Edenkoben (ots) – Wegen entwurzelter Bäume in Weyher, umgewehter Bauzäune sowie herabgestürzten Dachziegeln im Bereich Edenkoben, u.a. auch auf geparkte Fahrzeuge, musste die Polizei seit Mittwochmorgen 16.02.2022 mehrfach ausrücken. Donnerstagmorgen gegen 06.20 Uhr war eine Absicherung auf der L 514 kurz vor Edenkoben erforderlich, weil “Ylenia” einen Baum entwurzelte, der von herbeigerufenen Bediensteten der Straßenmeisterei fachmännisch beseitigt werden musste.

Weitere umgestürzte Bäume gab es am Parkplatz des Sandwiesenweihers bei St. Martin. Auch hier musste mit technischem Gerät die Fahrbahn geräumt werden. Einen Sachschaden von mehr als 10.000 Euro richtete “Ylenia” an der Totenkopfhütte an. Ein entwurzelter Baum fiel auf die Hütte und beschädigte den Dachstuhl.

Die Polizei appelliert: Wegen weiteren Sturmböen in den nächsten Tagen sollte der Aufenthalt im Freien vermieden werden.