Geld aus Opferstöcken entwendet – Kripo sucht Zeugen

Darmstadt (ots) – Auf das Geld in den Opferstöcken hatten es bislang noch unbekannte Täter bei einem Diebstahl im Laufe des Dienstagnachmittags 15.02.2022 abgesehen. Zwischen 14-17 Uhr drangen die Kriminellen unbefugt in das Kirchengebäude im Niebergallweg ein und plünderten die Opferstöcke.

Anschließend hebelten sie auch noch eine weitere Tür im Innenbereich der Kirche auf. Mit ihrer Beute, deren genaue Höhe noch nicht abschließend feststeht, suchten sie unerkannt das Weite. Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen nimmt das Kommissariat 43 der Darmstädter Kripo unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Starkwind bringt Bäume zu Fall

Südhessen (ots) – Stand 05:30 Uhr – Kam es bis zum frühen Donnerstagmorgen 17.02.2022 im Bereich Südhessen nur zu vereinzelten Meldungen über Vorfälle in Zusammenhang mit dem erwarteten Starkwind, so gehen nun seit 04.30 Uhr bei den Leitstellen der Rettungsdienste und der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Südhessen vermehrt Anrufe über Sturmschäden ein.

Vor Mitternacht kam es zu Meldungen über umgestürzte Bäume auf der Landstraße zwischen Ober-Ramstadt/Rohrbach und Rodau, sowie der K 159 bei Astheim. In Babenhausen war ein Bauzaun in der Aschaffenburger Straße auf einer Länge von ca. 150 m umgefallen.

Aktuell liegen im Bereich Neckarsteinach auf der K 36, in der Ortsdurchfahrt Birkenau, in Rüsselsheim-Königstätten auf der K 159, in Mörfelden-Walldorf auf dem Vitrolles-Ring, in Gernsheim auf der B 44, auf der Landesstraße zwischen Bullau und Erlenbach und im Steinweg in Lindenfels Bäume auf den Straßen.

Die Feuerwehren, Straßenmeistereien und Polizei sind im Einsatz. Bisher wurde ein Verkehrsunfall in Zusammenhang mit dem Sturm gemeldet, ein LKW fuhr um 04.50 Uhr in den auf der K 159 bei Königstätten liegenden Baum.

Unbekannter flüchtet zu Fuß – Zeugen nach Fahrzeugbrand gesucht

Darmstadt (ots) – Nach einem Fahrzeugbrand am frühen Freitagmorgen (11.02.) hat die Darmstädter Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und geht von einer vorsätzlichen Brandlegung aus. Gegen 0.30 Uhr hatte eine Zeugin über Notruf die Polizei verständigt und gemeldet, dass auf dem Parkplatz eines Tennisclubs in der Straße “Hinter der Rennbahn” ein dort geparktes Auto in Flammen stehen würde. Eine unbekannte Person, die eine rote oder braune Jacke mit Kapuze trug, flüchtete zu Fuß von der Örtlichkeit.

Das betroffene Fahrzeug wurde durch das Feuer stark beschädigt, der entstandene Sachschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt. Bei einem weiteren, dort abgestellten Auto konnten Flammen im Bereich des Vorderreifens erkannt und schnell gelöscht werden. Es kam zu keinem erheblichen Schaden.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Flüchtigen verlief noch ohne Erfolg. Das Kommissariat 10 hofft in dem Zusammenhang auf Hilfe aus der Bevölkerung. Wem ist die beschriebene Person oder andere Verdächtige in Tatortnähe aufgefallen? Hinweise werden unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegengenommen.

Verkehrsunfall mit 4 Fahrzeugen

Feuerwehr Darmstadt – Auf der Langener Straße ereignete sich am Mittwochabend (16.02.2022) gegen 18 Uhr ein Verkehrsunfall mit 4 PKW. Trotz des massiven Unfallgeschehens wurde keiner der Unfallbeteiligten im Fahrzeug eingeklemmt. Die Feuerwehr Darmstadt sicherte die Unfallstelle ab und versorgte die 3 schwer und 1 leicht verletzte Person bis zur Übergabe an den Rettungsdienst.

Weiterhin wurde die Einsatzstelle ausgeleuchtet und auslaufende Betriebsstoffe gebunden. Im Einsatz waren neben der Berufsfeuerwehr mit 16 Feuerwehrangehörigen, 12 Mitarbeiter des Rettungsdienstes. Die Langener Straße war während der Rettungs- und Bergungsarbeiten ca. 2 Stunden voll gesperrt.

Darmstadt-Dieburg

29-Jähriger bei Einbruch festgenommen

Griesheim (ots) – Streifen des 2. Polizeireviers in Darmstadt haben in der Nacht zum Donnerstag (17.02.) einen 29 Jahre alten Tatverdächtigen auf frischer Tat festgenommen. Gegen 23.30 Uhr alarmierten Zeugen über Notruf die Polizei und meldeten einen dunkel gekleideten Unbekannten, der sich an einem Tankstellenhäuschen in der Flughafenstraße zu schaffen machte.

Sofort herbeigeeilte Streifen konnten den Darmstädter noch am Tatort stellen und festnehmen. Nach ersten Erkenntnissen versuchte der 29-Jährige zunächst, eine Scheibe im Frontbereich des Tankstellenhäuschens einzuschlagen, was aber misslang. Anschließend schlug er ein Loch in die Scheibe der Eingangstür und wollte die Tür öffnen. Auch diese hielt den Aufbruchsversuchen jedoch stand.

Bei seiner Durchsuchung stellten die Polizisten Werkzeuge und Handschuhe sicher. Der mehrfach polizeibekannte Tatverdächtige kam über Nacht ins Polizeigewahrsam und muss sich jetzt in einem Verfahren wegen des Verdachts des versuchten Einbruchs strafrechtlich verantworten.

Zurückgelassene Gegenstände aus Fahrzeug entwendet

Schaafheim (ots) – In der Nacht zum Mittwoch (16.02.) haben bislang noch unbekannte Täter ein geparktes Auto im Müllerweg geplündert. Gegen 7.20 Uhr am Morgen bemerkten Zeugen, dass Kriminelle seit 20 Uhr am Vorabend sich auf noch unbekannte Art und Weise Zutritt zu dem Wagen verschafft hatten. Im Innenraum hatten sie es nach derzeitigen Erkenntnissen auf eine zurückgelassene Geldbörse abgesehen.

Darüber hinaus entwendeten die Diebe noch eine Tüte mit Schminkartikeln und Klamotten. Der Gesamtwert der Beute wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Zeugen, denen im Tatzeitraum Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Dieburg zu melden. Das Kommissariat 41 ist unter der Rufnummer 06071/9656-0 zu erreichen.

Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus gesucht

Reinheim (ots) – Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Anne-Frank-Straße hat die Darmstädter Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Zwischen 07-19.20 Uhr am Mittwoch (17.02.) drangen die bislang noch unbekannten Täter durch die aufgebrochene Terrassentür gewaltsam in das Anwesen ein. Bei ihrer Suche nach Wertgegenständen erbeuteten sie hier mehrere Brillen sowie Schmuck.

Der genaue Wert der Beute steht noch nicht abschließend fest. Hinweise nehmen die Ermittlerinnen und Ermittler des Kommissariats 21/22 unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Unfall im Begegnungsverkehr mit anschließender Verkehrsunfallflucht

Gemarkung Ober-Ramstadt (ots) – Am Donnerstag, den 17.02.2022 gegen 13:25 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der K 129 zwischen Ober-Ramstadt und Zeilhard mit anschließender Verkehrsunfallflucht. Der 40-jährige Fahrzeugführer eines PKW Audi in schwarz befuhr die K 129 aus Richtung Zeilhard in Fahrtrichtung Ober-Ramstadt. Ein grauer Fiat Punto befuhr die K 129 in entgegengesetzter Richtung.

Im Begegnungsverkehr berührten sich die Außenspiegel beider Fahrzeuge, sodass diese jeweils beschädigt wurden. Im Anschluss hielten beide Fahrzeugführer etwa 200 Meter voneinander entfernt an und nahmen ihre Fahrzeuge in Augenschein. Der Fahrzeugführer des Fiat stieg anschließend in sein Fahrzeug und verließ die Unfallörtlichkeit in Richtung Zeilhard, ohne den Austausch seiner Personalien zu gewährleisten.

Der Sachschaden an dem Audi beläuft sich nach erster Schätzung auf ca. 300 EUR. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem PKW Fiat geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Ober-Ramstadt unter: 06154 /63300 in Verbindung zu setzen.

Groß-Gerau

Wucher, Nötigung und Betrug von Haustechnikfirma

Kelsterbach (ots) – Über 2000 Euro verlangte eine angebliche Haustechnikfirma am Montag (14.02.) von einer 73 Jahre alten Frau für angebliche Handwerkstätigkeiten. Die Seniorin weigerte sich zunächst die Rechnung zu zahlen, entrichtete aber anschließend per Geldkarte den geforderten Betrag, weil die Handwerker drohten den Strom abzustellen. Sie verständigte später die Polizei.

Die Frau hatte über einen Handwerker-Notdienst den Betrieb aus Nordrhein-Westfalen wegen eines Stromausfalls aufgrund einer defekten Abwasserleitung in ihrer Wohnung verständigt. Die beiden Mitarbeiter der Firma gaben vor im Keller und in der Wohnung arbeiten zu müssen und inspizierten den Sicherungskasten. Lediglich ein Licht in der Küche und eine Steckdose in der Wohnung funktionierten anschließend wieder. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass durch die “Handwerker” aber so gut wie keine Arbeiten ausgeführt wurden. Hierfür stellten das Duo über 2.000 Euro in Rechnung. Wenige Tage später bemerkte die Frau zudem, dass die Firma ohne ihr Wissen zusätzlich noch einmal rund 1500 Euro von ihrem Konto abgebucht hatte. Die Polizei ermittelt nun wegen Wuchers, Nötigung und Betrug.

Aus gegebenem Anlass und weil es immer wieder vorkommt, dass dubiose Firmen auch andere Dienstleistungen, wie Elektro-Notdienste oder Türöffnungen anbieten und dann auffällig hohe Summen von Kunden verlangen, weist die Polizei auf Folgendes hin:

Unbekannte, nicht regionale Firmen aus dem Internet sollten Sie kritisch betrachten und bei der Suche nach Firmen darauf achten, dass sie mit ortsansässigen Nummern hinterlegt sind und der Kontakt direkt mit einem Mitarbeiter der Firma und nicht mit einem Callcenter erfolgt.

Suchen Sie sich ortsansässige Firmen aus und speichern Sie sich für zukünftigen Bedarf bereits im Mobiltelefon die Nummer.

Kosten für die Anfahrt und die Leistung bereits telefonisch oder spätestens vor Ort vorab klären.

Nach erfolgtem Auftrag keine Rechnung unterschreiben, die nicht überprüft wurde und insbesondere überhöhte Rechnungen nicht sofort oder nicht vollständig begleichen.

Bei Nötigung oder Druck Unterstützung bei Nachbarn oder Bekannten holen oder die Polizei rufen.

Einbrecher haben Gaststätte im Visier

Rüsselsheim (ots) – Eine Gaststätte in der Thomas-Mann-Straße geriet zwischen Dienstagnachmittag (15.02.) und Mittwochmorgen (16.02.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter verschafften sich durch eine Terrassentür Zugang in das Lokal und ließen anschließend hochwertige Spirituosen, ein Mobiltelefon sowie zwei Tablets mitgehen. Hinweise werden erbeten an die Polizeistation Rüsselsheim unter Telefonnr. 06142/6960.

Zwei Fahrräder sichergestellt – Polizei sucht rechtmäßige Eigentümer

Groß-Gerau (ots) – Das Kommissariat 42 der Polizei in Gernsheim sucht nach der Sicherstellung zweier Fahrräder nach deren rechtmäßigen Eigentümern. Am 22. und 23. Januar hatten Polizeikräfte in Groß-Gerau jeweils einen 68-Jährigen vorläufig festgenommen und bei ihm die beiden Velos sichergestellt.

Nach ersten Erkenntnissen hatte er das Damenrad mit auffälligem Kindersitz am 22. Januar im Bereich der Haltestelle “Am Hammelsberg” entwendet. Das Mountainbike der Marke “Hai Attack” wurde nach Angaben des Tatverdächtigen am gleichen Tag am REAL Markt in der Mainzer Straße gestohlen.

Die Polizei hat Strafanzeige gegen den 68 Jahre alten Mann erstattet und sucht die Eigentümer. Hinweise werden unter der Rufnummer 06258/9343-0 entgegengenommen.

Kreis Bergstraße

Zwei Mal ohne Führerschein

Lampertheim/Bürstadt (ots) – Weil ein Citroen am Mittwochabend (16.02.) auffällig schnell die Wormser Straße, Bundesstraße 44, in Richtung Mannheim befuhr, wurde das Auto von einer Polizeistreife gegen 23.30 Uhr angehalten. Bei der Kontrolle der 51 Jahre alten Wagenlenkerin aus Bürstadt stellte sich schließlich heraus, dass die Frau keinen Führerschein besitzt. Wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ist Anzeige erstattet worden.

Bereits um 20.45 Uhr haben Beamte der Polizeistation Lampertheim auf der Bundesstraße 44, in Höhe der Abfahrt Bürstadt-Nord/ Biblis, einen 61 Jahre alten Mann aus dem Landkreis Offenbach in einem VW Golf, ohne die erforderliche Fahrerlaubnis, kontrolliert und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Einbrecher öffnen Fenster für die Flucht

Bensheim (ots) – Um unerkannt am Mittwoch (16.02.) aus einem Haus in der Sudetenstraße/Ecke Taunusstraße flüchten zu können, öffneten Einbrecher ein Fenster zum Gartenbereich. Zuvor wurde zwischen 16.30 Uhr und 18.30 Uhr über ein Fenster in das Einfamilienhaus eingebrochen. Es wurden 70 Euro aus dem Geldbeutel gestohlen.

Beamte des Kommissariats 21/ 22 in Heppenheim ermitteln in dem Fall weiter und nehmen unter der Rufnummer 06252 / 706-0 Hinweise entgegen.

Odenwaldkreis

Verkehrsunfallmeldung und Zeugenaufruf

Michelstadt (ots) – Am Donnerstag, 17. Februar, in der Zeit zwischen 09:15 Uhr und 13:00 Uhr, kam es in der “Adolf-Friedrich-Pfreundt-Straße” in Michelstadt zu einer Verkehrsunfallflucht. Der geschädigte, schwarze FIAT Punto, welcher in einer Parkbucht abgestellt war, wurde dort von einem unbekannten PKW an der hinteren Tür der Beifahrerseite beschädigt.

Der bzw. die Fahrzeugführer/in verließ die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei beziffert den Schaden auf etwa 3.500 EUR. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Erbach, Tel. 06062/953-0, entgegen.

