Speyer: „Weltmacht auf sechs Beinen – Vom Leben der Ameisen“ – Vortrag am 17. Februar 2022

Speyer – Begleitend zur Sonderausstellung „Expedition Erde. Im Reich von Maulwurf und Regenwurm“ lädt das Historische Museum der Pfalz in Speyer am Donnerstag, 17. Februar 2022, um 17 Uhr zu einem Vortrag über das Leben der Ameisen ein.

Die Vortragende Susanne Foitzik ist Professorin an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz. In ihrem Vortrag richtet sie unter anderem ihr Augenmerk auf das soziale Verhalten der Ameisen. Als Forscherin befasst sich Susanne Foitzik darüber hinaus mit Genomik und der sozialen Evolution von Ameisen. Vor Beginn des Vortrags bietet sich ein Besuch in der Ausstellung an, die zu einer spannenden Reise in die Welt unter unseren Füßen einlädt. Auf spielerische und anschauliche Weise lernen die Besucherinnen und Besucher, warum es so wichtig ist, mit der Ressource Boden achtsam umzugehen.

Professorin Susanne Foitzik wurde 1970 geboren. Sie ist Evolutionsbiologin, Verhaltensforscherin und internationale Expertin für Ameisen. Nach ihrer Promotion über die Evolution und das Verhalten von Ameisen und einem Postdoc-Aufenthalt in den USA wurde sie Professorin an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Als Lehrstuhlinhaberin forscht und lehrt Susanne Foitzik heute an der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz. Andere Schwerpunkte ihrer Forschung sind die Arbeitsteilung im Ameisenstaat und molekulare Mechanismen des Alterns und der Parasitenabwehr. In ihrem populärwissenschaftlichen Buch „Weltmacht auf sechs Beinen. Das verborgene Leben der Ameisen“, nehmen sie und Koautor Olaf Fritsche die Leser mit in die geheimnisvolle Welt der sozialen Insekten. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei, aufgrund der aktuellen Corona-Situation ist eine Anmeldung per E-Mal bis spätestens 17. Februar, 14 Uhr an reservierung@museum.speyer.de erforderlich.

Öffnungszeiten und weitere Informationen

Das Historische Museum der Pfalz ist Dienstag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr geöffnet. In den rheinland-pfälzischen Winterferien hat das Haus auch am Montag, 21. und Montag, 28. Februar geöffnet. Weitere Informationen zur Ausstellung www.expedition-erde-ausstellung.de

Aktuelle Informationen zu Preisen und Corona-Vorgaben finden sich unter www.museum.speyer.de