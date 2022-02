Mannheim-Neckarau: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Fahrradfahrer- Polizei sucht Zeugen!

Mannheim-Neckarau (ots) – Am Donnerstag kam es gegen 15 Uhr in der

Morchfeldstraße auf Höhe des Anwesens Hausnummer 52 zu einem Verkehrsunfall

zwischen einem Radfahrer und einem Kleintransporter. Nach jetzigem Kenntnisstand

kollidierte aus bislang unbekannten Gründen ein 83- jähriger Radfahrer mit einem

Kleintransporter und stürzte hierauf zu Boden. Der 83-Jährige zog sich schwere

Verletzungen im Gesicht und an den Beinen zu. Er war ansprechbar und wurde zur

weiteren medizinischen Versorgung mit einem Rettungswagen in eine Klinik

verbracht. Der genaue Unfallhergang ist Gegenstand der polizeilichen

Ermittlungen. Der Verkehrsdienst Mannheim bittet Zeugen, die Angaben zum

Unfallhergang machen können, sich telefonisch unter der Telefonnummer 0621

174-4222, zu melden.

Mannheim-Gartenstadt: Polizeiliche Ermittlungen wegen Farbschmierereien an Schule

Mannheim-Gartenstadt (ots) – Nachdem an einer weiterführenden Schule im

Mannheimer Stadtteil Gartenstadt am Montagnachmittag ein Schriftzug mit

drohendem Inhalt entdeckt wurde, ist die Kriminalpolizei Heidelberg weiterhin

mit den Ermittlungen zum Verursacher der Farbschmiererei beschäftigt. Im Bereich

des Polizeipräsidiums Heilbronn waren an mehreren Schulen ähnliche Vorfälle zu

verzeichnen. Diese Taten sind vermutlich auf sog. „Challenges“ in einem

Videoportal in den Sozialen Medien zurückzuführen, bei denen dazu aufgerufen

wird, Straftaten in Form von Schriftzügen an verschiedenen Plätzen zu

veröffentlichen. Es wird sich hiervon versprochen, dass der Unterricht ausfällt.

Daher ergeht nun durch die Polizei der eindringliche Hinweis: Die Aufrufe

stellen unter Umständen eine Straftat dar, die durch die Polizei konsequent

verfolgt und bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht wird. Solche

Androhungen können einen aufwendigen Polizeieinsatz nach sich ziehen und vor

allem im Hinblick auf die zuletzt schreckliche Tat an einer Universität in

Heidelberg mitunter traumatische Folgen für betroffene Personen haben. Dem

Verursacher können die entstandene Einsatzkosten in Rechnung gestellt werden.

Daher werden Eltern gebeten, ihre Kinder hier zu sensibilisieren und ihnen auch

die möglichen Konsequenzen aufzuzeigen.

Stadtkreis Mannheim / Rhein-Neckar-Kreis: Trickbetrüger erbeuten rund 40.000 Euro; weitere Schäden nur knapp verhindert; Polizei warnt

Stadtkreis Mannheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Nachdem die Trickbetrüger mit

der Betrugsmasche „Falsche Polizeibeamte“ im Zusammenhang mit einer

vorgetäuschten Festnahme von Mitgliedern einer Einbrecherbande diese Woche

offenbar keinen Erfolg in der Metropolregion Rhein-Neckar hatten, versuchten die

Täter es gestern dann mit sogenannten „Schockanrufen“.

Allein beim Polizeipräsidium Mannheim gingen seit Montag rund 40 Anzeigen wegen

Betrugsversuchen aus Mannheim, Heidelberg und dem gesamten Rhein-Neckar-Kreis

ein.

Am gestrigen Mittwoch rückten schwerpunktmäßig Betroffene mit Wohnsitz in

Mannheim, Schwetzingen, Ketsch, Ladenburg und Schriesheim in den Fokus der

Trickbetrüger. In allen bekannten Fällen gaben sich die Täter als „Falsche

Polizeibeamte“, „Falsche Rechtsanwälte“ und/oder „Verwandte/Angehörige“ aus und

täuschten eine Notlage vor, die angeblich nur durch die Bezahlung eines

Geldbetrags in Höhe von mehreren Zehntausend Euro gelöst werden könne.

Einen derart betrügerischen Anruf erhielt am Mittwoch gegen 11:30 Uhr auch ein

78-Jähriger aus Ketsch. Am Telefon ein angeblicher Polizeibeamter, der ihn über

einen Verkehrsunfall mit Todesfolge in Kenntnis setzten wollte, den seine

Tochter angeblich verursacht haben soll. Nur durch die Bezahlung einer

fünfstelligen Geldsumme, könne er die Tochter noch vor einer Haftstrafe

bewahren. Der 78-Jährige, der fest der Meinung war, tatsächlich mit seiner

Tochter und einem „echten“ Polizisten zu sprechen, schenkte den Schilderungen

der Täter Glauben. In einem mehrstündigen Telefongespräch setzten die

Trickbetrüger den Mann derart unter Druck, dass sie den 78-Jährigen

schlussendlich davon überzeugten, verschiedene Wertgegenstände zusammenzusuchen.

Der Mann, der nach wie vor glaubte, durch das Begleichen der Summe seine Tochter

vor einer Haftstrafe bewahren zu können, fuhr mit mehreren Schmuckstücken und

Münzen im Gesamtwert von rund 40.000 Euro zu dem vereinbarten Übergabeort nach

Mannheim. In der Stresemannstraße in der Mannheimer Oststadt traf der 78-Jährige

gegen 15 Uhr auf eine ihm unbekannte Frau und übergab ihr auf offener Straße, in

Höhe der Hausnummer 25, sämtliche Wertsachen. Die Frau nahm die betrügerisch

erlangten Gegenstände an sich und ergriff sogleich die Flucht. Der nichtsahnende

78-Jährige wartete im Anschluss auf die erhoffte Mitteilung, dass seine Tochter

nun aus der Haft entlassen wurde. Als er keinen derartigen Anruf erhielt, wurde

der Mann schließlich misstrauisch und informierte die Polizei. Diese erkannte

sofort, dass der 78-Jährige Opfer von Trickdieben wurde und klärte den Mann auf.

Andere Betroffene verdanken es wiederum ihren gut informierten Mitmenschen, dass

die Trickbetrüger gestern leer ausgingen:

Im Fall eines 81-Jährigen aus Mannheim schritt gestern gerade noch rechtzeitig

ein Bankangestellter ein. Der ältere Mann hatte gegen 14:45 Uhr, nach einem

ähnlichen „Schockanruf“, bereits einen fünfstelligen Bargeldbetrag an einem

Bankschalter abgehoben. Im Rahmen des Gesprächs mit dem 81-Jährigen erkannte der

Bankmitarbeiter, dass der Mann offenbar Opfer einer Betrugsmasche wurde. Sofort

klärte er den Bankkunden auf und verständigte gerade noch rechtzeitig die

Polizei. Viel Glück hatte auch ein Ehepaar aus Ketsch, bei dem gegen 11:00 Uhr

das Telefon klingelte. Am Telefon die angebliche Tochter. Auch sie würde einer

Haftstrafe entgegensehen. Der 81-jährige Mann schenkte der Trickbetrügerin

Glauben und informierte umgehend seine Ehefrau, die sich wiederum mit der Bank

in Verbindung setzte. Glücklicherweise traf in diesem Moment ein Mitarbeiter

eines Pflegedienstes bei dem Ehepaar ein, der die Situation sofort richtig

einschätzte und einen Schadenseintritt gerade noch verhindern konnte.

In Schriesheim war es nur einem nahestehenden Familienmitglied zu verdanken,

dass die Trickbetrüger ohne Beute blieben. Gegen 11:40 Uhr nahm eine 81-Jährige

ein Telefongespräch entgegen, im Rahmen dessen die angebliche Tochter um rund

20.000 Euro bat. Die 81-Jährige, die ebenfalls fest der Meinung war, mit ihrer

Tochter zu sprechen, glaubte der Trickbetrügerin. In der Folge versuchte sie den

geforderten Geldbetrag über die Bank und letztendlich über einen Angehörigen zu

organisieren. Letztgenanntem war die Betrugsmasche bekannt. Er klärte die

nichtsahnende 81-Jährige auf und wendete so weiteren Schaden ab.

Die Trickbetrüger überzeugten mit ihrer geschickten Gesprächsführung gestern

auch eine 67-Jährigen aus Schwetzingen, die gegen 13 Uhr einen dieser

betrügerischen Anrufe erhielt. Auch in ihrem Fall habe die Tochter angeblich

einen Verkehrsunfall mit Todesfolge verursacht. Die 67-Jährige beendete das

Gespräch und wollte sich schon auf den Weg machen, als sie sich dazu entschloss,

ihre Tochter auf der ihr bekannten Mobiltelefonnummer anzurufen. Diese klärte

ihre Mutter schließlich über den dreisten Betrugsversuch auf und versicherte

ihr, dass nichts dergleichen passiert war.

Das Betrugsdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren

Ermittlungen in allen genannten Fällen aufgenommen und sucht insbesondere

Zeugen, die im Fall des 78-Jährigen aus Ketsch sachdienliche Hinweise geben

können. Diese werden gebeten, sich an das kriminalpolizeiliche Hinweistelefon,

Tel.: 0621 174 4444 zu wenden.

Beschreibung der Trickbetrügerin:

weiblich, ca. 25 Jahre alt, ca. 160 cm groß, leicht gebräunte Haut, braune

Haare, auffallend schwarz lackierte Fingernägel, bekleidet mit einem dicken

Schal, einer dunklen Stoffmütze, einer braunen Winterjacke, braunen Strumpfhosen

und schwarzen Stiefeletten.

Wer hat am Mittwoch gegen 15 Uhr in der Stresemannstraße in

Mannheim, in Höhe der Hausummer 25, die Übergabe zwischen der

Trickbetrügerin und dem 78-Jährigen beobachten können?

Wer kann Angaben zu der Trickbetrügerin und deren weitere
Fluchtrichtung machen?

Fluchtrichtung machen?

Die vorgenannten Fälle zeigen, wie wichtig Aufklärung ist, die Polizei gibt

deshalb nochmal folgende präventive Verhaltenstipps – bitte gerade an ältere

Verwandte und Bekannte weitergeben:

Lassen Sie sich nicht drängen und unter Druck setzen. Nehmen Sie

sich Zeit, um die Angaben des Anrufers zu überprüfen. Rufen Sie

die jeweilige Person unter der Ihnen bekannten Nummer an und

lassen Sie sich den Sachverhalt bestätigen.

Wenn ein Anrufer Geld oder andere Wertsachen von Ihnen fordert:

Ziehen Sie unbedingt eine Vertrauensperson hinzu und besprechen

Sie dies mit Familienangehörigen oder anderen Ihnen

nahestehenden Personen.

Geben Sie keine Details zu Ihren familiären und finanziellen
Verhältnissen preis.

Verhältnissen preis.

Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen wie Schmuck an Ihnen
unbekannte Personen.

unbekannte Personen.

Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor, informieren Sie
unverzüglich die Polizei unter der Nummer 110.

unverzüglich die Polizei unter der Nummer 110.

Mannheim-Lindenhof: Unbekannte beschädigten geparkte Fahrzeuge – Zeugen und weitere Geschädigte gesucht

Mannheim-Lindenhof (ots) – Bereits am frühen Donnerstagmorgen, 10.02.2022

beschädigten unbekannte Täter im Stadtteil Lindenhof mehrere geparkte Autos.

Gegen 1.30 Uhr teilte eine Zeugin mit, dass im Bereich einer Baustelle in der

Glücksteinallee mehrere Jugendliche auf geparkten Autos herumspringen würden.

Beim Eintreffen einer Polizeistreife kurz darauf konnten die Personen jedoch

nicht mehr angetroffen werden. Eine Fahndung im näheren Bereich verlief

ebenfalls ohne Erfolg. Vor einem dortigen Hotel konnten jedoch tatsächlich vier

Autos festgestellt werden, die Schuhabdrücke und Dellen auf Fahrzeugdach und

Motorhaube aufwiesen. Zudem war an einem Fahrzeug der Außenspiegel beschädigt.

Weitere Geschädigte sowie Zeugen, die verdächtigen Wahrnehmungen gemacht haben

und sachdienliche Hinweise zu den unbekannten Jugendlichen geben können, werden

gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau, Tel.: 0621/83397-0 zu

melden.

Mannheim-Neckarstadt: Unter Alkoholeinfluss Unfall verursacht und abgehauen

Mannheim-Neckarstadt (ots) – Einen Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

verursachte ein 29-jähriger Mann am frühen Donnerstagmorgen im Stadtteil

Neckarstadt. Der Mann war kurz vor zwei Uhr mit seinem Range Rover in der

Mittelstraße in Richtung Alter Meßplatz unterwegs und bog nach rechts, entgegen

der Fahrtrichtung, in die Fröhlichstraße ab. Hier bremste er stark ab und stieß

gegen ein abgestelltes Motorrad. Dieses kippte um und fiel gegen einen geparkten

VW Crafter. Er stieg kurz auf und sprach mit zwei Passanten. Anschließend stieg

er wieder ein und fuhr, ohne die Beleuchtung einzuschalten, einfach davon.

Zeugen, die den Unfall beobachtet hatten, verständigten die Polizei. Das

flüchtige Fahrzeug konnte schließlich in der Käfertaler Straße, noch immer

unbeleuchtet fahrend, festgestellt und in Höhe der Friedrich-Engelhorn-Straße

gestoppt werden. Der Fahrer stand deutlich unter Alkoholeinfluss. Er wurde zum

Polizeirevier gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Gegen den Mann wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht

ermittelt. Sein Führerschein wurde einbehalten.

Mannheim-Lindenhof: Einbruch in Drogeriemarkt – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Lindenhof (ots) – Unbekannte Täter brachen am Mittwochabend in einen

Drogeriemarkt im Stadtteil Lindenhof ein. Die Einbrecher hebelten die zur

Landteilstraße liegende Tür zum Lagerraum des Drogeriemarkts in der

Lindenhofstraße auf und drangen in die Geschäftsräume ein. Hierdurch lösten sie

jedoch die Alarmanlage aus, brachen daraufhin die weitere Tatausführung ab und

flüchteten schließlich vom Tatort. Inwiefern dabei Schaden entstand, ist noch

unklar.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise

zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier

Mannheim-Neckarau, Tel.: 0621/83397-0 zu melden.

Mannheim-Neckarau: Brand in Schultoilette löst Feuerwehreinsatz aus

Mannheim-Neckarau (ots) – Zu einem Brandalarm war es am Mittwochmittag in einem

Gymnasium in der Luisenstraße gekommen. Wie sich nach derzeitigen Ermittlungen

der Brandermittler des Polizeireviers Mannheim-Neckarau zwischenzeitlich

herausstellte, war Handtuch- bzw. Toilettenpapier in Brand gesetzt worden. Die

weiteren Ermittlungen hinsichtlich des Verursachers dauern an. Die betroffenen

Sanitäranlagen wurden durch den Ruß erheblich verunreinigt. Der Sachschaden wird

auf rund 500,- Euro geschätzt.

Mannheim-Innenstadt: Unachtsame Pkw-Fahrerin verursachte Unfall mit Straßenbahn

Mannheim-Innenstadt (ots) – Am 16.02.22 gegen 14:15 Uhr kam es am

Willy-Brandt-Platz zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 79-jährigen

VW-Fahrerin und einer Straßenbahn. Die 79-Jährige hatte in Höhe des Quadrats L

15 am Willy-Brandt-Platz kurz angehalten und beim Anfahren eine in Richtung

Hauptbahnhof fahrende Straßenbahn übersehen. Hierdurch kam es letztlich zur

Kollision beider Fahrzeuge. Sowohl der Pkw, als auch die Straßenbahn wurden

dabei beschädigt. Infolge des Unfalls kam es kurzzeitig zu

Verkehrsbeeinträchtigungen im Linienverkehr. Die Schadenshöhe kann derzeit noch

nicht beziffert werden.