Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall mit drei verletzten Personen und erheblichem Sachschaden

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Drei verletzte Personen und Sachschaden

in Höhe von rund 20.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am

Mittwochabend auf der L 597 bei Schwetzingen. Ein 22-jähriger Mann war gegen

20.15 Uhr mit seinem Audi auf der L 597 in Richtung Mannheim-Friedrichsfeld

unterwegs. An der Einmündung zur B 535 wollte er nach links abbiegen. Dabei

missachtete er den Vorrang eines entgegenkommenden 21-jährigen Skoda-Fahrers und

stieß im Einmündungsbereich mit ihm zusammen. Dabei zogen sich der Fahrer des

Skoda sowie dessen beide 18- und 22-jährige Mitfahrerinnen erlitten dabei

leichte Verletzungen. Während der 21-Jährige von Rettungskräften versorgt werden

konnte, wurden seinen beiden Mitfahrerinnen zur Untersuchung und Behandlung in

eine Klinik eingeliefert.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Weinheim / Rhein-Neckar-Kreis: Ladendieb geflüchtet und nach Fahndung festgenommen

Weinheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Mittwochmittag gegen 13:30 Uhr

entwendete ein 29-Jähriger Bekleidung aus einem Ladengeschäft. Der Mann war

aufgrund seines Verhaltens einer aufmerksamen Mitarbeiterin aufgefallen. Nachdem

der 29-Jährige die Umkleidekabine mit weniger Kleidungsstücken verlassen hatte,

als er zuvor mit hineingenommen hatte und sich in der verlassenen Umkleidekabine

beschädigte Diebstahlssicherungen befanden, verständige die Mitarbeiterin den

Sicherheitsdienst. Als dieser den Mann und seinen 34-jährigen Begleiter beim

Verlassen des Geschäfts auf den Diebstahl ansprach, soll der 29-Jährige verbal

aggressiv geworden sein und beide Männer sollen dann rennend das Gebäude

verlassen haben. Der Sicherheitsmitarbeiter verständigte die Polizei. Anhand der

Beschreibung der beiden Personen konnten diese gegen 13:50 Uhr von einer Streife

des Polizeireviers Weinheim aufgegriffen werden. Das Diebesgut in Form einer

Jacke und Jogginghose trug der 29-Jährige unter seiner Jacke und Jeans. Zudem

führte er ein Einhandmesser und eine Zange mit sich. Als die Beamten die

Personalien der beiden Männer überprüften stellten sie fest, dass beide bereits

wegen anderer Taten zur Festnahme ausgeschrieben waren. Daher wurde der

34-Jährige am Donnerstagmittag dem zuständigen Haftrichter des AG Lampertheim

vorgeführt, der eine Untersuchungshaft aufgrund eines Verkehrsdelikts in Vollzug

setzte. Der 29-Jährige wurde dem zuständigen Haftrichter beim AG Mannheim

vorgeführt. Gegen den Mann sind mehrere Verfahren im Zuständigkeitsbereich des

AG Mannheim anhängig, weshalb der Haftrichter aufgrund von Fluchtgefahr auf

Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim Haftbefehl erließ.

Oftersheim, Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Wohnhaus; Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Oftersheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Im Zeitraum von Montag, 14.02.2022, 03:00

Uhr bis Mittwoch, 16.02.2022, 13:00 Uhr brachen ein oder mehrere bislang

unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Straße „Hardtwaldring“ ein, indem sie

mehrere Fenster gewaltsam aufhebelten. Im Anschluss durchsuchten die Unbekannten

mehrere Räumlichkeiten, wurden aber offenbar nicht fündig. Nach derzeitigem

Ermittlungsstand flüchteten die Täter ohne Diebesgut. Die Höhe des entstandenen

Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Die Zentrale Kriminaltechnik der

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg wurde zwecks Spurensicherung verständigt.

Die weiteren Ermittlungen führt die Ermittlungsgruppe Eigentum in Zusammenarbeit

mit dem Polizeirevier Schwetzingen.

Zeugen, die im besagten Zeitraum verdächtige Personen gesehen und/oder

verdächtige Geräusche wahrgenommen haben, werden gebeten, sich an das

Polizeirevier Schwetzingen, unter der Tel: 06202 2880 oder an das

kriminalpolizeiliche Hinweistelefon, Tel.: 0621 174 4444 zu wenden.

Schriesheim / Rhein-Neckar-Kreis: Obduktion von toten Rehkitzen abgeschlossen – keine Jagdwilderei!

Schriesheim (ots) – Nachdem im Dezember im Gewann Pappelbach unweit des

Schützenhauses zwei tote Rehkitze aufgefunden wurden, bestätigte sich der

Verdacht des zuständigen Jagdpächters, dass es sich um Jagdwilderei handele,

nicht.

Wie die Obduktionsergebnisse des Veterinäruntersuchungsamts Karlsruhe

bestätigen, wurden die Verletzungen an den Rehen durch Raubtiere verursacht.

Somit kann ein strafbares Handeln durch Dritte gänzlich ausgeschlossen werden.

Sandhausen/ Rhein-Neckar-Kreis: Auffahrunfall an Kreisel führt zu hohem Sachschaden

Sandhausen/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Mittwochmorgen kam es in einem

Kreisverkehr in der Konrad-Adenauer-Straße zu einem Auffahrunfall. Ein

55-jähriger VW-Fahrer hatte aufgrund eines querenden Fußgängers eine Bremsung

eingeleitet, die die dahinter befindliche, in einem Mercedes-Benz fahrende,

33-Jährige offenbar zu spät bemerkte. Durch den Auffahrunfall entstand an beiden

Fahrzeugen Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Glücklicherweise wurde von den

Beteiligten niemand verletzt.

Heddesheim/ Großsachsen/ Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall in Kreisverkehr mit 63-jährigem Beteiligten ohne Führerschein

Heddesheim/ Großsachsen/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam

es am Mittwochvormittag in einem Kreisverkehr in der Großsachsener Straße. Bei

dem Unfall hatte eine 58-jährige Mercedes-Fahrerin die Vorfahrt eines bereits im

Kreisel befindlichen 63-jährigen Mercedes-Fahrer missachtet, wodurch es

schließlich zur Kollision beider Pkw kam. Bei dem Unfall wurde glücklicherweise

keiner der beiden Beteiligten verletzt, es entstand jedoch Sachschaden von

mindestens 1.500,- EUR. Während der Unfallaufnahme hatte sich außerdem

herausgestellt, dass der 63-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Der

63-Jährige muss sich nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Hemsbach/Rhein-Neckar-Kreis: Fahrradfahrer übersehen

Hemsbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am späten Mittwochnachmittag gegen 17 Uhr

übersah ein PKW-Fahrer während des Einparkens im Akazienweg einen 12-jährigen

Fahrradfahrer. Durch den Zusammenstoß mit dem PKW wurde der 12-Jährige leicht

verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt bei

1.000 Euro.