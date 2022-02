Rheinland-Pfalz – Seit Wochen stehen die Energietelefone der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz nicht still.

„Anfragen zu unzulässigen Kündigungen von Stromverträgen, massiven Preiserhöhungen und überzogenen Anpassungen von Abschlagszahlungen stehen dabei im Mittelpunkt“,

so Fabian Fehrenbach Energierechtsexperte der Verbraucherzentrale. Auf diese gestiegene Nachfrage reagiert die Verbraucherzentrale mit regelmäßigen Web-Seminaren für Betroffene. Die ersten Termine finden am 28. Februar und 02. März statt.

Durch die Liefer- und Finanzierungsschwierigkeiten, in die zahlreiche Strom- und Gasanbieter aus dem Billigsegment geraten sind, kündigen sie vermehrt Verträge und stellen einseitig die Versorgung der Kunden ein. Diese fallen zwar in die Ersatzversorgung des Grundversorgers vor Ort, sehen sich jedoch dadurch erheblichen Preissteigerungen ausgesetzt. Der erneute Wechsel in einen günstigeren Tarif ist aber nicht einfach.

Energierechtsexperte Fehrenbach informiert im Web-Seminar darüber, was Kund:innen tun können, deren Gaslieferung trotz laufender Verträge eingestellt oder deren Vertrag vor Ablauf der Vertragslaufzeit gekündigt wurde. Tipps gibt er auch Betroffenen, die nach einer Kündigung durch ihren Versorger zurück in die Grundversorgung des örtlichen Anbieters gefallen sind und dort als „Neukunde“ mehr als die Bestandskunden zahlen.

Eine Anmeldung für die Web-Seminare „Preisexplosion auf dem Strom- und Gasmarkt – Meine Rechte als Verbraucher:in“ ist unter www.verbraucherzentrale-rlp.de/webseminare-rlp<http://www.verbraucherzentrale-rlp.de/webseminare-rlp> notwendig. Das Seminar ist kostenlos.

Für die Teilnahme werden ein Computer/Laptop mit Internetzugang und ein Lautsprecher benötigt. Ideal ist ein Kopfhörer. Als Browser bitte Microsoft Edge, Mozilla Firefox oder Google Chrome verwenden. Weitere Informationen und der Link zum Web-Seminarraum werden nach der Anmeldung zugeschickt.

Ausführliche Informationen zum Nachlesen finden Interessierte unter

https://www.verbraucherzentrale-rlp.de/wissen/energie/preise-tarife-anbieterwechsel/probleme-mit-strom-oder-gaspreisen-ploetzliche-kuendigungen-faq-69345