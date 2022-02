Karlsruhe – Kollision zwischen zwei Radfahrern – Verursacher flüchtet unerkannt

Karlsruhe (ots) – Ein 72-jähriger Radfahrer wurde bei einem Verkehrsunfall mit

einem anderen Radfahrer an der Einmündung Fasanenstraße / Waldhornstraße am

Donnerstagmittag leicht verletzt.

Ein bislang unbekannter Radfahrer befährt gegen 12.10 Uhr die Fußgängerzone

Richtung Osten und übersieht offenbar an der Kreuzung

Waldhornstraße/Fasanenstraße den von rechts kommenden 72-Jährigen mit seinem

Fahrrad. Dieser stürzt zu Boden und wird leicht verletzt. Der andere

Fahrradfahrer, der ihm wohl die Vorfahrt nahm, fuhr ohne sich um den Verletzten

zu kümmern, weiter. Es kam zu keiner Berührung zwischen den Radfahrern.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Diese können sich

gerne mit der Verkehrspolizei Karlsruhe unter der Telefonnummer 0721/944-840 in

Verbindung setzen.

Karlsruhe – Sachbeschädigung an mehreren Pkw

Karlsruhe (ots) – Ein 21-Jähriger beschädigte in der Nacht zum Donnerstag drei

geparkte Pkw in der Werderstraße in der Karlsruher Südstadt.

Der junge Mann demolierte die ordnungsgemäß geparkten Pkw, indem er die

Außenspiegel der Fahrzeuge abriss. Ein freiwillig vor Ort durchgeführter

Alkoholtest ergab einen Wert von rund 1,9 Promille. Der Sachschaden wird auf

etwa 700 Euro geschätzt.

Bruchsal- Nötigung und Beleidigung im Straßenverkehr – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Eine Mercedes-Fahrerin soll am Mittwoch gegen 14:15 Uhr von

einem 60-jährigen KIA-Fahrer auf der Bundesstraße 35A mehrmals zum starken

Abbremsen genötigt sowie beleidigt worden sein.

Die 22-Jährige fuhr mit ihrer weinroten Mercedes B-Klasse aus Karlsdorf kommend

in Richtung Bruchsal, als der KIA-Fahrer sie durch mehrmaliges Abbremsen zu

einer Vollbremsung genötigt haben soll. An der Ampelanlage zur Kreuzung

Bundesstraße 35A/ Bundesstraße 3 verließ der 60-Jährige nach Angaben der

Geschädigten sein Auto, um dann gezielt auf die junge Fahrerin und ihren

Beifahrer zu zugehen und diese zu beleidigen.

Der Tatverdächtige konnte bereits durch die Polizei ermittelt werden. Das

Polizeirevier Bruchsal bittet unter der 07251 7260 um Hinweise zum Tathergang.

Ettlingen – Nach Streitigkeiten auf Parkplatz mögliche Geschädigte gesucht

Karlsruhe (ots) – Auf einem Parkplatz eines Einkaufsmarkts in der

Huttenkreuzstraße in Ettlingen kam es am Mittwochnachmittag, gegen 16.15 Uhr, zu

Streitigkeiten unter zwei Männern. Hierbei soll einer der Männer die Fahrzeugtür

des anderen so schwungvoll geöffnet haben, dass das daneben geparkte Fahrzeug

möglicherweise beschädigt wurde. Da weder das Kennzeichen noch der Typ des

vermeintlich geschädigten Fahrzeugs bekannt sind, sucht die Polizei nun nach

Zeugen oder dem Geschädigten.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Ettlingen unter der Telefonnummer 07243 32000

entgegen.

Ubstadt-Weiher – Nötigungen und gefährliche Fahrmanöver – Polizei sucht Zeugen oder geschädigte Fahrzeugführer

Karlsruhe (ots) – Zu mehreren Vorfällen auf den Kreisstraßen 3525 und 3524 sowie

auf der Autobahn 5 bei Forst am Mittwochabend sucht die Polizei Zeugen oder

Fahrzeugführer, die durch das Verhalten der beiden Beteiligten geschädigt oder

genötigt wurden.

Hierbei soll es kurz vor 19.00 Uhr zu mehreren Nötigungen und gefährlichen

Fahrmanövern zwischen einem 48- und einem 53-jährigen Autofahrer gekommen sein.

Zu den Vorfällen machten beide Pkw-Fahrer unterschiedliche Angaben. So sollen

sich beide gegenseitig auf der Strecke überholt und ausgebremst haben. In der

Folge soll es auch zu einer wechselseitigen Körperverletzung gekommen sein.

Im weiteren Verlauf soll es dann auf dem Beschleunigungsstreifen der BAB 5 zu

einer weiteren Nötigung gekommen sein.

Zeugen, die Hinweise auf die Fahrweise der beteiligten Fahrzeuge geben können

oder geschädigt worden sind, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bad

Schönborn unter 07253 80260 in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Ladendiebstahl mit Folgen

Karlsruhe (ots) – Ein mutmaßlicher Ladendieb stahl am Mittwochmittag in einem

Lebensmittelgeschäft in der Karlsruher Innenstadt mehrere Getränke und führte

dabei gefährliche Gegenstände mit sich.

Nach bisherigen Erkenntnissen entnahm der Mann zunächst mehrere Getränke aus der

Auslage und wollte das Geschäft verlassen, ohne die Waren im Wert von fünf Euro

zu bezahlen. Das konnte der aufmerksame Filialleiter jedoch verhindern und

verständigte die Polizei. Bei der anschließenden Durchsuchung des

Tatverdächtigen konnte neben dem vermutlichen Diebesgut auch ein Taschenmesser

und eine Nagelschere aufgefunden werden.

Da der 49-jährige bereits am Vortag als Tatverdächtiger eines Diebstahls in

Betracht kam, wurde im Anschluss seine Wohnung durchsucht. Hier konnte weiteres

mutmaßliches Diebesgut sowie Gegenstände aufgefunden werden, die unter das

Betäubungsmittelgesetz fallen.

Gegen den Mann werden nun mehrere Ermittlungsverfahren eröffnet.

Karlsruhe – Schwerverletztes Kind nach Unfall mit S-Bahn

Karlsruhe (ots) – Ein 11-jähriger Junge wurde am Donnerstagmorgen bei einem

Unfall mit einer Straßenbahn schwer verletzt. Nach derzeitigen Erkenntnissen der

Polizei fuhr das Kind gegen 07.30 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Ostendorfstraße

in Richtung Herrenalber Straße. Am dortigen Bahnübergang missachtete er

vermutlich sowohl das Rotlicht der dortigen Lichtzeichenanlage, als auch das

zusätzliche rote Warnlicht und wurde in der Folge von der in Richtung Ettlingen

fahrenden Straßenbahn erfasst. Hinzugerufene Rettungskräfte brachten den

schwerverletzten Jungen in ein Krankenhaus. An der Straßenbahn und dem Fahrrad

entstand geringer Sachschaden.