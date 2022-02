Offenbach Main-Kinzig-Kreis: Die Polizei-News

Unfallflucht: Wer hat die Verkehrsschilder beschädigt? – Rodgau/Nieder-Roden

(jm) Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte die Schilder der Verkehrsinsel in der Hainburgstraße und fuhr davon. Eine aufmerksame Verkehrsteilnehmerin stellte die Beschädigungen an der Verkehrsinsel am Mittwochabend, gegen 23 Uhr, in Höhe der Hausnummer 48 fest und informierte die Polizei. Aufgrund der Spurenlage könnte es sich bei dem Verursacher um ein rotes Fahrzeug handeln. Dieser kam offenbar aus Richtung Dudenhofen. Der Schaden wird auf 500 Euro geschätzt. Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06104 6908-0 bei der Polizeistation Heusenstamm zu melden.

Lärmschutz-Kontrolle – Rödermark

(aa) Den Lärmschutz hatten Polizeibeamte in der Nacht zum Donnerstag in Waldacker im Blick: Zwischen 23.30 und 1.10 Uhr führten die Polizisten in der Hauptstraße in Fahrtrichtung Ober-Roden eine Geschwindigkeitskontrolle durch. In diesem Bereich gilt zwischen 22 und 6 Uhr Tempo 30. In der Kontrollzeit waren sieben Autofahrer schneller als erlaubt unterwegs; alle Geschwindigkeitsüberschreitungen lagen im Verwarnbereich.

Main-Kinzig-Kreis

Wer wurde gefährdet? – Festnahme dreier Autoinsassen – Hanau und Maintal

(aa) Die Polizei Maintal sucht nach der vorläufigen Festnahme dreier Autoinsassen Verkehrsteilnehmer, die am Mittwochnachmittag, gegen 16.30 Uhr, durch die Fahrweise eines weißen Citroen Nemo im Bereich der Kesselstädter Straße und der Kirchhofstraße in Hanau mutmaßlich gefährdet wurden. Hintergrund ist, dass ein Autofahrer die Polizei alarmierte, weil vor ihm auf der Kesselstädter Straße in Höhe eines ehemaligen Verbrauchermarktes in Fahrtrichtung Hanau sein vor zwei Tagen gestohlener Citroen fahren würde. Eine Polizeistreife nahm die Verfolgung des genannten Pkw in der Kesselstädter Straße in Höhe der Kläranlage auf. Der Fahrer und die beiden Mitinsassen reagierten nach Angaben der Beamten jedoch nicht auf die Anhaltezeichen. Stattdessen hätte der Fahrer Gas gegeben und beim Abbiegen in die Kirchhofstraße zwei Autofahrer gefährdet, da diese zur Verhinderung von Zusammenstößen scharf abbremsen mussten. Zudem soll das Fahrzeug mit hoher Geschwindigkeit auf eine Frau und ihr Kind zugefahren sein, die sich mit einem Sprung auf den Gehweg in Sicherheit gebracht hätten (deren Personalien sind bekannt). Kurz darauf hielt der Citroen an, drei Männer sprangen aus dem Fahrzeug und liefen weg. Polizisten nahmen schließlich die mutmaßlichen Insassen (19, 20 und 21 Jahre) vorläufig fest. Der 20-Jährige stand augenscheinlich unter Drogeneinfluss und wird zudem beschuldigt, das Fahrzeug ohne gültige Fahrerlaubnis und unter Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer geführt zu haben. Er musste eine Blutprobe abgeben. Gegen die beiden anderen Verdächtigen wurde jeweils Strafanzeige wegen Verdachts des Drogenbesitzes erstattet. Darüber hinaus dauern die Ermittlungen zu dem Pkw-Diebstahl an. Die jungen Männer wohnen in Hanau. Die Maintaler Polizei bittet die mutmaßlich gefährdeten Verkehrsteilnehmer sowie Zeugen, sich unter der Rufnummer 06181 4302-0 zu melden.

Langfinger fragt nach Wechselgeld – Bargeld geklaut – Bruchköbel

(jm) Ein 75 Jahre alter Mann ist am Mittwochmorgen von einem noch Unbekannten auf dem Parkplatz eines Einkaufmarktes in der Römerstraße beklaut worden. Mit der Bitte nach Kleingeld hatte der Langfinger den Mann gegen 9.30 Uhr angesprochen. Dieser zeigte sich sofort hilfsbereit und öffnete sein Portemonnaie. In diesem Augenblick beugte sich der Täter über das herausgelegte Portemonnaie und konnte daraus unbemerkt das Scheingeld stibitzen. Er wurde als etwa 40 Jahre alt und 1,85 Meter großer schlanker Mann mit dunklem Teint beschrieben. Er hatte kurze schwarze Haare und trug eine dunkle Stoffjacke sowie eine Maske. Der Mann soll gebrochen Deutsch gesprochen haben. Die Kripo sucht nun nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zur Identität des Mannes geben können und bitten diese, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

Mauern mit Farbe besprüht – Zeugen gesucht – Erlensee/Rückingen

(aa) Unbekannte besprühten zwischen Dienstag, 17.30 Uhr und Mittwoch, 8.30 Uhr, in der Feldstraße und weiteren Straßen mehrere Mauern mit pinker Farbe. Der Schaden wird auf 4.000 Euro geschätzt. Die Ermittler des Sachgebiets Sprayer bitten um Hinweise unter der Rufnummer 06181 9010-0.

Wer sah die Diebe auf der Baustelle? Zeugen gesucht – Schöneck/Kilianstädten

(jm) Gleich zu mehreren Baucontainern verschafften sich Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch auf einer Großbaustelle in der Hanauer Straße Zugang und hatten es offenbar auf Baumaschinen und Werkzeug abgesehen. Den bisherigen Ermittlungen zufolge hebelten die Täter neun Container auf und stahlen daraus unter anderem etwa 30 Baumaschinen im Wert von etlichen tausend Euro. Eine genaue Auflistung wird noch erstellt. Der Aufbruch wurde am Mittwoch, gegen 6.45 Uhr, festgestellt. Die Ermittlungsgruppe der Polizei Maintal hat den Fall übernommen und bittet nun Zeugen, die in diesem Bereich verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 06181 4302-0 zu melden.