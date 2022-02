Schwalm-Eder: Die Polizei-News

Unwetterfolgen: Eine verletzte Person und Beeinträchtigungen im Straßenverkehr

Zeit: Donnerstag, 17.02.2022, 02:00 Uhr bis Donnerstag, 17.02.2022, 10:30 Uhr

Eine Person wurde durch herabfallende Gegenstände verletzt. Teilweise Beeinträchtigungen im Straßenverkehr durch umgestürzte Bäume.

Auf Grund des Unwetters (Sturm) wurde ein 40-jähriger Mann am frühen Donnerstagmorgen von herabfallen Gegenständen eines Daches, im Bereich des Wehrenpfades in Fritzlar, am Kopf verletzt. Der Mann musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus nach Kassel eingeliefert werden.

Insgesamt kam es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (16.-17.02.2022) aufgrund des Unwetters in großen Teilen des Landkreises zu kurzfristigen Behinderungen im Bereich des Straßenverkehrs. Umgestürzte Bäume versperrten den Verkehrsteilnehmern teilweise die komplette Fahrbahn und machten so eine Weiterfahrt unmöglich. Die Feuerwehren und Straßenmeistereien entfernten die Bäume und reinigten die Fahrbahnen.

Über die Höhe möglicher entstandener Sachschäden liegen derzeit keine Erkenntnisse vor.

Schwalm-Eder-Kreis: Kriminalstatistik für das Jahr 2021

Zunahme der Gesamtstraftaten um 106 auf insgesamt 6449 Delikte bei gleichzeitigem Anstieg der Aufklärungsquote auf 69,8 %.

„Eine Aufklärungsquote von fast 70 %, insbesondere in Zeiten der Corona-Pandemie, ist ein hervorragendes Ergebnis für den Schwalm-Eder-Kreis. Ich danke den Polizisten, die durch ihre tagtäglich engagierte Arbeit wesentlich zu diesem Ergebnis beigetragen haben. Mein Dank gilt auch den aufmerksamen Bürgerinnen, welche durch ihr Anzeigeverhalten helfen, Straftaten zu verhindern oder aufzuklären, sowie dem Landkreis und den Kommunen des Schwalm-Eder-Kreises für die enge und sehr gute Zusammenarbeit mit der Polizei, z. B im Rahmen der KOMPASS-Initiative“, so Kriminaldirektor Hartmut Konze, Leiter der Polizeidirektion Schwalm-Eder