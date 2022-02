Heidelberg-Handschuhsheim: Durch Bauarbeiten Verkehrsteilnehmer gefährdet – Geschädigte gesucht

Heidelberg-Handschuhsheim (ots) – Möglicherweise mehrere Personen wurden am

Mittwochnachmittag zwischen 16 und 16:30 Uhr in der Dossenheimer Landstraße

durch eine riskante Form der Entsorgung von Bauschutt gefährdet. Die Arbeiter

einer Baustelle hatten einen LKW mit Containeraufsatz auf der Straße im

Halteverbot geparkt und warfen den Bauschutt aus dem ersten und zweiten

Obergeschoss eines Wohngebäudes in den Container. Der Gefahrenbereich war weder

kenntlich gemacht, noch abgesichert. Eine herabfallende Tür, welche den

Container verfehlte, gefährdete womöglich zwei PKW-Fahrer, welche in Richtung

Hans-Thoma-Platz fuhren. Zur Aufhellung des Sachverhalts werden potenziell

geschädigte Personen gebeten, sich mit dem Verkehrsdienst Heidelberg unter der

Rufnummer 0621/174-4111 in Verbindung zu setzen.

Heidelberg-Ziegelhausen: Unbekannter beschädigt geparkten Pkw und geht anschließend flüchtig – Zeugenaufruf

Heidelberg-Ziegelhausen (ots) – Am Mittwochmittag zwischen 14:00 Uhr und 15:00

Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer einen in der Kleingemünder

Straße ordnungsgemäß geparkten schwarzen BMW und entfernte sich hiernach von der

Unfallstelle, ohne den verursachten Schaden zu melden. Der hierdurch entstandene

Unfallschaden beläuft sich auf rund 2.000,- EUR.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder zum Verursacher geben

können, werden gebeten, sich mit dem Verkehrsdienst Heidelberg unter der

Telefonnummer 0621 174-4111 in Verbindung zu setzen.