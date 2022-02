Stress, Hektik und Probleme im Privatbereich und auf der Arbeit führen bei immer mehr Menschen zu Unwohlsein.

Bei manchen äußert sich dies in Form von einer allgemein gedrückten Stimmung, doch auch Schlafprobleme oder Stimmungsschwankungen können die Folge sein. Wie man das Wohlbefinden natürlich steigern kann, ohne zu synthetischen Arzneimitteln greifen zu müssen, zeigt dieser Artikel.

Warum pflanzliche Mittel?

Fühlt man sich nicht wohl, sollte man es zunächst immer mit pflanzlichen Wirkstoffen versuchen. Das hat den Grund, da synthetisch produzierte Arzneimittel häufig zu starken Nebenwirkungen führen oder Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten aufweisen. Wer daher nebenwirkungsfrei etwas Gutes für das eigene Wohlbefinden tun möchte, ist mit pflanzlichen Stoffen besser beraten, so GreenDoc.de.

Ein weiterer großer Vorteil von pflanzlichen Mitteln ist, dass nicht nur die Symptome bekämpft werden, sondern vorrangig die Ursache. So wirken sie beispielsweise nicht nur schmerzlindernd, sondern sorgen dafür, dass der Schmerz gar nicht erst entsteht.

Besonders bei Mitteln, die die Psyche beeinflussen, sollte man bei synthetisch produzierten Arzneien eher vorsichtig sein. Es kann schnell eine Abhängigkeit entstehen oder andere unerwünschte Effekte treten auf. Wer empfindlich reagiert, profitiert von der hohen Verträglichkeit von pflanzlichen Mitteln. Allerdings gilt auch hier, sich vorab gut zu informieren, um dem Körper nur das Beste zu verabreichen.

Pflanzliche Mittel gegen Schlafprobleme

Schlafprobleme führen dazu, dass sich Betroffene unwohl fühlen. Zudem sind Konzentrationsprobleme die Folge. Dagegen helfen Nahrungsergänzungsmittel mit Melatonin, Baldrian oder kalifornischem Mohn. Bei Melatonin handelt es sich um ein Hormon, welches der Körper selbst produziert. Diese Produktion kann jedoch gestört sein, was beispielsweise dann der Fall ist, wenn man unter starkem Stress leidet oder zu wenig Serotonin bildet. Serotonin ist ebenfalls ein körpereigenes Hormon, welches für die Produktion von Melatonin ausschlaggebend ist.

Darüber hinaus wird die Produktion von Melatonin, welches den Schlaf-wach-Rhythmus reguliert, vom Tageslicht beeinflusst. Wer es also auch abends ständig hell hat, wird nicht so schnell müde, da kein Melatonin gebildet wird. In diesen Fällen eignen sich Melatonin-Tees oder andere Nahrungsergänzungsmittel mit Melatonin. Eine ebenso schlaffördernde Wirkung hat die Baldrianwurzel. In Verbindung mit kalifornischem Mohn kann sie den Körper beruhigen und für einen erholsamen und gesunden Schlaf sorgen.

Eingenommen werden können pflanzliche Arzneien in unterschiedlicher Form. So gibt es die genannten Wirkstoffe in Kapselform, aber auch Tees oder Tropfen sind sehr beliebt. Die Einnahme ist einfach und unkompliziert. Zwar ist eine Überdosierung meist nicht möglich, dennoch sollte man sich stets an die auf der Packung angegebene Dosierung halten.

Pflanzliche Mittel für Entspannung

Viele Menschen haben Probleme damit, sich zu entspannen. Dabei ist Entspannung nach einem stressigen Tag sehr wichtig, damit der Körper sich regenerieren kann. Stress kann sogar zu ernst zu nehmenden Erkrankungen führen.

Für gesunde und natürliche Entspannung empfehlen sich Nahrungsergänzungsmittel mit CBD. Dabei handelt es sich um Hanföl, doch keine Sorge: Berauschende Substanzen sind hier nicht enthalten. CBD ist ein Stoff, der zwar aus der Hanfpflanze gewonnen wird, aber anders als THC nicht zu einem Rausch führt. Die Wirkung von CBD ist beruhigend, regenerierend und ausgleichend, aber nicht psychoaktiv. Außerdem hat CBD viele positive Effekte, da es entzündungshemmend und schmerzlindernd wirkt.

Pflanzliche Stoffe wie CBD wirken deshalb so effektiv, da der Körper über Cannabinoid-Rezeptoren verfügt. So können die Wirkstoffe direkt an die Rezeptoren andocken und dort ihre volle Wirkungskraft entfalten.

Synthetische Beruhigungsmittel haben zudem häufig den Nachteil, dass sie stark dämpfend wirken. Betroffene werden häufig sehr müde und ihre Leistungskraft verringert sich. Nicht so bei pflanzlichen Entspannungsmitteln. Sie dienen der mentalen Entspannung, sorgen aber trotzdem noch dafür, dass der Körper fit bleibt. Zwar kann es auch bei CBD vorkommen, dass Betroffene durch die Einnahme müde werden. Das ist jedoch meist bei einer Überdosierung der Fall.

Gemindertes Wohlbefinden: Wann zum Arzt?

In manchen Fällen steigt Menschen der Stress so sehr zu Kopf, dass sie kaum mehr klar denken können. Zudem kann andauernde psychisch Belastung zu vielfältigen anderen Beschwerden führen. Aus Stress kann sich auch eine regelrechte Depression entwickeln.

Während sich das Wohlbefinden mit pflanzlichen Mitteln steigern lässt, sollte man bei anhaltenden Verstimmungen und psychischen Beschwerden einen Arzt aufsuchen. Dieser kann Vorschläge zu Therapien aufzeigen. Außerdem kann es in vereinzelten Fällen notwendig sein, Medikamente zu sich zu nehmen.

In vielen Fällen tut auch eine Umstellung des Lebensstils gut. Wer aufgrund des Berufs immer stark gestresst ist, sollte sich überlegen, ob es nicht einen Weg gibt, weniger zu arbeiten oder etwas anderes zu machen. So verhält es sich mit vielen anderen Faktoren im Leben, die zu Unwohlsein führen.

Fazit

Unwohlsein kann durch viele Faktoren entstehen. In den meisten Fällen lässt sich das Wohlbefinden ganz einfach durch pflanzliche Mittel steigern. Wer jedoch chronisch unter Beschwerden leidet, sollte einen entsprechenden Arzt aufsuchen und diesen um Hilfe bitten. Er kann entsprechende Maßnahmen veranlassen, die Abhilfe schaffen.