstraße, 15.02., 16:00 Uhr bis 16.02., 13:30 Uhr – Im genannten Zeitraum wurde die Fahrerseite eines schwarzen Alfa Romeos Modell Mita mutwillig verkratzt. Wer etwas gesehen hat, bitte bei der Polizei melden.