Die Kryptoindustrie erlebte ein ereignisreiches Jahr 2021.

Wir waren Zeuge der Einführung von Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel in El Salvador, eines De-facto-Verbots der Verwendung von Kryptowährungen in China und des Handelsstarts des ersten börsengehandelten Investmentfonds für Kryptowährungen (ETF). Gleichzeitig erreichte der Betrug mit digitalen Vermögenswerten im Jahr 2021 inmitten der Pandemie ein Rekordhoch, wobei Milliarden von Dollar gestohlen wurden. Dennoch werden Kryptowährungen immer beliebter.

Hier sind die beliebtesten Kryptowährungen, auf die Anleger im Jahr 2022 achten sollten (ohne die beiden wichtigsten Kryptowährungen von heute: BTC und Etherium).

Solana (SOL)

Die Kryptowährung Solana hat eines der größten Probleme im Zusammenhang mit Etherium gelöst, nämlich die Reduzierung der Transaktionsgebühren. Ähnlich wie Etherium wurde Solana als erstklassige Plattform für dezentrales Finanzwesen (DeFi) geschaffen, die Finanzintermediäre wie Banken, Makler und zentrale Börsen ausschaltet. Der Marktanteil von Solana, das 2020 auf den Markt kommt, ist gering, wächst aber stetig. Der Wert der Münze ist von 1,51 Dollar Anfang 2021 auf mehr als 160 Dollar gestiegen. Solana bietet auch schnelle Transaktionen mit der Geschwindigkeit 50.000 Tr. pro Sekunde an. Dies ist durch einen Mechanismus zur Gebotsbestätigung und einen Konsensverlauf möglich.

Cardano (ADA)

Cardano liegt direkt hinter SOL mit einer Marktkapitalisierung von 55 Milliarden Dollar. Diese Kryptowährung hat im Jahr 2021 ein starkes Wachstum erfahren. Der Token wurde anfangs unter 0,20 US-Dollar gehandelt und Anfang September war der Wert auf 3 US-Dollar gestiegen und wurde zur drittgrößten Kryptowährung der Welt. Cardano wurde 2017 von Ethereum-Mitbegründer Charles Hoskinson gegründet und ist eine der größten Blockchains, die erfolgreich ein energieeffizienteres Proof-of-Participation-Protokoll eingeführt hat. Cardano zielt darauf ab, ein entwicklerfreundliches Ökosystem für dezentralisierte Anwendungen zu schaffen. Im Gegensatz zu Ethereum ist diese Kryptowährung auf 45 Milliarden Münzen begrenzt. Zum Glück für die Anleger sind ca. 33,5 Milliarden, also etwa 74 % dieses Angebots, bereits im Umlauf.

Avalanche (AVAX)

Im Gegensatz zu seinem Namen (aus dem Engl. Lavine) waren die Nachrichten in Bezug auf Avalanche in diesem Jahr eher heiß. Zu Beginn des Jahres 2021 wurde die Kryptowährung unter 3 US-Dollar gehandelt, Ende November erreichte sie ein Allzeithoch von über 146 US-Dollar. Durch die Partnerschaft mit einem riesigen Unternehmen “Deloitte” könnten die Token von Avalanche im Jahr 2022 neue Höchststände erreichen.

Krypto-Marktprognose 2022

Umwandlung in DeFi. Altcoins wie Ethereum haben begonnen, eine größere Rolle zu spielen. Analysten gehen davon aus, dass sich dieser Trend im nächsten Jahr fortsetzen wird. Neue Kryptowährungsentwicklungen wie das dezentrale Finanzwesen „werden wahrscheinlich die Bereiche mit dem höchsten Wachstum für Kryptowährungen sein“, glaubt Brian Gross, Manager der Kryptowährungsplattform ICHI. Der Gesamtbetrag der in DeFi-Dienste investierten Gelder überstieg in diesem Jahr zum ersten Mal die Marke von 200 Milliarden Dollar, und Experten sagen voraus, dass die Nachfrage weiter steigen wird.

Fokus auf Regulierung. Regierungsbehörden haben im Jahr 2021 mehr Interesse an Kryptowährungen gezeigt: China hat jegliche Aktivitäten in diesem Bereich vollständig verboten, und die US-Behörden haben bestimmte Aspekte des Marktes unterdrückt. Viele Experten meinen: Einer der wichtigsten Bereiche, auf den sich die Regulierungsbehörden im nächsten Jahr konzentrieren werden, sind Stablecoins. Dabei handelt es sich um Token, deren Wert an den Preis bestehender Vermögenswerte, wie z. B. des US-Dollars, gekoppelt ist. Der größte Stabelcoin der Welt ist Tether. Stablecoin ist besonders besorgniserregend, vor allem im Hinblick darauf, ob die Reserven des Landes ausreichen, um eine Bindung an den Dollar zu rechtfertigen.

Fazit

Es ist wichtig zu bedenken, dass Kryptowährungen nach wie vor Vermögenswerte mit höheren Risiken für Anleger sind. Falls Sie sich auch für andere Vermögenswerte außer Kryptowährung investieren, empfehlen wir Ihnen eine App, wie Öl Profit. Mit dieser App haben Sie die Möglichkeit auch einen Überblick über andere Vermögenswerte zu verschaffen, da mit solider Anlageerfahrung ist es möglich, fast in jedem Bereich Geld zu verdienen oder in die Zukunft zu investieren.

Sie sollten in eine digitale Währung investieren, die Ihren Bedürfnissen und Anforderungen entspricht und die Sie für sich selbst nutzen wollen. Natürlich sollte es eine Kryptowährung sein, an deren Zukunftsaussichten Sie nicht zweifeln. (Anzeige)