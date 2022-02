Sturm in Nordhessen: Bislang rund 100 Einsätze für die Polizei

Nordhessen: Das Sturmtief „Ylenia“ hat der Polizei in Nordhessen bislang rund 100 Einsätze beschert, der Großteil davon wegen umgestürzter Bäume oder umgewehter Schilder und Zäune. Im Schwalm-Eder-Kreis und im Landkreis Kassel sind jedoch auch verletzte Personen zu beklagen. Gegen 7 Uhr war in Fritzlar ein 40-Jähriger von herabfallenden Gegenständen eines Daches am Kopf getroffen und verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert worden. In Liebenau im Landkreis Kassel war gegen 9 Uhr ein vollbeladener Milch-Lkw mit Anhänger von einer starken Böe erfasst und auf den unbefestigten Seitenstreifen gedrückt worden, wodurch das Fahrzeuggespann kippte und in der Böschung auf die rechte Seite fiel. Der Fahrer und seine Beifahrerin wurden leicht verletzt. Bei den übrigen Einsätzen blieb es nach derzeitigem Kenntnisstand bei Verkehrsbehinderungen oder Sachschäden. 10 der Einsätze betrafen das Stadtgebiet Kassel, im Landkreis Kassel erhielt die Polizei bislang etwa 20 Meldungen wegen Beeinträchtigungen aufgrund des Unwetters.

Milch-Laster muss aufwendig geborgen werden

Wie die an der Unfallstelle bei Liebenau eingesetzten Beamten der Polizeistation Hofgeismar berichten, war der Milch-Laster gegen 9 Uhr auf der Landesstraße 3212 von Hofgeismar kommend in Richtung Liebenau-Niedermeiser unterwegs. Rund 2,5 Kilometer vor Niedermeiser war der Lkw dann von der Windböe erfasst worden und kippte auf die Seite. Der 31 Jahre alte Fahrer aus Seesen in Niedersachsen sowie seine 20 Jahre alte Beifahrerin aus Bremerhaven zogen sich leichte Verletzungen zu. Der 31-Jährige wurde anschließend mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden an dem Lkw, der erheblich beschädigt wurde, wird auf ca. 35.000 Euro geschätzt. Die aufwendigen Bergungsarbeiten, bei denen zunächst die Milch aus dem verunfallten Lkw abgepumpt und umgeladen werden muss, dauern aktuell noch an. Die L 3212 ist momentan noch voll gesperrt.

Folgemeldung zum Dachstuhlbrand in Fuldatalstraße: Ermittler gehen von Brandstiftung aus und suchen Zeugen

Nachdem es in der vergangenen Nacht gegen 00:50 Uhr zu einem Dachstuhlbrand eines unbewohnten Mehrfamilienhauses im Kasseler Stadtteil Wesertor kam, haben die zuständigen Ermittler des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo die Brandstelle am heutigen Donnerstag aufgesucht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gehen die Kriminalbeamten von einer Brandstiftung aus. Durch das Feuer war der Dachstuhl des fünfstöckigen Hauses in der Fuldatalstraße, Ecke Ostring, erheblich beschädigt worden. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Der Gesamtsachschaden an dem seit geraumer Zeit leerstehenden Haus beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 50.000 Euro.

Die Ermittler des K 11 bitten Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Brand gemacht haben oder Hinweise auf mutmaßliche Täter geben können, sich unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Folgemeldung: Fahndung nach 57-Jährigem dauert an; Geflüchteter ist Untergebrachter in Sicherungsverwahrung

Kassel-Mitte: Die Fahndung nach dem heute, gegen 11 Uhr, in Kassel geflüchteten 57-Jährigen dauert an. Die Polizei bittet weiterhin um Hinweise aus der Bevölkerung. Bei dem Mann handelt es sich entgegen unserer ersten Presseveröffentlichung von 12:10 Uhr nicht um einen Strafgefangenen, sondern um einen Untergebrachten in Sicherungsverwahrung, der bereits begleiteten Ausgang hatte. Heute war der Mann bei einem solchen Ausgang während eines Toilettenbesuchs in einem Kasseler Einkaufscenter geflüchtet.

Weiterhin liegen keine Hinweise darauf vor, dass von dem Geflüchteten eine Gefahr für andere ausgehen könnte. Dennoch bittet die Polizei darum, den 57-Jährigen nicht anzusprechen und umgehend die Polizei zu informieren, sollte er irgendwo gesehen werden.

Der 57-Jährige wird wie folgt beschrieben:

1,76 Meter groß, kräftig, Glatze, braune Augen, grauer Kinn- und

Oberlippenbart, schwarze Jacke, schwarze Jeanshose, schwarze

Turnschuhe

Hinweise zum Aufenthaltsort des gesuchten 57-Jährigen nimmt die Polizei unter Tel. 0561 – 9100 entgegen. Sollte der Gesuchte aktuell gesehen werden, bitte die Polizei über den Notruf 110 verständigen.

Mülltonne angezündet und geparkten Citroen beschädigt: Zeugen gesucht

Kassel-Forstfeld: In der vergangenen Nacht wurden Feuerwehr und Polizei gegen 23:40 Uhr zu einem Mülltonnenbrand in der Kasseler Wißmannstraße, nahe der Steinigkstraße, gerufen. Durch die Hitzeentwicklung der komplett zerstörten Papiermülltonne wurde zudem ein unmittelbar daneben geparkter weißer Citroen C4 Cactus beschädigt. Der entstandene Gesamtsachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 2.000 Euro. Wie die eingesetzten Beamten des Polizeireviers Ost berichten, spricht nach bisherigen Ermittlungen alles dafür, dass die Tonne vorsätzlich in Brand gesetzt wurde. Die in der Nacht sofort eingeleitete Fahndung nach verdächtigen Personen im Nahbereich verlief ohne Erfolg.

Die weiteren Ermittlungen werden bei der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei geführt. Zeugen, die Hinweise auf die Entstehung des Brandes oder mutmaßliche Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Polizei sucht geflüchteten Strafgefangenen in Kasseler Innenstadt und bittet um Hinweise

Kassel-Mitte: Aktuell fahndet die Polizei mit mehreren Streifen in der Kasseler Innenstadt nach einem 57-jährigen Strafgefangenen, der bei einem begleiteten Ausgang gegen 11 Uhr die Flucht ergriff. Offenbar nutzte der 57-Jährige einen Toilettenbesuch in einem Einkaufscenter am Königsplatz zur Flucht. Die Polizei bittet bei der Fahndung nun auch um Hinweise aus der Bevölkerung.

Derzeit liegen keine Hinweise darauf vor, dass von dem Flüchtenden eine Gefahr für andere ausgehen könnte. Dennoch bittet die Polizei darum, den 57-Jährigen nicht anzusprechen und umgehend die Polizei zu informieren, sollte er irgendwo gesehen werden.

Der 57-Jährige wird wie folgt beschrieben:

1,76 Meter groß, kräftig, Glatze, braune Augen, grauer Kinn- und

Oberlippenbart, schwarze Jacke, schwarze Jeanshose, schwarze

Turnschuhe

Hinweise zum Aufenthaltsort des gesuchten 57-Jährigen nimmt die Polizei unter Tel. 0561 – 9100 entgegen. Sollte der Gesuchte aktuell gesehen werden, bitte die Polizei über den Notruf 110 verständigen.

Einbruch in Imbiss: Täter klauen Whisky-Flasche; Zeugen gesucht

Kassel-Philippinenhof: Unbekannte sind zwischen Dienstagabend und Mittwochnachmittag in einen Asia-Imbiss im Philippinenhöfer Weg eingebrochen. Dort suchten die Täter nach Wertsachen, erbeuteten aber letztlich nur eine Flasche Johnnie Walker Whisky. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Einbrecher geben können.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte sich der Einbruch in der Zeit zwischen Dienstagabend, 22:30 Uhr, und Mittwochnachmittag, 13:45 Uhr, ereignet. Die Täter hatten eine Scheibe der Eingangstür eingeschlagen und waren durch das Loch in das Gebäude eingestiegen. Dort öffneten sie zahlreiche Schubladen und Behältnisse, ohne jedoch Wertsachen zu finden. Lediglich mit der Flasche Johnnie Walker Red Label flüchteten sie anschließend aus dem Imbiss und weiter in unbekannte Richtung.

Die weiteren Ermittlungen werden beim Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich des Imbisses gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 bei der Polizei in Kassel.

Dreister Dieb überrumpelt Seniorin und drängt sich in Wohnung: Polizei sucht Zeugen

Kassel-Bad Wilhelmshöhe: Am gestrigen Mittwochvormittag wurde eine hochbetagte Frau in ihrer Wohnung in Kassel-Bad Wihelmshöhe Opfer eines dreisten Diebstahls durch einen bislang unbekannten Täter. Die mit dem Fall betrauten Ermittler der EG SÄM der Kasseler Kripo suchen nach Zeugen, die Hinweise auf den Dieb geben können. Es soll sich um einen 50 bis 55 Jahre alten, ca. 1,75 Meter großen Mann mit normaler Statur und blonden bis hellgrauen Haaren gehandelt haben, der eine beigefarbene Hose und eine gleichfarbige Jacke mit grünen Einsätzen trug. Er sprach hochdeutsch ohne Akzent, so das Opfer.

Wie die aufnehmenden Beamten des Polizeireviers Süd-West berichten, ereignete sich die Tat in einem Mehrfamilienhaus in der Rammelsbergstraße, nahe der Weißensteinstraße, gegen 11:10 Uhr. Der unbekannte Täter klingelte zu dieser Zeit an der Wohnungstür und sagte der 82-jährigen Bewohnerin, dass er doch kürzlich als Handwerker in der Wohnung gearbeitet habe. Bevor sie darauf reagieren konnte, drängte sich der Mann an der überrumpelten und körperlich unterlegenen Seniorin vorbei in die Wohnung. Im weiteren Verlauf durchsuchte der Unbekannte mehrere Schränke und Schubladen, nahm kurzerhand zwei Schmuckstücke an sich und ging damit aus der Wohnung, ohne dass die 82-Jährige dagegen vorgehen konnte.

Zeugen, die am gestrigen Morgen Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Diebstahl gemacht haben und den ermittelnden Beamten Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Kassel: Dachstuhlbrand

Am Donnerstag, 17.02.2022, gegen 00:50 Uhr geriet der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in der Fuldatalstraße in Kassel in Brand. Beim Eintreffen von Feuerwehr und Polizei an der Brandstelle stand der Dachstuhl des unbewohnten Wohnhauses im Vollbrand. Nach ersten Schätzungen entstand an dem Gebäude ein Sachschaden von ca. 50.000 Euro. Zur Brandbekämpfung waren Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Kassel eingesetzt. Die Kriminalpolizei Kassel hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.