Sachbeschädigung nach Einbruch in Fahrgastschiff – Polizei bittet um Zeugenhinweise

Bad Karlshafen (ots) – In der Nacht von Mittwoch (16.02.2022) auf Donnerstag

(17.02.2022) sind unbekannte Täter in ein Fahrgastschiff eingedrungen und haben

dort erheblichen Sachschaden an Mobiliar und Gerät verursacht. Die Tat ereignete

sich zwischen 17:00 Uhr am Mittwoch und 08:00 Uhr am Donnerstag.

Die Täter hatten bei dem Einbruch gewaltsam eine verriegelte Schiebetür im Heck

des Fahrgastschiffes geöffnet, welches zu der Zeit an seinem festen Liegeplatz

in der Hafeneinfahrt im Bereich des Schleusenkanals festgemacht war.

Anschließend durchwühlten der oder die Täter das gesamte Schiffsinnere. In der

Kombüse und im Thekenbereich wurde fast das gesamte Inventar aus den Schränken

geworfen, Mobiliar umgestoßen und teilweise hochwertige Küchengeräte beschädigt.

Der Gesamtschaden wird auf ca. 15.000 bis zu 20.000 Euro geschätzt.

Ob die Täter bei dem Einbruch Beute machten, konnte bislang nicht geklärt werden

und ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen, die bei der Wasserschutzpolizei in

Kassel geführt werden.

Die Ermittler bittet nun Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der

Tatörtlichkeit gemacht haben, sich unter Tel. 0561 – 20769 44 zu melden.

Verfolgungsfahrt nach Trunkenheit im Straßenverkehr, Straßenverkehrsgefährdung, Fahren ohne Fahrerlaubnis, BtM-Verstoß und anschließender Festnahme

Wiesbaden (ots) – Am 16.02.2022 gegen 23:45 Uhr beabsichtigte eine Streife der

PAST Wiesbaden auf der A66 kurz vor der AS Nordenstadt in Fahrtrichtung

Frankfurt ein Fahrzeug mit Wiesbadener Kennzeichen einer Kontrolle zu

unterziehen. Mittels Signal „Polizei – Bitte Folgen“ sollte das Fahrzeug an der

Anschlussstelle von der Autobahn gelotst werden. Zunächst folgte das Fahrzeug

der Streife, beschleunigte jedoch kurz vor der Anschlussstelle Nordenstadt und

fuhr in hohem Tempo (160 km/h) auf der A66 in Fahrtrichtung Frankfurt davon. Die

Streife folgte dem Fahrzeug daraufhin. Kurz vor der AS Marxheim verringerte der

Fahrzeugführer die Geschwindigkeit und fuhr an der Anschlussstelle Marxheim von

der Autobahn ab in Richtung Ortsmitte Marxheim. Dort überfuhr das Fahrzeug

zunächst eine rot zeigende Ampel, bevor die Fahrt durch ein Wohngebiet im

Ortsteil Marxheim weiterführte. Hierbei gefährdete der Fahrzeugführer mehrere

Verkehrsteilnehmer durch waghalsige Überholmanöver und ein Überfahren einer

Verkehrsinsel.

Im Bereich der B519 Ortsausgang Marxheim in Höhe eines Autohauses stoppte das

Fahrzeug, der Fahrzeugführer verließ das Fahrzeug und flüchtete in die nah

gelegene Feldgemarkung. Nach kurzer Nacheile einer hinzugezogenen Streife,

konnte der Beschuldigte noch auf einem Acker festgenommen werden.

Bei der Personalienfeststellung vor Ort stellte sich heraus, dass der männliche

Fahrzeugführer noch per Haftbefehl gesucht wurde.

Boote und Steganlagen sturmfest machen

Hessen (ots) – Aufgrund aktueller Vorkommnisse im Hafen Wiesbaden-Schierstein

bittet die Hessische Wasserschutzpolizei alle Sportbootbesitzer und

Steganlagenbetreiber an den hessischen Flüssen und Seen, Boote und Bootsstege zu

überprüfen, sturmfest zu machen und ggf. weitere Sicherungsmaßnahmen, auch vor

dem Hintergrund der für die kommenden Tage weiterhin erwarteten Orkanböen, zu

ergreifen.

Derzeit ist die Lage im Zuständigkeitsbereich der Hessischen Wasserschutzpolizei

unter Kontrolle, es sind keine weiteren, sturmbedingten Schäden bekannt.

Im Laufe der heutigen Nacht haben sich im Hafen Wiesbaden-Schierstein aufgrund

des nächtlichen Sturmtiefs mehrere Boote losgerissen, die teilweise in die

dortige Uferböschung getrieben sind. Ein Streifenboot der WSP-Station Wiesbaden

sowie mehrere Boote der Feuerwehr Wiesbaden sind hier im Einsatz.

11-jähriges Mädchen unsittlich berührt, Wiesbaden,

Blumenthalstraße, Mittwoch, 16.02.2022, 18:30 Uhr

(wo) Am Mittwochabend wurde in Wiesbaden ein 11-jähriges Mädchen durch einen

unbekannten Täter belästigt.

Der unbekannte Mann soll das Mädchen zunächst in der Goebenstraße und dann kurze

Zeit später, gegen 18:30 Uhr in der Blumenthalstraße unsittlich am Gesäß berührt

haben. Laut dem Mädchen soll der Täter 20-30 Jahre alt, 175-178cm groß sein und

ein „südländisches Erscheinungsbild“, eine schlanke Statur sowie ein schmales

Gesicht mit Drei-Tage-Bart gehabt haben. Er soll bekleidet gewesen sein mit

einer schwarzen OP-Maske, einer dunklen Kopfbedeckung, einer schwarzen

Steppjacke, einer grauen Jeans und hellgrauen oder mattweißen Sneakers.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen und

Zeuginnen, sich unter der Telefonnummer (0611) 345 – 0 zu melden.

Fenster aufgehebelt,

Wiesbaden, Nassauer Straße, Sonntag, 16.01.2022 bis Mittwoch 16.02.2022, 12:30

Uhr

(wo) Im Zeitraum zwischen Sonntag, 16.01.2022 und Mittwochmittag verschafften

sich Einbrecher in der Nassauer Straße gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus

und durchwühlten mehrere Zimmer.

Ersten Ermittlungen zufolge, betraten die unbekannten Täter über den Garten das

Grundstück und hebelten ein gekipptes Fenster auf. Durch das gewaltsam geöffnete

Fenster kletterten die Diebe in das Haus und durchwühlten mehrere Zimmer auf der

Suche nach Wertsachen. Mit leeren Händen flüchteten die Einbrecher anschließend

aus dem Haus.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Hinweisgeber und

Hinweisgeberinnen, sich unter der Telefonnummer (0611) 345 – 0 zu melden.

Wohnungstür aufgebrochen,

Wiesbaden, In der Witz, Dienstag, 15.02.2022, 19:00 Uhr bis Mittwoch,

16.02.2022, 19:50 Uhr

(wo) Zwischen Dienstagabend und Mittwochabend nutzen Einbrecher in der Straße “

In der Witz „die Abwesenheit des 30-jährigen Wohnungsinhabers, um gewaltsam in

die Wohnung einzudringen und diese zu durchsuchen.

Der 30-jährige Wiesbadener stellte am Mittwochabend fest, dass seine Wohnungstür

aufgebrochen wurde und kontaktierte die Polizei. Die unbekannten Täter

durchwühlten die Wohnung und flüchteten ohne Beute in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise unter

der Telefonnummer (0611) 345 -0.

Feuerlöscher missbräuchlich benutzt,

Wiesbaden, Kranzplatz, Mittwoch, 16.02.2022, 20:09 Uhr

(wo) Am Mittwochabend wurden am Kranzplatz in einem Mehrfamilienhaus durch

unbekannte Täter Feuerlöscher missbräuchlich entleert. Es entstand ein

Sachschaden von mehreren Hundert Euro.

Ein 71-jähriger Anwohner teilte der Polizei in den Abendstunden mit, dass durch

mehrere unbekannte Personen im Hausflur Feuerlöscher geleert wurden.

Anschließend flüchteten die Täter unerkannt.

Das 1. Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen und

Zeuginnen, sich unter der Telefonnummer (0611) 345- 2140 zu melden.

Unfall mit hohem Sachschaden,

Wiesbaden, Moltkering/Hans-Bredow-Straße, 16.02.2022, 08:30 Uhr

(wo) Gestern Morgen kam es im Bereich Moltkering/ Hans-Bredow-Straße zu einem

Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden, glücklicherweise blieben alle

Unfallbeteiligten unverletzt.

Gegen 08:31 Uhr befuhr eine 43-jährige Volvo-Fahrerin den Moltkering und

beabsichtigte nach links in die Hans-Bredow-Straße abzubiegen. Zeitgleich war

eine 55-jährige Skoda-Fahrerin auf dem Moltkering in entgegengesetzter Richtung

unterwegs. Beim Abbiegen in die Hans-Bredow-Straße übersah offensichtlich die

Volvo-Fahrerin die 55-jährige Vorfahrtsberechtigte und es kam zur Kollision. Da

beide Autos nicht mehr fahrbereit waren, mussten diese abgeschleppt werden. Es

entstand ein Sachschaden von ca. 25.000 Euro.

Unfallfahrer unter Einfluss von Betäubungsmitteln, Wiesbaden,

Richard-Wagner-Straße, Mittwoch, 16.02.2022

(wo) Am Dienstagabend verursachte ein 19-Jähriger einen Unfall in der

Richard-Wagner-Straße, der unter Verdacht steht das Auto unter dem Einfluss von

Betäubungsmitteln gefahren zu sein.

Der 19-jährige VW-Fahrer befuhr in den Abendstunden die Richard-Wagner-Straße,

als er aus noch unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn abkam. Hierbei

kollidierte er mit einem geparkten Mercedes, welcher durch den Aufprall auf

einen geparkten Nissan geschoben wurde. Es entstand ein Sachschaden von

geschätzten 33.000 Euro. Da der Verdacht bestand, dass der VW-Fahrer den Unfall

im berauschten Zustand verursacht hatte, wurde ein Drogenschnelltest

durchgeführt. Als dieser positiv ausfiel, wurde der Unfallverursacher auf das 1.

Polizeirevier mitgenommen und nach einer durchgeführten Blutentnahme wieder

entlassen.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Unwetter sorgt für rund ein Dutzend Einsätze,

Rheingau-Taunus-Kreis, Mittwoch, 16.02.2022 / Donnerstag 17.02.2022

(fh)In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sorgten das Unwetter und mehrere

umgestürzte Bäume im Rheingau-Taunus-Kreis für dutzende Verkehrsbehinderungen

und einige Unfälle. In einem Fall wurde eine Verkehrsteilnehmerin durch einen

umgestürzten Baum in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Sie verletzte sich dabei

leicht. Zwischen Mittwochabend und heute Morgen musste die Polizei zusammen mit

den Straßenmeistereien und den örtlichen Feuerwehren in mindestens 15 Fällen

ausrücken, da der Sturm Bäume zum Umstürzen gebracht hatte. In allen Fällen

gelang es mit vereinten Kräften die Bäume schnellstmöglich von den Fahrbahnen zu

räumen um damit die Verkehrsbehinderungen so gering wie möglich zu halten. Neben

den Beeinträchtigungen ereigneten sich auch mindestens drei Verkehrsunfälle, die

auf die Witterungseinflüsse zurückzuführen sind. In einem Fall befuhr eine

54-Jährige gegen 05:30 Uhr mit ihrem Renault die Bundesstraße 260 von

Heidenrod-Kemel in Richtung Schlangenbad. Zwischen den Abfahrten der Emser

Straße und der Reitallee stürzte ein Baum auf das Fahrzeug und sorgte dafür,

dass die Fahrzeugführerin zunächst in ihrem Pkw eingeklemmt wurde. Durch die

herbeigeeilte Feuerwehr konnte sie befreit und im Anschluss leicht verletzt in

ein Wiesbadener Krankenhaus gebracht werden. Am Renault entstand ein Sachschaden

von etwa 10.000 Euro. Die Fahrbahn war für etwa eine Stunde gesperrt, ehe das

Fahrzeug abgeschleppt und der Baum beseitigt werden konnte.

Einbrecher stehlen Schmuck und Bargeld, Idstein-Wörsdorf, Reichenberger

Straße, Mittwoch, 16.02.2022, 17:00 Uhr bis 20:30 Uhr

(fh)Am Mittwochabend sind Unbekannte in ein Wörsdorfer Einfamilienhaus

eingebrochen und haben dabei Schmuck und Bargeld entwendet. Der oder die Täter

suchten das Wohnhaus in der Reichenberger Straße auf und machten sich sogleich

an einem Fenster im Erdgeschoss zu schaffen. Dafür wurde ein Rollladen

hochgeschoben und das dahinter befindliche Fenster aufgebrochen. Nachdem den

Einbrechern so der Einstieg gelang, wurden aus dem Haus Schmuck und Bargeld

gestohlen. Letztlich gelang den Unbekannten unbemerkt die Flucht.

Die zuständigen Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus haben die

Ermittlungen aufgenommen und bitten um Hinweise unter der Telefonnummer

06124/70780

VW Polo und Fahrer nach Unfall gesucht, Taunusstein-Hahn, Kantstraße,

Dienstag, 15.02.2022, 16:30 Uhr

(fh)Am Dienstagnachmittag kam es in der Kantstraße in Taunusstein-Hahn zu einer

Unfallflucht, bei der die Polizei den Verursacher, den Fahrer eines schwarzen VW

Polo sucht. Gegen 16:30 habe der Fahrer eines Audi A6 im Bereich der Kantstraße

geparkt und dabei die hintere Beifahrertür geöffnet um sein Kind aus dem

Fahrzeug zu holen. Zeitgleich habe ein schwarzer VW Polo die Kantstraße in

Richtung Lessingstraße befahren und sei mit dem Außenspiegel der Fahrerseite an

die offene Fahrzeugtür des Audi gestoßen. Daraufhin habe der Fahrer des VW, bei

dem sich um einen etwa 20 Jahre alten Mann mit kurzen schwarzen Haaren und

3-Tage-Bart gehandelt haben soll, kurz angehalten und dann die Fahrt unbeirrt

fortgesetzt. Am Audi entstand ein Schaden von etwa 1.000 Euro.

Die Polizei sucht nun nach dem besagten Pkw beziehungsweise dem Verursacher und

nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

Unfallflucht in Lorch, Lorch, Langgasse, Montag, 14.02.2022, 15:00 Uhr bis

Dienstag, 15.02.2022, 14:30 Uhr

(fh)Zwischen Montag- und Dienstagnachmittag kam es in der Langgasse in Lorch zu

einer Unfallflucht mit einem Sachschaden von etwa 3.000 Euro. Im besagten

Zeitraum parkte ein grauer Hyundai Tucson am Fahrbahnrand und wurde durch ein

bislang unbekanntes Fahrzeug angefahren und an der vorderen linken Fahrzeugseite

beschädigt. Die unfallverursachende Person verließ ungeachtet dessen den

Unfallort ohne den entsprechenden Pflichten nachzukommen.

Hinweise zur Unfallflucht nimmt die Polizeistation Rüdesheim unter der

Telefonnummer (06722) 9112-0 entgegen.