Einbruch in PKW

Frankenthal (ots) – In der Zeit zwischen dem 15.02.2022 um 19:00 Uhr und dem 16.02.2022 um 07:00 Uhr warfen noch unbekannte Täter die Heckscheibe eines auf einem Parkplatz in der Eisenbahnstraße in Frankenthal geparkten Fahrzeugs (dunkelgrüne Mercedes E-Klasse) ein. Aus dem Fahrzeuginneren wurde eine Sporttasche und Apple Air Pods des 45-Jährigen Geschädigten entwendet.

Durch eine Ortung der Apple Air Pods konnte eine 19-Jährige Beschuldigte ermittelt werden. Diese gab an, die Apple Air Pods lediglich gefunden zu haben. Weitere Ermittlungen, insbesondere die Auswertung von Videoaufzeichnungen, dauern noch an.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Betrügerische Anrufe durch angebliche Polizeibeamte

Frankenthal (ots) – Am 16.02.2022 kam es in Frankenthal vermehrt zu Anrufe durch vermeintliche Polizeibeamte. Angeblich im Namen der Polizei übermittelten die Betrüger den Angerufenen eine Notlage von nahen Angehörigen, zumeist einen durch die Angehörigen verursachten Verkehrsunfall. Um einer Haftstrafe zu entkommen, fordern die Betrüger von den Angerufenen die Übergabe von hohen Geldbeträgen. Soweit bekannt erkannten am 16.02.2022 alle Angerufenen den Betrug und beendeten nach kurzem Gespräch das Telefonat.

Immer wieder missbrauchen Betrüger den Namen der Polizei für kriminelle Zwecke. Dabei nutzen sie gefälschte Dienstausweise, versenden raffiniert gefälschte E-Mails oder geben sich am Telefon als Polizeibeamte aus. Lassen Sie sich nicht täuschen und seien Sie misstrauisch. Wenn Ihnen der Anruf seltsam erscheint rufen Sie uns an. Wir sind unter der 110 oder der 06233/313-0 für Sie da. Verwenden sie beim Rückruf, wenn möglich, bitte auch ein anderes Telefon.