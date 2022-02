27-jähriger Betrunkener mit Verhaltensdefiziten

Edenkoben (ots) – Ein 27 Jahre alter Edenkobener hatte Mittwochabend 16.02.2022, 20.50 Uhr kräftig dem Alkohol gefrönt und beim Nachhauseweg in der Bahnhofstraße mutwillig die Außenspiegel an geparkten Fahrzeugen beschädigt.

Aufmerksame Zeugen teilten den Vorfall über Notruf mit, weshalb der Randalierer ausfindig und festgenommen werden konnte. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Fahrzeugbesitzer, die ihr Fahrzeug in der Bahnhofstraße parkten und bei Tageslicht Beschädigungen feststellen, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 06323 9550 in Verbindung zu setzen.

Zeugen zu Unfallflucht gesucht

Bad Bergzabern (ots) – Am 16.02.22, zwischen 01:00 und 07:00 Uhr, wurde auf dem Parkplatz des Tannenhofes in der Zeppelinstraße, ein schwarzer Pkw BMW, 3er Reihe, beschädigt. Ein bisher unbekannter Fahrer streifte beim Ausparken den abgestellten Pkw auf der Beifahrerseite und richtete einen Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro an.

Zeugen, die Angaben zu dem Verursacher machen können, werden gebeten sich unter 06343-93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen.