Immer wieder falsche Impfpässe am Flughafen Frankfurt

Frankfurt/Main (ots) – Am 16.02.2022 leitete die Bundespolizei am Flughafen Frankfurt gegen 5 Personen Ermittlungsverfahren wegen des Gebrauchs unrichtiger Gesundheitszeugnisse ein. Ein 36-jähriger Rumäne legte bei seiner Einreise aus Chisinau/Republik Moldau einen totalgefälschten deutschen Impfausweis mit ebenso falschen Impfchargennummern vor. Eine 26-jährige Deutsche konnte bei ihrer Ankunft aus San Jose/Costa Rica zwar einen negativen Test vorweisen, die im Impfpass eingetragenen Impfchargennummern waren jedoch allesamt gefälscht.

Mit der gleichen Dokumentenkonstellation versuchte eine 40-jährige Deutsche bei ihrer Ankunft aus Hanoi/Vietnam die Bundespolizei über ihren Impfstatus zu täuschen.

Ein 57-jähriger Deutscher und eine 48-jährige Algerierin mit Wohnsitz in Deutschland scheiterten bei ihrer Ankunft aus Algier/Algerien ebenfalls an den aufmerksamen Beamten in der Einreisekontrolle. Auch in ihren Impfpässen waren die Impfchargennummern gefälscht.

In allen Fällen wurden die vorgelegten Impfpässe als Beweismittel sichergestellt. Die Personen erhalten in der nächsten Zeit Post von der zuständigen Staatsanwaltschaft. Im laufenden Jahr leitete die Bundespolizei am Flughafen Frankfurt bereits in 162 Fällen Ermittlungsverfahren wegen des Gebrauchs unrichtiger Gesundheitszeugnisse ein.

Quelle: Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main

Auto stößt mit 6-jährigem Kind zusammen

Frankfurt (ots) – (ne) Bei einem Verkehrsunfall gestern um 15:15 Uhr in der Huswertstraße kam es zum Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Kind. Der 6-jährige Junge kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der 43-jährige Fahrer eines VW Passat war auf der Huswertstraße in aufsteigender Richtung unterwegs. In Höhe der Hausnummer 20 lief plötzlich der 6-Jährige über die Straße.

Der Pkw-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und erfasste das Kind. Der Junge stürzte zu Boden, stand jedoch unvermittelt wieder auf und lief zu seiner Mutter auf die andere Straßenseite. Ein herbeigerufener Rettungswagen brachte den Jungen in ein Krankenhaus, wo er zur Beobachtung stationär aufgenommen wurde. Der 43-Jährige blieb unverletzt. Die genauen Umstände des Unfalls müssen nun ermittelt werden.

Schwerer Verkehrsunfall – 6 Menschen schwer verletzt

Frankfurt (ots) – (ne) Gestern Abend um 19:00 Uhr ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der B521. Drei Fahrzeuge prallten dabei zusammen, die insgesamt 6 Fahrzeuginsassen wurden zum Teil schwer verletzt. Zuvor war eine 59-jährige Frau mit ihrem Fiat 500 auf der B521 von der Vilbeler Landstraße in Richtung Maintal unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache kam sie in Höhe des Ludwig-Klemann-Weges in den Gegenverkehr und prallte hier mit einem entgegenkommenden Hyundai Getz zusammen.

Im weiteren Verlauf kam es dann zu einem Frontalzusammenstoß mit einem ebenfalls entgegenkommenden VW Passat. Ein dahinterfahrender VW Caddy konnte rechtzeitig bremsen und ausweichen.

Sowohl die 59-Jährige als auch die 3 Insassen des Hyundai (34, 21 und 4 Jahre) als auch die Fahrerin des VW Passat wurden verletzt. Alle kamen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Die Unfallursache ist bislang unklar. Ein Fahrfehler im Zusammenhang mit der regennassen Fahrbahn wird nicht ausgeschlossen. Im Zuge der nfallmaßnahmen musste die B521 zwischen Erlenseer Straße und Vilbeler Landstraße gesperrt werden.

Geldbörse entwendet

Frankfurt-Innenstadt (ots)-(fue) – Ein 54-jähriger Taxifahrer stand am Montag 14.02.2022 gegen 19.30 Uhr, mit seinem Fahrzeug an einem Taxistand in der Kaiserstraße. An seinem Kofferraum stehend bemerkte er eine Person, die sich in gebückter Haltung von seinem Taxi weg, hin zum Bürgersteig bewegte. Erst später fiel ihm auf, dass aus der Ablage der Fahrertür sein Portemonnaie mit etwa 145 EUR Inhalt entwendet wurde.

Täterbeschreibung:

männlich, etwa 28 Jahre, ca. 170 cm groß, nordafrikanisches Erscheinungsbild, schmales Gesicht. Schwarze, mittellange Haare, schlanke Figur, vier-Tage-Bart. Der Mann trug eine helle Plastiktüte mit Griffen.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen