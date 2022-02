Bilanz eines stürmischen Tages

Osthessen. Aufgrund der stürmischen Wetterlage am Donnerstag (17.02.) kam es in ganz Osthessen zu zahlreichen Einsätzen.

Die ersten Meldungen bei der osthessischen Polizei gingen gegen 2.30 Uhr ein. Fahrzeugführer meldeten Starkregen und Aquaplaning auf der A 4, Höhe Hönebach. Auf mehreren Bundes- und Landstraßen lagen bis nachmittags umgestürzte Bäume auf den Fahrbahnen, die von den Feuerwehren zeitnah beseitigt werden konnten.

In einigen Fällen kam es auch zu Verkehrsunfällen. Gegen 4 Uhr morgens fuhren ein Pkw und ein Lkw auf der A 7 bei Großenmoor über einen Baum. Dabei wurde das Auto leicht beschädigt, die Fahrzeuginsassen blieben unverletzt. Auf der Bundesstraße zwischen Lauterbach und Herbstein wurde gegen 8 Uhr ein Autoanhänger auf die Gegenfahrbahn gedrückt und kollidierte mit zwei Fahrzeugen. Dabei wurde eine Person leicht verletzt.

Die Windböen ließen gegen 6 Uhr in Lispenhausen einen Baum auf einen geparkten Lkw fallen.

Gegen 6.30 Uhr rückten in Tann die Einsatzkräfte aufgrund eines abgedeckten Daches aus.

In Folge von Sturmschäden kam es in Rasdorf und Dipperz-Armenhof, zwischen 4.45 Uhr und 5.30 Uhr, zeitweise zu Stromausfällen.

Die polizeiliche Bilanz des wettertechnisch turbulenten Tages: Auch wenn die Einsatzkräfte viel zu tun hatten, kam es zum Glück bis dato zu keinen Verkehrsunfällen oder anderen Vorkommnissen, bei denen Personen schwerer verletzt wurden.

Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Drei Leichtverletzte in der Maberzeller Straße

Fulda. Ein 42-jähriger Mercedes Benz Sprinter-Fahrer und seine 41-jährige Beifahrerin, beide aus Hosenfeld sowie ein 70-jähriger Ford-Transit-Fahrer aus dem Landkreis Gießen wurden bei einem Unfall am Mittwoch (16.02.) leicht verletzt. Der Sprinter-Fahrer befuhr gegen 14 Uhr in Fulda die B 254 (Maberzeller Straße) stadtauswärts und wollte nach links abbiegen. Hierzu musste er sein Fahrzeug verkehrsbedingt anhalten. Der nachfolgende Transit-Fahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den Sprinter auf. Alle drei Fahrzeuginsassen wurden mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 16.000 Euro.

Polizeistation Fulda

Von Fahrbahn abgekommen

Eiterfeld. In den frühen Morgenstunden des Donnerstags (17.02.), gegen 04.45 Uhr, befuhr ein polnischer Fahrer mit seinem Mercedes Sprinter die L 3171 von Fürsteneck kommend in Richtung Oberweisenborn. In einer Linkskurve kam er Höhe Wölf bei starken Böen aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Er durchfuhr einen Flutgraben und stieß gegen einen Wasserdurchlass. Anschließend blieb er mit einem Totalschaden auf dem angrenzenden Feld stehen. Der Fahrer blieb unverletzt. Der Sachschaden am Fahrzeug beläuft sich auf rund 25.000 Euro. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Polizeistation Hünfeld

Sprinter fährt gegen Spielplatz-Begrenzung und flüchtet

Bad Hersfeld. Am Mittwoch (16.02.), gegen 09.25 Uhr, parkte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer seinen weißen Daimler Benz Sprinter auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants in der Rudolf-Diesel-Straße. Beim Einparken fuhr der Fahrzeugführer rückwärts in die Parklücke und stieß dabei mit seinem Heck gegen die verglaste Begrenzung des dahinter befindlichen Spielplatzes. Hierbei zersprang das Glas der Begrenzung. Anschließend entfernte sich der unbekannte Fahrzeugführer, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachgekommen zu sein. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 3.500 Euro. Zeugenhinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Lkw beschädigt Grundstückszaun

Kirchheim. Am Mittwoch (16.02.), gegen 18.50 Uhr, befuhr ein Lang-Lkw den Lerchenweg in aufsteigende Richtung. In einer Rechtskurve musste der Lkw rangieren, um die Kurve passieren zu können. Dabei fuhr er seitlich gegen den Randstein und den Zaun eines Grundstücks. Anschließend entfernte sich der Lkw unerlaubt vom Unfallort. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Polizeistation Bad Hersfeld

Verkehrsunfall mit Trunkenheit

Wildeck. In der Nacht zu Donnerstag (17.02.), gegen 03.44 Uhr, befuhr ein Opel-Fahrer aus Wehretal die L 3248 aus Richtung Wildeck-Richelsdorf kommend in Richtung Sontra-Blankenbach. Aufgrund eines Wildwechsels, versuchte der Fahrer auszuweichen und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug kam in Folge dessen im Straßengraben zum Stehen. Da beim Fahrer der Verdacht des Fahrens unter Alkoholeinfluss bestand, wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein sichergestellt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro.

Versuchter Einbruch in Kühlanhänger

Bebra. Zwischen Montagmittag (14.02.) und Mittwochnachmittag (16.02.) versuchten unbekannte Täter gewaltsam die Türen eines in der Gilfershäuser Straße in einem Hof abgestellten Kühlanhängers des Herstellers „Isopolar“ aufzuhebeln. Als dies nicht gelang, flüchteten sie in unbekannte Richtung. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Altbatterien gestohlen – Hinweise erbeten

Feldatal. Auf dem Außengelände einer Firma in der Straße „Gehocksäcker“ im Ortsteil Zeilbach wurden am Donnerstag (10.02.) Altbatterien im zweistelligen Bereich durch unbekannte Täter gestohlen. Bereits zwischen Sonntag (06.02.) und Donnerstag (10.02.) sind zahlreiche Altbatterien entwendet worden. Insgesamt hat das Diebesgut einen Wert im vierstelligen Bereich.

Mehreren Zeugen fiel am Donnerstag (10.02.) in der Gemarkung ein orangefarbener Pritschenwagen mit silberfarbenen Bordwänden auf. Das Fahrzeug soll am Morgen gegen 9 Uhr auf einem Feldweg in Richtung Zeilbach unterwegs gewesen sein. Gefahren wurde der Pritschenwagen von einer männlichen Person, die von Passanten auf circa 30 bis 35 Jahre geschätzt wird. Ob das Fahrzeug im Zusammenhang mit den Diebstählen steht, ist nicht bekannt und Bestandteil der weiteren Ermittlungen.

Personen, die Hinweise zu den Diebstählen oder dem Pritschenwagen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Küchenbrand in Wohnhaus

Herbstein. Am Mittwoch (16.02.), gegen 22.10 Uhr, ging bei der Leitstelle des Vogelsbergkreises die Meldung eines Küchenbrandes in einem Einfamilienhauses ein. Ersten Erkenntnissen zur Folge kam es im Postweg im Stadtteil Altenschlirf aufgrund eines technischen Defekts zu einem Brand in der Küche, der glücklicherweise noch in der Entstehungsphase von dem Bewohner bemerkt wurde. Der Mann begann unverzüglich mit den Löschversuchen und wurde kurz darauf durch die eintreffenden Einsatzkräfte der Feuerwehr abgelöst. Durch das schnelle Eingreifen konnte ein Übergreifen auf das Gebäude verhindert werden. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 5.000 Euro.

Vandalismus auf dem Friedhof

Gersfeld. Auf dem Friedhof in der Straße „Am Kreuzgarten“ kam es in der Nacht zu Freitag (11.02.) durch bislang unbekannte Täter zu Vandalismus. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurden mehrere Holzkreuze aus Gräbern gezogen, Gedenktafeln und Grableuchten umgeworfen sowie ein Gießkannenständer aus der Verankerung gerissen. An einem Grabstein entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Ein Zeuge konnte ein Kind, im Alter von circa 10 Jahren und bekleidet mit einer beigen Jacke, beobachten, das vom Friedhof weglief. Ob die Person im Zusammenhang mit der Tat steht, ist bislang nicht bekannt. Wer verdächtige Wahrnehmungen rund um den Bereich des Friedhofs gemacht hat, wendet sich bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Diebstahl und Sachbeschädigungen

Bad Salzschlirf. Im Zeitraum von November bis Dezember 2021 suchten unbekannte Täter ein Grundstück in der Bahnhofstraße in Bad Salzschlirf heim. Sie beschädigten eine Halle sowie einen älteren, abgestellten Lkw und die dortige Umzäunung. Auf dem Grundstück entwendeten die Täter zudem diverse Materialien, Baustoffe, Steinplatten und Gehwegplatten. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichendiebstahl

Eichenzell. Unbekannte stahlen in der Nacht auf Mittwoch (16.02.) in der Kerzeller Straße im Ortsteil Rothemann die amtlichen Kennzeichen FD-MP 2016 eines schwarzen Dacia. Das Auto stand im Hof hinter einem Wohnhaus. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sattelauflieger gestohlen

Fulda. Zwischen Samstagmittag (12.02.) und Dienstagnachmittag (15.02.) stahlen Unbekannte in der Böcklerstraße einen weißen Sattelauflieger des Herstellers Schmitz Cargobull mit dem polnischen Kennzeichen WZ 5536 R. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfall Am Kleegarten in Fulda mit fünf Verletzten und hohem Sachschaden

Am Mittwoch, dem 16.02.2022 gegen 14.20 Uhr befuhr eine 40-jährige aus Fulda die Straße „Am Jagdstein“ und wollte den Kreuzungsbereich „Am Jagdstein / Kleegarten“ überqueren. Hierbei übersah diese den Polo einer 40-jährigen, so dass es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß der Fahrzeuge kam. Eine Fahrzeugführerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. In dem Skoda der Unfallverursacherin befanden sich noch vier Kinder im Alter zwischen 5 bis 14 Jahren, die alle bei dem Unfall leicht verletzt wurden. Zu weiteren Untersuchungen wurden die Kinder ins Klinikum nach Fulda verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beträgt mindestens 14.000 Euro.

Vöhl – Mit gestohlenem Auto in Eingangstür gefahren, Unbekannter versucht in Lebensmittelmarkt einzubrechen

Am Mittwoch (16. Februar) kurz vor Mitternacht versuchte ein Unbekannter in einen Lebensmittelmarkt in der Ortsmitte von Vöhl einzubrechen. Mit einem zuvor in Korbach gestohlenem Auto fuhr er gegen die Eingangstür. Der unbekannte Täter gelangte nicht in das Geschäft und flüchtete daher ohne Beute. Die Polizei bittet um Hinweise.

Kurz vor Mitternacht meldete der Inhaber einer Bäckerei bei der Polizeistation Korbach, dass er soeben festgestellt habe, dass die Tür des Lebensmittelmarktes in Vöhl aufgehebelt worden sei. Kurz vorher sei es zu einer Alarmauslösung gekommen.

Am Tatort stellten die Polizeibeamten anschließend fest, dass die Eingangstür des Lebensmittelmarktes stark beschädigt war. Anhand der Spurenlage geht die Polizei davon aus, dass der unbekannte Täter mit einem Auto gegen die Eingangstür gefahren war und dadurch den Glaseinsatz zerstörte. Der Täter drang jedoch nach bisherigen Erkenntnissen nicht in das Geschäft ein, wahrscheinlich flüchtete er, weil er einen Alarm ausgelöst hatte. Am Tatort stellten die Polizisten abgerissene Teile eines Autos sicher. Weitere Ermittlungen ergaben, dass diese von einem roten Toyota stammen, der zuvor in Korbach entwendet wurde. An der Eingangstür entstand erheblicher Sachschaden, der nach ersten Schätzungen etwa 5.000 Euro beträgt.

Gegen 21.00 Uhr hatte der Besitzer eines Burger-Restaurants bei der Polizeistation Korbach angezeigt, dass sein Lieferauto, ein roter Toyota, in der Zeit von 20.15 bis 21.00 Uhr in der Korbacher Klosterstraße gestohlen wurde.

Nach dem angezeigten Autodiebstahl in Korbach und dem Einbruchsversuch in Vöhl leitete die Polizei sofort umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ein. Der unbekannte Täter konnte dabei aber nicht angetroffen werden.

Am Donnerstagmorgen gegen 09.00 Uhr konnte der gestohlene Toyota nach einem Zeugenhinweis in Korbach in der Lengefelder Straße, also unweit des Tatortes des Autodiebstahls, aufgefunden werden. Anhand der durch die Polizeibeamten am Toyota festgestellten Beschädigungen ist davon auszugehen, dass das Auto als Tatfahrzeug bei dem Einbruchsversuch in Vöhl genutzt wurde.

Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen. Wer Hinweise zu dem Autodiebstahl in Korbach oder dem Einbruchsversuch in Vöhl geben kann, meldet sich bitte unter der Tel. 05631/9710 bei der Kriminalpolizei Korbach

Schwalm-Eder-Kreis: Kriminalstatistik für das Jahr 2021

Zunahme der Gesamtstraftaten um 106 auf insgesamt 6449 Delikte bei gleichzeitigem Anstieg der Aufklärungsquote auf 69,8 %.

„Eine Aufklärungsquote von fast 70 %, insbesondere in Zeiten der Corona-Pandemie, ist ein hervorragendes Ergebnis für den Schwalm-Eder-Kreis. Ich danke den Polizisten, die durch ihre tagtäglich engagierte Arbeit wesentlich zu diesem Ergebnis beigetragen haben. Mein Dank gilt auch den aufmerksamen Bürgerinnen, welche durch ihr Anzeigeverhalten helfen, Straftaten zu verhindern oder aufzuklären, sowie dem Landkreis und den Kommunen des Schwalm-Eder-Kreises für die enge und sehr gute Zusammenarbeit mit der Polizei, z. B im Rahmen der KOMPASS-Initiative“, so Kriminaldirektor Hartmut Konze, Leiter der Polizeidirektion Schwalm-Eder

Unwetterfolgen: Eine verletzte Person und Beeinträchtigungen im Straßenverkehr

Schwalm-Eder-Kreis

Zeit: Donnerstag, 17.02.2022, 02:00 Uhr bis Donnerstag, 17.02.2022, 10:30 Uhr

Eine Person wurde durch herabfallende Gegenstände verletzt. Teilweise Beeinträchtigungen im Straßenverkehr durch umgestürzte Bäume.

Auf Grund des Unwetters (Sturm) wurde ein 40-jähriger Mann am frühen Donnerstagmorgen von herabfallen Gegenständen eines Daches, im Bereich des Wehrenpfades in Fritzlar, am Kopf verletzt. Der Mann musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus nach Kassel eingeliefert werden.

Insgesamt kam es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (16.-17.02.2022) aufgrund des Unwetters in großen Teilen des Landkreises zu kurzfristigen Behinderungen im Bereich des Straßenverkehrs. Umgestürzte Bäume versperrten den Verkehrsteilnehmern teilweise die komplette Fahrbahn und machten so eine Weiterfahrt unmöglich. Die Feuerwehren und Straßenmeistereien entfernten die Bäume und reinigten die Fahrbahnen.

Über die Höhe möglicher entstandener Sachschäden liegen derzeit keine Erkenntnisse vor.