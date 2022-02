Heidelberg: Stadtnotizen 17.02.2022

Heidelberg – News, Termine, Kulturelles, Politik und Wissenswertes.

Ergebnisse der Kinderbeteiligung zur Neugestaltung des Spielplatzes Elsenzweg online

Kinder wissen genau, wie ihr Spielplatz künftig aussehen soll und eines ist für sie klar: der namensgebende Ochsenkopf muss bleiben. Der Spielplatz Elsenzweg in Wieblingen hat wegen eines großen, hölzernen Kopfes eines Ochsen am Klettergerüst den Spitznamen „Ochsenkopfspielplatz“. Zur Neugestaltung des Spielplatzes fand eine Kinder- und Jugendbeteiligung statt – die Ergebnisse gibt es nun online zum Nachlesen unter www.heidelberg.de/buergerbeteiligung > Kinder- und Jugendbeteiligung. Die Stadt Heidelberg sieht sich die Vorschläge genau an. Bei den Plänen sollen Anregungen der Kinder miteinfließen. Voraussichtlich im Mai sollen die Pläne vorgestellt und im Sommer 2022 umgesetzt werden.

An der Beteiligung haben 35 Kinder zwischen drei und neun Jahren und 25 Erwachsene, darunter Anwohnende, Eltern sowie Erzieherinnen und Erzieher, teilgenommen. Die Kinder hätten gern ein Klettergerüst, eine Nestschaukel, ein Trampolin und eine Freifläche zum Roller- und Fahrradfahren. Um den Geburtstag auf dem Spielplatz feiern zu können, wäre ein Tisch mit Bänken toll. Wichtig ist ihnen auch, dass es Spielangebote für unterschiedliche Altersstufen gibt. Erwachsene wünschen sich eine Babyschaukel und dass die großen Bäume stehen bleiben, die im Sommer Schatten spenden. Die Kleinen haben Bilder gemalt, um ihre Vorstellungen zu zeigen, oder füllten einen Online-Fragebogen aus. Die Stadt arbeitete für die Beteiligung mit der Tageseinrichtung für Kinder (TfK-Kita) in der Ludwig-Guttmann-Straße, der Fröbel-Schule und dem Kinderbeauftragten des Stadtteils Wieblingen, Thorsten Röver, zusammen.

Waldpflegearbeiten am Kreuzgrundtalweg: kurzzeitige Straßensperrungen ab 28. Februar

An der Böschung oberhalb und unterhalb des Kreuzgrundtalwegs zwischen dem Abzweig Förster-Bronn-Weg und dem MSC-Sportheim wird das Forstamt ab Montag, 28. Februar 2022, bis voraussichtlich Freitag, 11. März 2022, eine stabilisierende Waldrandpflege durchführen. Zu diesem Zweck werden mit Hilfe eines Fäll-Baggers schwachwurzelnde und umsturzgefährdete Bäume gefällt. Durch diese Durchforstungsmaßnahme können die verbleibenden Bäume den freiwerden Wuchsraum nutzen und kräftige, vitale Kronen ausbilden.

In den genannten beiden Wochen wird es immer wieder zu kurzzeitigen Straßensperrungen kommen. Die Stadt Heidelberg bittet um Verständnis. Freiwillige Helferinnen und Helfer des Naturschutzbundes (NABU, Arbeitskreis Amphibien) werden die Arbeiten begleiten und Amphibien, die in diesen Tagen schon unterwegs sein können, einsammeln und in Sicherheit bringen.

Filtermaterial in der Abfallentsorgungsanlage Wieblingen wird ausgetauscht

Alle drei Jahre wird in der Kompostanlage in Heidelberg-Wieblingen das verbrauchte Filtermaterial der Abluftanlage erneuert. Der nächste Wechsel findet ab Montag, 7. März 2022, statt. Die Arbeiten werden voraussichtlich zwei Wochen in Anspruch nehmen. Während der Austauschaktion und in der darauffolgenden Woche können vereinzelte Geruchsemissionen nicht ausgeschlossen werden. Die Abfallwirtschaft und Stadtreinigung Heidelberg bittet um Verständnis.