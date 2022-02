E-Scooter gestohlen – Tatverdächtige gestellt

Speyer (ots) – Am Mittwochabend 16.02.2022 kurz vor 20:00 Uhr konnte ein 16-Jähriger in der Waldstraße beobachten wie zwei männliche Personen seinen E-Scooter, der mit einem Zahlenschloss gesichert war, entwendeten und damit flüchteten.

Bei Fahndungsmaßnahmen trafen die Polizeistreifen in der Armbruststraße auf 4 junge Männer, die neben dem gestohlenen E-Scooter standen. Gegen die Tatverdächtigen im Alter von 15-17 Jahre wurden Ermittlungen wegen Diebstahl eingeleitet.

Schulwegkontrolle

Speyer (ots) – Beamte der Polizei Speyer überwachten am Mittwoch von 12:45 Uhr bis 13:50 Uhr den Schulweg des Schulzentrums in der Fritz-Ober-Straße. Neben einem Gurtverstoß wurden zwei weitere Ordnungswidrigkeiten geahndet, da zwei Verkehrsteilnehmende ihre Kinder gänzlich ungesichert in einem PKW transportierten.

Die Polizei weist daraufhin: Eltern sollten darauf achten, Kinder immer -auch auf kurzen Strecken -vorschriftsmäßig gesichert mitzunehmen. Denn auch hier kann es zu Unfällen kommen. Ein angelegter Sicherheitsgurt kann bei einem Unfall schlimmer Unfallfolgen verhindern.

Einbruch in Wohnung und Restaurant

Speyer (ots) – Wie jetzt festgestellt wurde, verschafften sich bislang Unbekannte im Zeitraum von 07.02.2022 bis 15.02.2022 gewaltsam Zutritt zu einer Erdgeschosswohnung eines Mehrparteienhaus in der Theodor-Heuss-Straße. Gestohlen wurde dabei nichts. Zu einem weiteren Einbruch kam es von Mittwoch auf Donnerstag in ein Restaurant in der Schustergasse.

Hier kam es zum Diebstahl von Bargeld in noch unbekannter Höhe. Wer hat verdächtige Personen beoabachtet oder kann sachdienliche Hinweise geben? Zeugen werden gebeten sich unter der Tel. 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) bei der Polizei Speyer zu melden.

Geschwindigkeitskontrollen

Speyer (ots) – Drei Messstellen zur Überwachung der Geschwindigkeit wurden am Mittwoch von 09:45 Uhr bis 13:45 Uhr im Stadtgebiet eingerichtet. Bei einer Kontrolle zwischen 09:45 Uhr und 10:30 Uhr in der Landauer Straße hielten sich bei 36 gemessenen Fahrzeugen sieben Verkehrsteilnehmende nicht an Tempo 30. Der höchste gemessene Werte lag abzüglich der Toleranz bei 43 km/h.

In der Armbruststraße wurden von circa 10:45 bis 11:00 Uhr bei 21 gemessenen Fahrzeuge keine Verstöße festgestellt. In der Fritz-Ober-Straße waren von 12:45 Uhr bis 13:45 Uhr von 47 gemessenen Fahrzeugen zehn Verkehrsteilnehmende zu schnell unterwegs. Bei erlaubten 30 lag der Spitzenwert abzüglich der Toleranz bei 53 km/h.