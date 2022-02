Einbruchsversuch in Sonnenstudio, Flörsheim am Main, Kapellenstraße, Dienstag, 15.02.2022, 22:15 Uhr bis Mittwoch, 16.02.2022, 08:15 Uhr

(fh)In der Nacht zum Mittwoch scheiterten Unbekannte in ihrem Vorhaben, in ein Flörsheimer Sonnenstudio einzubrechen. Im Schutze der Dunkelheit versuchten die Täter die Eingangstür des Betriebes in der Kapellenstraße aufzuhebeln, was ihnen ersten Ermittlungen zufolge nicht gelang, sodass sie unverrichteter Dinge die Flucht antraten. An der Tür entstand ein Sachschaden von einigen Hundert Euro.

Die Kriminalpolizei in Hofheim nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 entgegen.

Trickdieb lässt sich Geld wechseln, Bad Soden am Taunus, Königsteiner Straße Mittwoch, 16.02.2022, 12:00 Uhr

(fh)Am Mittwochmittag machte sich ein Dieb die Hilfsbereitschaft einer Bad Sodenerin zu Nutze und brachte sie um ihr Geld. Wie die 94-Jährige berichtete, sei sie in der Königsteiner Straße gegen 12:00 Uhr von einem Mann angesprochen worden, welcher sie um Wechselgeld für einen Parkautomaten gebeten habe. Als die Frau ihre Geldbörse zückte um dem Unbekannten zu helfen, habe sie dieser abgelenkt und unbemerkt mehrere Hundert Euro Bargeld aus dem Portemonnaie gestohlen. Erst zu einem späteren Zeitpunkt sei ihr der Diebstahl aufgefallen.

Bei dem Täter soll es sich um einen etwa 50-55 Jahre alten und rund 170 cm großen Mann gehandelt haben. Er sei schlank gewesen und habe akzentfrei deutsch gesprochen.

Die Kriminalpolizei in Hofheim nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 entgegen.

Bewohnerin verschreckt Einbrecher, Kelkheim-Münster, Freiherr-vom-Stein-Straße, Mittwoch, 16.02.2022, 18:40 Uhr

(fh)Am Mittwochabend hat eine Bewohnerin der Freiherr-vom-Stein-Straße in Kelkheim-Münster Einbrecher verschreckt. Gegen 18:40 Uhr befand sich die Geschädigte in ihrer Wohnung, als sie aus Richtung ihres Balkons verdächtige Geräusche vernahm. Als die Frau daraufhin auf sich aufmerksam machte, verstummten die Geräusche. Wie sich der verständigten Polizeistreife kurz darauf zeigte, hatte die Dame tatsächlich einen Einbruch vereitelt. Unbekannte hatten zuvor den Balkon erklommen und versucht die Balkontür aufzubrechen. Als sie die Rufe der Bewohnerin hörten, flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 mit der Kriminalpolizei in Hofheim in Verbindung zu setzen.

Trickdiebstahl vor Fahrkartenautomat, Hattersheim am Main, Eddersheim, Bahnhofstraße, Mittwoch, 16.02.2022, 17:00 Uhr

(fh)Am Mittwochnachmittag wurde ein Mann am Eddersheimer Bahnhof von einem Trickdieb bestohlen, welcher es dann auch auf das Konto des Geschädigten abgesehen hatte. Gegen 17:00 Uhr wurde der Hattersheimer vor einem Fahrkartenautomaten durch einen Unbekannten um Hilfe gebeten, da dieser angeblich Probleme beim Kauf eines Fahrscheins hatte. Der entgegenkommende Hattersheimer half dem Mann bei der Bezahlung und bemerkte zunächst nicht, dass der Unbekannte ihn ablenkte und dessen Bankkarten stahl. Erst Zuhause fiel ihm der Diebstahl auf. Bei einer Überprüfung des Kontostandes stellte er fest, dass der Unbekannte einen hohen dreistelligen Geldbetrag vom Konto abgehoben hatte.

Der Täter habe lange gegelte Haare gehabt und soll etwa 170 cm groß gewesen sein. Seine Statur wurde als korpulent beschrieben. Er trug „feine Kleidung“ in Form einer dunklen Jacke und dunklen Hose.

Hinweise nehmen die Polizeistation in Hofheim unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 oder die zuständige Bundespolizei in Frankfurt unter der (069) 1301450 entgegen