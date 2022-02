Sturmschäden

In der vergangenen Nacht kam es im Werra-Meißner-Kreis teilweise zu Beeinträchtigungen durch umgestürzte Bäume. Betroffen waren davon die L 3464 zwischen Wendershausen und B 27 (Flachsmühle), die K 63 zwischen Wendershausen und Rückerode, die Hanröder Straße in Hessisch Lichtenau und die Ortslage von Kammerbach. Die Bäume (Äste) wurden durch die Feuerwehren und Polizeikräfte – sofern möglich – beiseite geräumt, so dass es zu keinen größeren Behinderungen kam.

Unfall durch umgestürzten Baum

Um 04:27 Uhr befuhr ein 61-jähriger Pkw-Fahrer aus Sontra die B 7 zwischen Oetmannshausen und Bischhausen. Da er einen umgestürzten Baum zu spät erkannte, konnte er einen Unfall nicht mehr verhindern. Am Pkw entstand geringer Sachschaden von ca. 600 EUR. Die Feuerwehr beseitigte den Baum.

Um 05:55 Uhr wird aus der Klosterstarße in Eschwege ein Anhänger gemeldet, der sich selbstständig gemacht hat und durch die Polizeistreife wieder „eingefangen“ und gesichert abgestellt werden konnte. Von einem Altbau am Eschweger Schlossplatz (Landratsamt) sind derzeit Polizei und Feuerwehr sowie der Baubetriebshof im Einsatz, da dort Ziegel großflächig von dem Gebäude herabfallen. Der Parkplatz wurde für den Verkehr gesperrt. Aus der Struthstraße in Eschwege wird gemeldet, dass Teile eines Schornsteins herabfallen. Weiterhin sind soeben aus dem Raum Wanfried ein umherfliegendes größeres Trampolin und ein umgestürzter Baum gemeldet worden.

Sturmschäden – weitere Meldungen

Zwischenzeitlich sind weitere umgestürzte Bäume oder Behinderungen durch größere herabgefallene Äste gemeldet worden. Derartige Vorfälle wurden vom Meißner-Plateau, im Streckenabschnitt Hubenrode-Ermschwerd, von der K 22 zwischen Weißenborn und Krauthausen, im Bereich „Tromsmühle“ in Wanfried sowie rund um Friedrichsbrück gemeldet.

Sperrungen rund um Friedrichsbrück

Gerade im Bereich Friedrichsbrück gestalten sich die Arbeiten der Einsatzkräfte schwierig, da unter den derzeit herrschenden Windgeschwindigkeiten ein Beseitigen der umgefallenen Bäume zu gefährlich ist und somit nicht sofort durchführbar sind. Aktuell sind zudem die Straßen rund um Friedrichsbrück voll gesperrt.

Verkehrsunfälle

Bereits um 05:30 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall zwischen Rommerode und Friedrichsbrück (L 3225), nachdem ein Baum auf die Landstraße fiel und ein 54-Jähriger aus Großalmerode nicht mehr rechtzeitig ausweichen konnte. Der Fahrer blieb unverletzt; am Pkw wurde die Frontschürze beschädigt. Gegen 06:52 Uhr musste ein Verkehrsteilnehmer einem umgestürzten Baum in diesem Bereich ausweichen, wodurch er mit seinem Auto auf das angrenzende Feld fuhr. Dort wurde er dann durch die eingesetzten Feuerwehrkräfte geborgen.

Unfall beim Abbiegen

In der Bahnhofstraße in Wanfried ereignete sich gestern Vormittag, um 10:24 Uhr, ein Verkehrsunfall mit einem Linienbus. Die Busfahrerin, eine 51-Jähriger aus Eschwege, befuhr zur Unfallzeit die Marktstraße und bog von dieser in die Bahnhofstraße ein. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Pkw, der von einem 30-Jährigen aus Eschwege gefahren wurde. Beide Fahrzeuge streifte sich leicht, wodurch ein Sachschaden von ca. 300 EUR entstand.

Unfallflucht

Eine Unfallflucht wird aus der Goldbachstraße in Eschwege gemeldet. Nach Angaben einer 21-Jährigen aus Sontra parkte sie am gestrigen Mittwoch, um 12:30 Uhr, ihr Auto (schwarzer Seat Ibiza) in Höhe Haus-Nr. 17 am rechten Fahrbahnrand. Bei ihrer Rückkehr, um 20:30 Uhr, stellte sie fest, dass der Außenspiegel des Pkws abgefahren wurde. Schaden: 250 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Wildunfälle

Um 18:20 Uhr befuhr gestern Abend ein 40-Jähriger aus Friedewald mit seinem Pkw die B 27 zwischen Eltmannshausen und dem „Weidenhäuser Kreuz“. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das anschließend verletzt davonlief. Der Sachschaden am Pkw wird mit ca. 1000 EUR angegeben.

Mit einem Fuchs kollidierte heute früh, um 05:18 Uhr, ein 27-jähriger Pkw-Fahrer aus Eschwege, der auf der B 27 zwischen Kleinvach und Bad Sooden-Allendorf unterwegs war. Der Fuchs lief anschließend davon; der Sachschaden am Pkw wird mit ca. 1000 EUR angegeben.

Polizei Sontra

Tier ausgewichen

Um 18:36 Uhr befuhr gestern Abend ein 26-Jähriger aus Sontra mit seinem Pkw die B 27 vom „Hoheneicher Rondell“ kommend in Richtung Wichmannshausen. Nach den Angaben des Fahrers stand ein „Wildtier“ mittig auf der Bundesstraße, worauf er nach rechts auswich und dadurch die dortige Leitplanke auf einer Länge von ca. 20 Meter streifte. Der Sachschaden wird auf ca. 5000 EUR beziffert.

Polizei Hessisch Lichtenau

Gefährliche Körperverletzung

Um 20:27 Uhr wurde am gestrigen Abend die Polizei alarmiert, nachdem in der Flüchtlingsunterkunft in der Blücherstraße in Hessisch Lichtenau eine Schlägerei zwischen zwei Personen gemeldet wurde. Die ermittelnden Beamten konnten am Einsatzort dann aufklären, dass es zwischen zwei 28-Jährigen Bewohnern unterschiedlicher Nationalität zu einem verbalen Streit kam, der dann in eine körperliche Auseinandersetzung ausartete. Dabei kamen auch abgebrochene Alustöcke zum Einsatz, wodurch sich die Beteiligten leichte Verletzungen zuzogen. Einem weiteren Bewohner gelang es den Streit zu beenden, dieser zog sich dabei ebenfalls leichte Verletzungen an der Hand zu. Entsprechende Ermittlungen wegen wechselseitiger gefährlicher Körperverletzung sowie Bedrohung wurden eingeleitet.

Diebstahl von Bargeld

Auf dem Parkplatzgelände des Aldi-Marktes in der Leipziger Straße in Hessisch Lichtenau verlor heute Morgen, um 10:00 Uhr, ein 67-Jähriger aus Großalmerode sein Portmonee. Nachdem er den Verlust bemerkte, kehrte er zurück und suchte den Parkplatz erfolglos ab. Bei einer Nachfrage im Markt konnte ihm das Portmonee ausgehändigt werden, nachdem dies ein Zeuge aufgefunden und dort abgegeben hatte. Jedoch war das Bargeld, einschließlich des Münzgeldes, nicht mehr vorhanden. Schaden: ca. 500 EUR. Hinweise: 05602/93030.

Sachbeschädigung an Pkw

Zwischen 15:00 Uhr und 20:00 Uhr wurde am gestrigen Tag auf dem Lidl-Parkplatz in Hessisch Lichtenau ein blauer Pkw Suzuki Swift beschädigt. Unbekannte beschädigten den Spiegel des Fahrzeuges, wodurch ein Sachschaden von ca. 300 EUR entstand. Hinweise: 05602/93930.

Polizei Witzenhausen

Wildunfall

Um 21:19 Uhr befuhr gestern Abend eine 19-Jährige aus Calden mit ihrem Pkw die B 80 von Witzenhausen in Richtung Freudenthal. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Waschbären, der den Aufprall nicht überlebte. Der Sachschaden am Pkw wird mit ca. 1000 EUR angegeben.