Gefälschter Führerschein aus dem Verkehr gezogen

Schifferstadt (ots) – Motorisierte Verkehrsteilnehmer standen am Mittwoch 16.02.2022 von 09-15:00 Uhr, bei einer Schwerpunktkontrolle in der Speyerer Straße im Fokus der Polizei. Neben der Verkehrssicherheit der Fahrzeuge wurden auch die jeweiligen Insassen kontrolliert. In einem Fall zeigte ein Fahrer einen gefälschten Führerschein vor.

Dieser wurde beschlagnahmt und ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung und Fahrens ohne erforderliche Fahrerlaubnis eingeleitet.

Des Weiteren wurden bei den Kontrollen insgesamt 4 Verstöße gegen die Gurtpflicht sowie 1 Verstoß aufgrund der Handynutzung während der Fahrt geahndet. Aufgrund von Mängeln wurden zwei Kontrollaufforderungen ausgestellt.

Trickbetrüger unterwegs

Limburgerhof/Schifferstadt (ots) – Aufgrund des angeblich schlechten Gesundheitszustandes eines nahen Angehörigen, würde dringend Geld benötigt werden, so die Angaben einer weiblichen Person, circa 45 Jahre alt, 170cm groß, kräftige Statur, blonde Haare, auffallend schicke Bekleidung, am 16.02.2022, gegen 15:20 Uhr, zu einer Anwohnerin in der Von-Denis-Straße in Limburgerhof. Als Pfand für einen dreistelligen Geldbetrag händigte die Dame der Anwohnerin eine Kette aus.

Ersten Ermittlungen zu Folge entspricht der Wert dieser nicht dem ausgehändigten Geldbetrag. In einem weiteren Fall am gleichen Tag, gegen 18:30 Uhr, in der Tilsiter Straße in Schifferstadt, gab eine Frau mit ähnlicher Beschreibung gegenüber einer Anwohnerin an, Geld für einen Schlüsseldienst zu benötigen, weil sie sich angeblich ausgesperrt hätte. Als die Anwohnerin erwiderte nicht genug Geld zu haben, gab sich die Dame auch mit einem geringeren Betrag, diesmal für eine angebliche Taxifahrt, zufrieden.

Wohl weil die Anwohnerin darauf bestand mit auf das Taxi zu warten, gab ihr die Dame das Geld wieder zurück und entfernte sich in Richtung Bleichstraße, wo zwei Männer, beide dunkel gekleidet und 170 bis 180cm groß, auf sie warteten. Ein Schaden entstand in diesem Fall nicht. Eingeleitete Fahndungsmaßnahmen liefen zunächst erfolglos. Es wird hinsichtlich von Betrugsdelikten ermittelt.

Personen, die Angaben machen oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall – LKW mit Anhänger umgefallen

Schifferstadt (ots) – Am Mittwoch 16.02.2022 gegen 15:45 Uhr, geriet ein LKW-Fahrer auf der Landstraße 524 zwischen Mutterstadt und Schifferstadt aus Unachtsamkeit mit seinem Gespann in den Grünstreifen neben der Fahrbahn und steuerte sodann so stark entgegen, dass sein Fahrzeug mitsamt Anhänger auf die Seite umfiel.

Der Fahrer wurde hierdurch leicht verletzt und vom Rettungsdienst vor Ort versorgt. Aufgrund von austretenden Betriebsflüssigkeiten befand sich auch die Freiwillige Feuerwehr im Einsatz. Durch eine Spezialfirma wurde letztlich die Straße und der angrenzende Radweg gereinigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro.